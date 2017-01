Gallops by horses engaged on Friday and Sunday

E-mail this article

GALLOPS BY FRIDAY'S RUNNERS

KRANJI STAKES C - 1,600M: Justice First * 37.4. Ride Of Valkyries (MM Firdaus) pace work. Casing Royal (A Munro) barrier/38.2. Valbuena (G Boss) barrier/38.2.

MONDAY: Kirks Ryker * (B Vorster) canter/36.3. Ride Of Valkyries (N Juglall) canter/36.3. Taramea (I Amirul) 39.4. Super Joe 38.6. Silent Arrow (Z Syed) 42.9.

CLASS 4 - 1,700M (POLYTRACK): Smart Vintage * 37.7. Certainly * (M Rodd) 37.4. Starperfect * (H Syafiq) 37.3. Singsurat 37.7. Mongolian Chief (S Anandan) canter/40.9. Dragon G (D Beasley) pace work. Cordoba * canter/37.4. Spirit Seven (O Chavez) 39. Big Banker (O Placais) barrier/37.5.

MONDAY: Eclair Fiesta 42.4.

CLASS 4 DIV 1 - 1,400M: Phidias canter/pace work. Heavenly Hand * 37.1. White Coffee (Chavez) 37.3. Bimala * (CC Wong) canter/39.5. Imperial Fighter 41.5.

MONDAY: Whose Else's * 39.2. Mighty Glory * (Vorster) 35.8. Perkins 40.2.

CLASS 4 DIV 2 - 1,400M: Absolute Miracle * (Beasley) 37.8. Bit Of A Schiller pace work/41. Sun Thunder (Wong) canter/35.9. Colonel Lincoln (M Kellady) 37.3. Impediment 41.1. Muscular Sprinter * (Placais) 36.6. Succession 40.1 Sky Eleven 37.9. Hiko Yunikon * 36.6. Miss Blanchett (Syafiq) barrier/37.7.

MONDAY: Really Capable * 39.5.

CLASS 4 DIV 1 - 1,100M (POLYTRACK): Faithfully * (Placais) 37.8. Sing Roulette 43. Amazealot * 36.1. Enthuse 38.9.

MONDAY: Supersonicsurprise * 36.3. Louey Veloce * 40.5. Orchard Road pace work/37.3.

CLASS 4 DIV 2 - 1,100M (POLYTRACK): Southern Chief 39.7. Blue Diamond * (Placais) 35.4. Court Case canter 43.8. Silver Spoon 41.8. Cote De Nuits (I Saifudin) canter/41.5. Lucky Boy (CS Chin) canter/37.6. Supermart 39.5.

MONDAY: Super Brilliant * 40.3.

CLASS 5 - 1,900M (POLYTRACK): Carnelian (M Zaki) * 37.7. Fujin Bright (Anandan) pace work. Quetzal * 36.3. Dragon (Placais) canter/41.1. Nova Power * canter/38.4. Grand Paris (Saifudin) canter/37.9. Urban Legend canter/37.6. Speed Craft (E Aslam) barrier/37.

MONDAY: Chairman Wind * (K A'Isisuhairi) 38.7.

CLASS 5 - 1,200M: Amazing Man 39.3. Genius (WS Chan) 37.8. Lady Liberty * canter/41.1. My Reach (I Azhar) canter/37. Lucky Command 41.3. Time After Time 38.8. Golden Bobo pace work. Roma (Anandan) pace work. Jack Of Hearts canter/37. Loyalty's Angel 43.9. Present (Chan) canter/38.4

MONDAY: Fast Jet (Syed) 44.2.

INITATION - 1,200M (POLYTRACK): Jack's Secret (R Zawari) canter/43.9. Sacred Army * (Beasley) 37.9. Typhon 37.7. Darci's Boy 38.8. Happy Baby (Placais) 43.4. Secret Squirrel 41.4. Super Red 42.8. Aotearoa (Vorster) canter/39.2. Super Genius (Syafiq) 44.6. Chalaza (Beasley) barrier/38.1.

MONDAY: Ground Control * 37.1. Red Riding Wood 43.9.

GALLOPS BY SUNDAY'S RUNNERS

KRANJI STAKES C - 1,000M (POLYTRACK): Mr Luck * canter/35.9. Conflight * (Chavez) 36.2. Maidanz Beauty * 41.8. Uncle Lucky * 39.

OPEN BENCHMARK 67 - 1,200M: Al Green * 41.8. Lim's Sprint * (Beasley) 38.9. Ninetyseven Gold (A'Isisuhairi) 43.8. Hades 37.4. Optimus (Boss) 40.2. Catch Me Great * (Saifudin) barrier/36.5.

CLASS 4 - 2,000M: Song To The Moon * (Juglall) canter/35.6. City Of Kirkwall 41.2. Feliche * (Vorster) 37.4. Alfonso * (Saifudin) barrier/37.

MONDAY: Good Deal (E Aslam) 42.4.

CLASS 4 DIV 1 - 1,200M (POLYTRACK): Preferred * 36.4. Big City (Saifudin) 38.4. Delfyne 37.3.

CLASS 4 DIV 2 - 1,200M (POLYTRACK): Terms Of Reference * (Vorster) canter/35.6. Golden Diamond * 38.5. Deimos * (G Mosse) barrier/36.2.

CLASS 4 DIV 3 - 1,200M (POLYTRACK): Heracles * 38.5. Rich Fortune 38.4. High Council * (Aslam) 39.7. The Dodger * 39.7. Hot Gold (Vorster) barrier/36.4.

CLASS 5 - 1,600M: Percius 41.2. Tiger Bay * 39.4. Amistaad * (Placais) 36.7. Western Towkay (Chavez) 36.5. Zahir (Z Zuriman) canter/37.6. Shabbat (Wong) canter/37.9.

CLASS 5 DIV 1 - 1,000M (POLYTRACK: MONDAY: Double Cash pace work.

CLASS 5 DIV 2 - 1,000M (POLYTRACK): Super Big 40.9. Tenma (Placais) barrier/37.

OPEN MAIDEN - 1,100M (POLYTRACK): Autumn Rush * (Boss) 37.1. Double Win (D David) 37.5. Walking Thunder * (Beasley) 39.3. Grey Falcon * 36.3. Forever Young * 36.

RESTRICTED MAIDEN - 1,400M: Race For Fame 35.9. Redoubt * 36.3.