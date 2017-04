Gallops by horses engaged for Sunday

KRANJI STAKES A - 1,700m: Daniel (G Boss) barrier/35.9. Time Odyssey * (B Vorster) canter/37.1. Order Of The Sun (CC Wong) barrier/36.3. Blue Danube * (Vorster) barrier/34.5. Castor 39. Song To The Moon * (N Juglall) canter/37.2. Excellency (K A'Isisuhairi) barrier/35.9.

SINGAPORE SILVER HORSESHOE - 1,000m: Auspicious Day * (A Munro) 36.6. Don De La Vega (R Shafiq) barrier/37.6. Hun Yeang Road (I Azhar) 35.7. Italian Master (O Chavez) 36.9. Monster Energy 35.7. Yaya Papaya (Boss) barrier/38.1. Bringer Of War * (Shafiq) 35.6.

Monday: Mokastar * (Vorster) 37.1. Antheia * (Juglall) 37.1

CLASS 3 - 1,000m: Secret Mission (Chavez) 37.7. Winning Man * (A'Isisuhairi) 45. Maidanz Beauty * (I Amirul) 38. Senator (Chavez) barrier/36.5.

OPEN BENCHMARK 61 - 1,900M: Mr Clooney (V Duric) barrier/35.9. Billy Britain (R Azhar) 38.1. Murdoch (Z Zuriman) barrier/35.8. Titan Fighter 35.3. Mongolian Chief * 35.4.

CLASS 4 - 1,200m: Golden Kingdom canter/pace work. Elite Diamond * (Munro) 35.4. Board Walk * (Juglall) 36.2. Royal Diwan * (Zuriman) barrier/36.5. Awatere (R Zawari) 35.7. Saraab * (Juglall) 36.2. Smart Fortune * (Y Salim) 40.1. Lim's Sparkle canter/pace work.

CLASS 4 - 1,100m: Gariza * (Vorster) canter/36.1. The Cosmos * (Shafiq) 34.8. Mikcaipho 44. Unsurpassed * (Shafiq) 33.8.

KRANJI STAKES D - 1,700m: Moment Of Justice (Zawari) canter/36.8. Panache * (Munro) barrier/35.6. Hidden Promise * (Shafiq) canter/37.2. Muscular Captain (D Beasley) 39.9.

CLASS 5 (1) - 1,200m: Mr Dreamman (I Saifudin) 37.8. Sky Eleven (Saifudin) 34.9. Sugartime Jazz (Chavez) 37.2. Giorgio * (K Toh) pace work/41.3. Happy Baby 36.8. Snow Dancer 41.1.

CLASS 5 (2) - 1,200m: Archer Company (Duric) barrier/35.7. Dragon Ruby * (Beasley) 37.4. Highlight 41.1. Super Red (Chavez) 38.8. Kubera's Chief * (Munro) 36.3.

CLASS 5 (3) - 1,200m: Cool Cat 39.4. Double Win (S John) 39.2. Brahms And Liszt (Zawari) 39.1. Superten * (Munro) 36.6. Military Alliance (Chavez) 38.8.

CLASS 5 - 1,000m: Lim's Signature (Zawari) 39.1. Soon Yi * (John) 37.7. Miss Waimataitai 42. Rory * (Duric) 38.6. Kennedy 36.3. Think Pretty (Chavez) 38.8.

Monday: Double Cash (E Aslam) 37.7.