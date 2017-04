Gallops by horses engaged for Sunday

Royal Ruler (No. 7) looked smart during trackwork yesterday.

OPEN BENCHMARK 83 - 1,200m: Royal Ruler * (N Juglall) canter/35.5. Sister In Law * (O Chavez) 36.4. Darci Charmer 38.6. Mighty Warrior 37.3. Nova Warrior (R Shafiq) 40.1. Pioneer Seven (B Woodworth) 36.1.

KRANJI STAKES C - 1,600m: Cheetah On Fire (Z Zuriman) canter/36.2. Mighty Kenny * (Juglall) canter/35.3. Chase * (D Beasley) canter/39.7. Casing Royal * (Chavez) 37.8. The Capital * (B Vorster) canter/35.5.

CLASS 4 (1) - 1,200m: Alasamo (I Saifudin) 39.2. Terms Of Reference (Vorster) 34.7. Queen Roulette 39.7. Rich Fortune * (M Nunes) 40.4. Southern Chief 38.7. Hot Gold (M Rodd) barrier/35.8.

CLASS 4 (2) - 1,200m: Charlies Missile 36.8. Hee's A Maverick (Beasley) 41.8. Lucky Mission (Chavez) 39.2. John Duke (S Sam) 37.3.

CLASS 4 (3) - 1,200m: Burn Notice 39.2. Peach Bowl * (K A'Isisuhairi) 36.6. King Kong * (Vorster) 39.1. White Coffee (Chavez) 36.4.

CLASS 4 - 1,000m: Elite General * (A Munro) 35.5. My Horse * (Beasley) 41.8. Halo Bright (Chavez) barrier/35.6. Happy Dayz (M Zaki) 38.6. Leadership (S Sam) 41.4. Phidias (Woodworth) canter/37.9. Stock Broker (K Toh) 39.1.

CLASS 5 - 1,900m: Tiger Bay * (I Amirul) 38.7.

CLASS 5 (1) - 1,100m: Prince Ferdinand canter/45. Perkins (Chavez) 38.2. Sacred Crown 36.4. Top Note * 42.

Monday: Genius 37.1.

CLASS 5 (2) - 1,100m: Hee's Ego (Beasley) 41.3. Super Joy (A'Isisuhairi) 38.4. Lion Wave pace work/41.7. Loyalty's Angel 38.5.

MAIDEN - 1,200m: Libeccio * (Amirul) 39.5. Perfect DJ * (Woodworth) 36.3. Elite Emperor * (Munro) 34.9. Jango gallop. Race For Fame (CC Wong) 34.8.

Monday: Dayuan gallop.

OPEN MAIDEN - 1,700m: Silver Spoon 39.3. Holy Grail (V Duric) canter/37.8. Always There 38.4. Chosen Harvest (Juglall) canter/34.5.