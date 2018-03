Friday's Kranji trackwork

Macarthur is working with gusto and has a top chance in Friday’s Class 3 race over 1,200m.

GALLOPS BY HORSES ENTERED FOR FRIDAY

IRACE CLASSIC - 1,200M:

Wimbledon 39.3. Spanish Bay 40.9.

Super Fortune * (O Placais) 36.8. Draco * (M Rodd) 37.9. Lim's Shot * (R Iskandar) barrier/35.4.

MONDAY: Mr Fantastic (B Vorster) canter/36.9. Tannhauser * 37.1. Kirks Ryker (N Juglall) canter/37.4. Elite Star (M Kellady) 37.4. Marine Treasure (Kellady) 38.5.

CLASS 3 - 1,800M:

On Electric Avenue (Powell) barruer/36.6. Marvel Hero * (G Boss) 37.8. Turf Champion * (CC Wong) 39.3.

MONDAY: Mighty Emperor * (Juglall) 37.4. Pusaka 40.2. Mr Exchequer 37.4. Kings Ryker (Iskandar) 36.3. Sahara Eagle * 37.9. Billy Britain * 39.5.

CLASS 3 - 1,200M:

Could Be Pearls * (Rodd) 37.8. Be Bee * (Powell) 37.5. Macarthur * (V Duric) 39.1. Wijaya * (I Azhar) 37.1. She's The One (I Saifudin) 40.4.

MONDAY: Lim's Racer * 42.4. Lim's Showcase 36.3. Queen Roulette 36.4. Moritz Eclipse (K A'Isisuhairi) 38.1.

CLASS 4 PREMIER - 1,400M:

Classic * 39.8. Gol Goal * (Powell) 45. Nepean (Kellady) 37.6. Best Wishes * canter/42.2. Sacred Surfer (Duric) 40.2. Gannet * (Azhar) canter/36.3. Supermart * 36.7. Optimum Star canter/37.5. Rich Fortune 37.4.

MONDAY: Bear Witness (I Amirul) 39.8. Super Tycoon * (Vorster) 38.3. Hangman (Amirul) 42.2. Magic Wand * (Vorster) 37.7.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,400M:

Nova Classic (T See) 44.2. Justice Grace 36.6. Tembusu Estrela pace work. Paragon Star 44. Holy Grail (C Grylls) 37.6. Little Big Man 41.2. Satellite Classic (G Boss) 37.4. Sun Empire (Wong) canter/42.7. Land Below D Wind 43.7. Military Might 40.7. Baymax * (Saifudin) 37.4.

MONDAY: Rock Eagle canter/45. Big Wave * 41.3.

CLASS 5 - 1,200M:

Success Come True (Azhar) 38.8. Bring Me Joy (Z Zuriman) 36.6. Solitaire (T See) pace work. Giorgio (Saifudin) 41.2. Simpang * canter/37.8. Cassis Oolong 38.2.

MAIDEN - 1,800M:

Introit * (Rodd) 38.6. Grand Canyon 39.9. Foresto * (Duric) 35.6. Three Lions (Y Salim) pace work. Cape Lincoln * (Kellady) 37.6. Istana 38.3.

MONDAY: Ace Harbour * (Vorster) 37.4. Yulong Holy Flying * 39.8.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M:

Lucky Victory * 35.9. Larson (Placais) 35.9. Sacred Magic 38.4. Terrific * (Duric) 41.2. Waialae (Grylls) 36.5. Turf Princess (Boss) 36.5.

MONDAY: Crown Gift 43.4. Wild Bee * 35.8. Good Catch * (Juglall) 37.7. Military Chairman 42.2.