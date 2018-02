Sports TV Listings

ON TV

FOOTBALL

ENGLISH PREMIER LEAGUE

TOMORROW:

BURNLEY v MAN CITY

Singtel TV Ch 102 & StarHub TV Ch 227

(mio Stadium), 8.30pm

MAN UNITED v HUDDERSFIELD

Singtel TV Ch 102 & StarHub TV Ch 227

(mio Stadium), 11pm

LEICESTER v SWANSEA

Singtel TV Ch 103 & StarHub TV Ch 228

(mio Stadium), 10.50pm

WEST BROM v SOUTHAMPTON

Singtel TV Ch 104 & StarHub TV Ch 229

(mio Stadium), 10.50pm

BRIGHTON v WEST HAM UNITED

Singtel TV Ch 105 & StarHub TV Ch 230

(mio Stadium), 10.50pm

BOURNEMOUTH v STOKE CITY

Singtel TV Ch 106 & StarHub TV Ch 231

(mio Stadium), 10.50pm

SUNDAY:

ARSENAL v EVERTON

Singtel TV Ch 102 & StarHub TV Ch 227

(mio Stadium), 1.30am

CRYSTAL PALACE v NEWCASTLE

Singtel TV Ch 102 & StarHub TV Ch 227

(mio Stadium), 10.15pm

MONDAY:

LIVERPOOL v TOTTENHAM

Singtel TV Ch 102 & StarHub TV Ch 227

(mio Stadium), 12.30am

LA LIGA

SUNDAY:

LEVANTE v REAL MADRID

StarHub TV Ch 213 (beIN Sports), 3.40am

ESPANYOL v BARCELONA

StarHub TV Ch 213 (beIN Sports), 11.10pm

LIGUE 1

TOMORROW:

LILLE v PARIS SAINT-GERMAIN

StarHub TV Ch 112/205 (Hub Sports Arena) & 76.25MHz,11.59pm

BUNDESLIGA

TOMORROW:

MAINZ v BAYERN MUNICH

StarHub TV Ch 208 & Singtel TV Ch 114 (FOX Sports), 10.20pm

SERIE A

SUNDAY:

INTER MILAN v CROTONE

Singtel TV Ch 109 (Eleven Sports 1), 3.40am

JUVENTUS v SASSUOLO

Singtel TV Ch 109 (Eleven Sports 1), 9.55pm

UDINESE v AC MILAN

Singtel TV Ch 110 (Eleven Sports 2), 9.55pm

BASKETBALL

NBA

TODAY:

SAN ANTONIO SPURS v

HOUSTON ROCKETS

Singtel TV Ch 110 (Eleven Sports 2), 9am

ASEAN BASKETBALL LEAGUE

SUNDAY:

SINGAPORE SLINGERS v

TANDUAY ALAB PILIPINAS

StarHub TV Ch 112/205 (Hub Sports Arena) & 76.25MHz, 4pm

GOLF

MAYBANK CHAMPIONSHIP

TODAY:

DAY 2 (SESSION 1 & 2)

StarHub TV Ch 204 (Hub Sports 4),

11am & 3pm

PHOENIX OPEN

TOMORROW:

DAY 2

StarHub TV Ch 204 (Hub Sports 4), 4am

All telecasts live unless stated. For the latest, check

www.singteltv.com.sg & www.starhub.com/tv

* Programme times are subject to change.