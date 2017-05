Gallops by horses engaged for friday

CLASS 3 - 1,800m: Mighty Kenny * 34.6. Magstock * (M Rodd) 37.7. One Rar (J Powell) 44.5. Keep Spinning canter/42.9. Dance In The Wind * (D David) 39.1. Certainly 37.7.

Monday: Keep Spinning canter/pace work. Arhat * 37.1. Kate's Keeper * 36.9. Taramea * (I Amirul) 36.4.

CLASS 4 (1) - 1,200m: Mighty Conqueror * (R Shafiq) canter/41.3. O'What A Feeling (Powell) 44.8. Peach Bowl (SY Moon) 40.6. Black Mamba (D Beasley) 36.3. Rajawali * (I Azhar) canter/37.6. Ausone (E Aslam) 36.3. Rum N Raisins 35.1.

Monday: Terms Of Reference * (N Juglall) barrier/34.5. Smart Fortune (I Saifudin) 41.4. Silk Route * 41.4.

CLASS 4 (2) - 1,200m: Best Wishes (Z Zuriman) 36.3. Bigdinero * (Rodd) 37.4. Longhu (M Kellady) 42.8. Dragon Highness (Beasley) 40.6. White Coffee (O Chavez) 37. Arr Flair 42.8. In Bocca Al Lupo * 38.7. Xzuberance 42.6.

Monday: Situation * (Juglall) 39.3.

CLASS 4 (1) - 1,100m: Clarton Super * (I Azhar) canter/40.5. Friendship * (A Munro) 43. Savage Storm 35.1. Winning Express 40.2. Flying Shadow (S John) barrier/37.2. Million Round (Saifudin) canter/37.7.

Monday: Super Brilliant 35.9. Kazuo 38.2.

CLASS 4 (2) - 1,100m: My Horse (M Nunes) 42.3. Hello Michelle * canter/42.2. Maximus * (Chavez) 36.1. Southern Man * (D David) 39.4. Southern Chief 41.1. Sing Roulette 41.7.

Monday: Royal Guard * (M Kellady) 38.7.

CLASS 5 - 1,700m: Holy Grail (Munro) canter/38.2. Starperfect canter/38.8. Yu Long Emperor * canter/34.9. Commodore Lincoln (Powell) 44.5. Phanfone (M Zaki) canter/36.4. Dragon G * (Beasley) 37.1. Lucky Come 43.5. Urban Legend canter/38.5.

CLASS 5 (1) - 1,400m: Alamak Boy 37.8. Flying Winner * (M Nunes) 35.4. Darci's Boy (Powell) canter/38.4. Magic Paint * 37.5. Lucky Command 37.2.

Monday: Funkadelic (K Toh) 38.1. Ready To Rock 38.2. Lucky Command * (Shafiq) 37.3.

CLASS 5 (2) - 1,400m: Eden Garden * (WS Chan) 40.1. Good Lucky * (Powell) 40.3. Super Big 40.1. Natural Nice (Nunes) canter/39.5. Evertrust * canter/39.5. Zahir 37.4.

Monday: Suvarnabhumi * pace work/39.3.

CLASS 5 - 1,000m: Dragon Gold (John) 39.8. Rory (David) 41.6. I-Scream Now 43.2. Golden Rosewood 39.5. Roma 42.6.

GALLOPS BY HORSES ENGAGED FOR SUNDAY

Stewards' Cup - 1,400m: Lim's Cruiser * (Beasley) 38.7. Alibi * (G Boss) 36.2. Battle Of Troy (Munro) 36.2.

CLASS 3 - 1,200m: Knight Wager pace work/38.8. Tannhauser * 38.6. Himalaya Dragon * 34.1. Faithfully * 36.8.

OPEN BENCHMARK 67 - 1,000m: Nova Missile * (Nunes) 40.9. Elite General * (Shafiq) 37.5. Mystic Master * 35.1. Cadet * (Juglall) 37.8.

CLASS 4 - 1,600m: Arif (MM Firdaus) 38.4. Sir Reginald (Munro) 40.4. Pop Gems (Azhar) canter/34.7. Green Rutile canter/36.1.

Monday: Imperial March (Firdaus) barrier/36. General Conatus 37.2.

Class 4 (1) - 1,400m: Lucky Stride * (David) canter/40.2. Oliver (Powell) barrier/36.3. Nova Spirit pace work. Morales * 36.3. Muscular Captain (John) 36.9.

CLASS 4 (2) - 1,400m: Golden Kingdom * (Munro) 37.3. Wijaya (CC Wong) barrier/36.4. Verbal Link 36.1. Aussie Eagle * 38.4. Muscular Dragon (John) 36.3. Nova Ranger 39.4.

CLASS 5 (1) - 1,200m: Happy Baby (Nunes) 38.3. Hun Yeang Village (John) 39. Superten 36.3. Elite Gustavo (Shafiq) 37.1. Satellite Prince 37.6.

CLASS 5 (2) - 1,200m: Highlight 38.8. Elhaame * 43.7. Genius 36.3. Military Alliance 37.8. Simpang (Wong) canter/41.1.

OPEN MAIDEN - 1,200m: Amiability * (Amirul) 37.4. Libeccio * (David) 41.2. DayFlirt pace work.

Monday: I'm On Fire * (Moon) 37.

INITIATION - 1,400m: Super Dan * (Nunes) 37.8. Scorpio * 42.1. Super Dragon * 35.4.