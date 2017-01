Gallops by horses engaged on Friday and Sunday

E-mail this article

SUNDAY'S RUNNERS

OPEN BENCHMARK 97 - 1,000M (POLYTRACK): Sebas * 41.2. Speedy Dragon * (Y Salim) 39.1. The General * (Vorster) canter/35.1. Nova Warrior * (Placais) 35.9.

CLASS 4 - 1,800M: Duke Of Normandy * (Duric) 39.3. Lim's Elusive * (Beasley) 36.9. Pentagon * (Sam) 41.1. City Of Kirkwall 37.5. Arr Flair * 36.9. Precious Gem (Amirul) 37.5. Good Deal (E Aslam) 40.8.

CLASS 4 - 1,200M: Lim's Bullet * 37.7. Amazealot 36.2.

CLASS 4 (1) - 1,100M (POLYTRACK): Oliver (Beasley) barrier/39. Lizaz * (Duric) barrier/36.7. Cavatina (Woodworth) canter/37.3. Desert Fox * (I Saifudin) 37.5. Imperial Boy (John) 36.9.

MONDAY: Orchard Road pace work/44.6.

CLASS 4 (2) - 1,100M (POLYTRACK): Louey Veloce * 38.2. Super Brilliant 40.1. Kazuo * (Toh) 38.9. Let's Talk Now 37.8.

CLASS 5 - 1,700M (POLYTRACK): Happy Saga (Placais) 36.5. Spirit Seven (O Chavez) canter/37.9. Golden Coin 43.7. Great Warrior (John) 41.6. Money King * (M Ewe) canter/36.2. Simpang (Wong) 44.2.

CLASS 5 - 1,200M: Rosegold 41. Turquoise Son (Wong) 41.6. Probo Chandroso (Placais) 37.9. Petite Victoire (Placais) 36.6..

CLASS 5 (1) - 1,100M (POLYTRACK): Satchmo * (Toh) pace work/36.9. Super Joy 37.8. Super Eight H (Chavez) canter/37.9.

MONDAY: Super Eight 44.2.

CLASS 5 (2) - 1,200M (POLYTRACK): Ron (Koh) 37.7. I-Scream Now (Rodd) 37.6. Golden Rosewood (I Azhar) canter/39.1.

MONDAY: Lion Wave pace work.

OPEN MAIDEN - 1,200M (POLYTRACK): Hydrant (Woodworth) canter/37.9. Ollie Eagle * (A'Isisuhairi) 38.1. Chamarel 45. River Gold (Woodwortw) barrier/38.

RESTRICTED MAIDEN - 1,400M: Funkadelic 39.1. Magnificent (MM Firdaus) 36.5.

FRIDAY'S RUNNERS

OPEN BENCHMARK 83 - 1,700M (POLYTRACK): Castor * (T See) 37.4. Squire Osbaldeston (V Duric) 440.4. Casing Royal (A Munro) 37.4. Robin Hood * (O Placais) 37.9. Golden Diamond * (T See) 41.2.

MONDAY: Zeus * 40.2. Terms Of Reference (N Juglall) canter/34.6.

OPEN BENCHMARK - 1,000M (POLYTRACK): Jelly Bean * (J Powell) 38.9. Anonymous * (S John) 39.9. Eatons Gold * (R Zawari) 43. Mighty Conqueror * (R Shafiq) 41.3. Roselli 42.1. Senator * 34.9. Caorun * (M Kellady) 37.9. Reach For The Sun (B Woodworth) canter/37.1. Winning Man * (K A'Isisuhairi) 36.2.

MONDAY: Maidanz Beauty (R Azhar) 35.4. Supersonicsurprise 36.8.

CLASS 4 - 1,600M (POLYTRACK): Smart Vintage * (M Rodd) canter/39.7. Storm Trooper 44.5. Classified H (Duric) 36.3. Turquoise King 45.2. Mongolian Chief * canter/36.4. Nova Spirit * (Placais) 39.1. O'Reilly Bay * canter/37.7. Dragon G 38.5. Cordoba 39.1.

MONDAY: Mighty Kenny * (B Vorster) canter/34.7. Johnny Kongos (Vorster) canter/35.8.

CLASS 4 (1) - 1,400M: Sun Empire (N Alfian) canter/37.1. Ancient Warrior * (Zawari) 42.9. Laughing Buffalo H (Rodd) 38.9. Queen's Seven * canter/36.2. Allez (M Nunes) barrier/37. Red Rackham (S Sam) 41.1.

MONDAY: Imperial March (Juglall) canter/35.7. Really Capable * (I Amirul) 35.4. Mettlesome (K Toh) 38.9.

CLASS 4 (2) - 1,400M: First Precinct 40.2. Damon * (Shafiq) 38.9. Rock Eagle * (A'Isisuhairi) 39.5. Gold Crown * 38.9. Sun Thunder (Alfian) canter/37.3. Heavenly Hand 37.8. Holy Thomas 37.6.

MONDAY: Golden Peninsula * canter/43.2. Proud Pinoy * (R Azhar) 39.7. Giorgio (K Toh) 39.6. The Dodger (R Azhar) 38.5.

CLASS 5 - 1,600M: Racing Talent (G Boss) 39.2. Brahms And Lisdt 45. Amistad * (M Ewe) 37.3. Bohemian 38.3. Shuying Xiaoxiao * (WS Chan) 37.1. Sun Dance (Alfian) canter/37.9. Manmadhan 40.4. Zahir (Z Zuriman) canter/37.7.

MONDAY: Percius 40.9. Dayuan 35.8. Tiger Bay * 40.8. Destiny Knight (Amirul) 38.2.

CLASS 5 (1) - 1,400M: Aeolus 41.5. Lee Man 38.2. One O Nine * (TH Koh) 35.9. Emperor Warrior 37.6. Lady Liberty canter/44.2. The Raid (Boss) 39.6. Tenma (D Beasley) 38.5.

MONDAY: Mozart Eclipse * 39.4. Pusong Pinoy (Amirul) 37.5. Tenma 45.

CLASS 5 (2) - 1,400M: Natural Nice (Powell) canter/39.2. Mr No Problem (A'Isisuhairi) 36.9. Sing Express 40.4. Aureus (Chan) 39.3. Evertrust (CC Wong) pace work. Lucky Come 39.2. Aladdin 41.1.

MONDAY: Spur Me On 37.8.

RESTRICTED TERMS - 1,100m (POLYTRACK): Pomp (B Woodworth) canter/38.9. Good Justice 45. Super Genius * (Kellady) 38.9. Matsuribayashi 38.3.

MONDAY: Khudawand * 38.7. Lim's Royal 43.5.