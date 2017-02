Gallops By Friday’s Horses

OPEN STAKES - 1,600m: Debt Collector * (M Rodd) 37.8. Laughing Gravy (Rodd) 39.4. Nova Strike * (O Placais) 36.1. Jupiter Gold * (A Munro) 37.8. Catch Me Great (I Saifudin) 38.9.

Monday: Rafaello * (N Juglall) 35.7. Ode To Joy * (MM Firdaus) 35.7. Mr Fantastic (Firdaus) 36.1.

CLASS 4 - 1,700m: Return To Justice (M Nunes) 37.3. Mr Clooney * (V Duric) 38.8. Mr Try (G Boss) 37.3. Nova Spirit (Placais) 37.2. Starperfect (O Chavez) 37.4. Big Guardian * (Boss) 40.1. Sun Force (CC Wong) canter/34.9. Any Rumour (I Azhar) 36.5. Singsurat 43.6/38.6. Platoon 40.4. Mr Miura (I Saifudin) 39.9.

Monday: Barnato * 34.3. Johnny Kongos 34.3. Chairman Wind * 36.9.

CLASS 4 (1) - 1,400m: Ladrone * (M Kellady) 37.8. Gold Hill 43.8/38.6. Sun Empire (Wong) canter/36.2. Golden Diamond (T See) 38.2. Muscular Captain * (Placais) 34.9. Mings Man (Z Zuriman) gallop. Allez (Nunes) 38.8.

Monday: Hades * (WS Chan) 36.5. Billy Britain 40.3. Ocean De Lago * (I Amirul) 39.4. Splice * 38.3. Zeus Warrior * 36.3. Easy Dragon (D Beasley) 41.4.

CLASS 4 (2) - 1,400m: Royal Easter * 37.3. Constance's Spirit * (Saifudin) 41.7. Gold Crown 38.1. Peer Gynt (CC Wong) canter/41.2. Thankfulness (Nunes) 37.5. No Smoking Jeff 38.9. Dragon G (Beasley) 40.9.

Monday: Forever Young * 37.5. Peach Bowl 37.9. Royal Guard * (Kellady) 38.3. Proud Pinoy (I Amirul) 39.4. Mettlesome 37.1. Aussie Eagle 37.

CLASS 5 - 1,700m: Carnelian (D David) 38.4. Nation Theatre (Y Salim) 38.5. Fujin Bright 36.3. Fortune Spirit (Placais) 38.3. Danny (R Shafiq) 37.5. Nova Power * (K A'Isisuhairi) 37.4.

Monday: Dayuan * (S Shafrizal) canter/34.9. Johnny Hates Jazz 38.3. Real Goodman 37.3.

CLASS 5 (1) - 1,000m: Enthuse * (A'Isisuhairi) 35.4. Million Round * (B Woodworth) 42.5. Lively Dragon (Placais) 39.4. The Raid (G Boss) 41.1. Real Hero (Chavez) 38.2. Loyalty's Angel 40.5.

Monday: Lucky Sugar 43.6. Believe It Or Not (Beasley) 44.2. Mother Nature * 36.

CLASS 5 (2) - 1,000m: Rory (S Sam) pace work. King Cross 38.3. Super Joy pace work. Probo Chandroso (Placais) 38.7. I-Scream Now 37.8. Kaiser Bright 37.3. Oasis Spur 39.2.

Monday: Yue Yuan 38.3.

OPEN MAIDEN - 1,200m: Eclair Shadow (I Azhar) canter/36.1. Double Win (A Munro) 40.4. Nova Ranger (Shafiq) 36.8. Golden Choice 38.3. Great Seven pace work. Mr Dreamman (Saifudin) 38.5. Phanfone (M Zaki) 36.3. Star Invincible * (Placais) 37.5. Captain Royal * (Rodd) 36.2. Silver King 37.4.

Monday: Keystone * 35.4. Dayflirt * (Beasley) 41.3. Captain Royal pace work. Snow Dancer (E Aslam) 42.

RESTRICTED MAIDEN - 1,400m: Mr Exchequer * (Powell) 37.9. Paragon Star (Woodworth) 38.3. Elite Emperor * (Beasley) 34.9. Big Regards (Nunes) 41.5. Super Genius 42.2. Gold Reward 38.1. Matsuribayashi (David) 37.3.

Monday: Confound (Aslam) 42.7. Magnificent 37.8. Chosen Harvest 37.8. Khudawand 37.1. Zac Ace (N Juglall) 36.

GALLOPS BY SUNDAY'S HORSES

MERLION TROPHY - 1,200m: Good News (Woodworth) 42.2. Infantry * (Nunes) 39.5. Cavallo (S John) 42.4. Nova Warrior * (Shafiq) 37.6. Nova Swiss * (Placais) 36.8.

Monday: The General * (Juglall) 34.8. Royal Ruler * (Firdaus) 34.8. Dragon Fury pace work.

KRANJI STAKES C - 1,700m: Robin Hood * (Placais) 35.1. Kate's Keeper * 38.4.

Monday: Mighty Emperor * (Firdaus) 35.5. Mighty Kenny * (Juglall) 34.8. Super Joe * (Firdaus) 34.5.

CLASS 3 - 1,200m: Fighting Warrior (Aslam) pace work. Pusaka (Amirul) 38.4. Alasamo (Saifudin) 39.2. Supersonicsurprise * 36.3.

Monday: Elusive Emperor (Firdaus) 36.8. Iron Man * (Juglall) 36.7.

CLASS 4 - 1,600m: Lim's Bullet * (Beasley) 39.8. Pop Gems canter/34.9. Golden Peninsula * (K Toh) 38.3. Delfyne 39.3.

Monday: Imperial March (Firdaus) 36.4.

CLASS 4 - 1,200m: Al Green * (Duric) 39.2. Red Claw * (Placais) 38.1. Sure Win canter/36.6. Secret Win (Woodworth) 44.5.

Monday: Board Walk (Firdaus) 37.6. The Capital * (Juglall) 37.2.

CLASS 4 - 1,000m: Faithfully * (John) 35.3. Winning Man (A'Isisuhairi) 35.9. Sun Miracle (Anandan) 38.2. Castle Queen 38.6. Stock Broker * 38.8. Sugartime Jazz (Aslam) 42.8.

Monday: Cadet * (Juglall) 36.2.

KRANJI STAKES D (1) - 1,100m: Cavatina (Woodworth) barrier/38.7. Uncle Lucky (T See) 38.3. The Mighty Thor 37.7. Smart Fortune (Saifudin) 42. Racing Talent (M Ewe) 38.5.

Monday: Dash Of Class (WS Chan) 37.6.

KRANJI STAKES D (2) - 1,100m: Rainbow Royal 44.8. Fast Edition (Boss) gallop. Big City (T See) 36.9. Red General 39.2.

Monday: Sky Eleven 36.2.

CLASS 5 - 1,600: Pusong Pinoy * (Amirul) 37.9. Aeolus (David) 35.8. El Don (Duric) 42.1. Destiny Knight * (Amirul) 39.4. Perfect Challenger * (Ewe) 36. Amistad (John) 38.4.

CLASS 5 - 1,200m: Amazing Man * 39.2. Satellite Power 38.8. Hee's Forte 39.2. Greatballs Of Fire (Ewe) gallop.

Monday: Morales * 36.8.

RESTRICTED MAIDEN - 1,100m: Grey Falcon * 36.5. Silkino * 39.4. Super Dan * (Nunes) 38. Elite Gustavo 37.5. Scorpio (WS Chan) 36.4. Auspicious Day (Anandan) 36.8.

Monday: I'm On Fire (Juglall) 35.6.