Gallops by horses engaged on Sunday and Monday

E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

SUNDAY

FORTUNE BOWL - 1,600M: Perfect P H (B Vorster) canter/36.4. Big Brother H (N Juglall) canter/36.4. Time Odyssey (Vorster) canter/36.8. Bring Money Home (O Chavez) 36.7.

MONDAY: Cooptado (O Placais) barrier/35.3.

CLASS 3 - 1,600M: Ride Of Valkyries (Juglall) canter/36.8. Battle Of Troy (CC Wong) canter/39.4. Murrayfield (V Duric) 38. Muscle Beach pace work. B'Nevagivup 37.3.

OPEN BENCHMARK - 1,900M (POLYTRACK): Song To The Moon H (Juglall) canter/37.2. Super Joe (Vorster) canter/37.2. Return To Justice 36.7. Billy Britain (R Azhar) 38.3. Eclair Fiesta H 41.2.

MONDAY: Mighty Emperor H (Juglall) barrier/35.3.

OPEN BENCHMARK - 1,400M: Catch Me Great 39.1. Al Green H (Duric) 40.6. Absolute Miracle HH 34.9. Keepitup (M Nunes) barrier/36.5. The Wind H (WS Chan) 37.4. Sand Bank H 37.6. Southern Dragon H (Juglall) 38.1.

CLASS 4 - 1,000M (POLYTRACK): Faithfully 38.3. Nova Missile H 38.9. Southern Chief 38.1. Thunder Cat (Placais) 37.4. Mastermind H (B Woodworth) canter/38.1. Ocean General (TH Koh) 40.2. Big City (I Saifudin) 41.4.

KRANJI STAKES D (1) - 1,400M: Sun Force H (N Alfian) canter/39.9. Major Improvement (G Boss) 38.6. Soon Yi H (A Munro) 39.1. Sky Eleven canter/38.6. Jango 36.2.

KRANJI STAKES D (2) - 1,400M: Aussie Eagle 37.3. Muscular Dragon H 34.9. Peer Gynt H (Wong) canter/39.9. Three Lions (Y Salim) 38.6. Mr Try 39.9. Johny Hates Jazz H pace work/35.8.

KRANJI STAKES D (3) - 1,400M: Peach Bowl H (Boss) 37.9. White Coffee H (O Chavez) 35.7. Zeus Warrior H 37.7. High Council (E Aslam) 44.1. Mighty Glory (MM Firdaus) 42.3.

MONDAY: Mighty Glory (Vorster) barrier/35.1.

CLASS 5 - 1,100M (POLYTRACK): Invincible Man (Chan) 37.1. Leadership 41.2. So Perfect 36.9. Flying Shadow (Munro) 38.4. Dragon Ruby H (Placais) 38.1. Kubera's Chief 37.5.

INITIATION - 1,100M (POLYTRACK): Autumn Rush H (Boss) 35.3. Happy Baby H (Nunes) 38.1. Country Quack pace work. Elite Warrior 44. Alaranch H (Placais) 43.9. Snow Dancer 38.3.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M: Commando Eclipse H (K A'Isisuhairi) 37.3. Perfect DJ H (Wooodworth) 35.9. Confound (Aslam) galloped. Redoubt H (Boss) 36.6. Shoot Up High 39.9. Super Dragon H (D David) 38.3. Super Tycoon H 38.2. Dream Big 39.2.

MONDAY

OPEN BENCHMARK 83 - 1,400M: Dragon Fury (Placais).

OPEN BENCHMARK 83 - 1,100M (POLYTRACK): Flak Jacket (H Syafiq) pace work. Lightning Fast H (Wong) barrier/35.3. Awesome (Chavez) barrier/35.7. Board Walk H (Vorster) 38.3.

CLASS 4 (1) - 1,200M: Gato Negro H (Chavez) 38.2. Divergent (S Anandan) 39.3.

MONDAY: Kevin Eleven pace work/43.7.

CLASS 4 (2) - 1,200M: Moritz Eclipse (A'Isisuhairi) 36.9. Ocean De Lago H (M Rodd) barrier/36. Excellent One (Koh) 37.9. Red General 37.1. Big Banker (Placais) 37.9. Hot Gold (Vorster) barrier/35.8.

CLASS 4 - 1,100M: Blue Diamond H (Placais) 35.1. Supermart H (Wong) 41.9.

CLASS 5 - 1,800M (POLYTRACK): Speed Craft (Aslam) 41.2. Winning Star (Munro) canter/38.7. Ninepins H (Chavez) pace work/38.4. Grand Paris canter/pace work.

MONDAY: Gold Customer 39.5. Silent Power pace work.

CLASS 5 (1) - 1,200M: Smart Master H (S John) 40.8. Start Me Up 39.5. Captain Royal (Munro) 38.3. Rainbow Star 37.

CLASS 5 (2) - 1,200M: Highlight 41.9. Magic Paint H 38.1. Lam Edition 37.4.

MONDAY: Greenback pace work.

CLASS 5 - 1,000M: Perfect Curiosity (Koh) 37.3. Rory (Woodworth) 42.2. Dragon Gold H (Placais) 36.2. Super Big galloped. Present Arms 41.4.

MAIDEN - 1,400M: Untapped H 39.6. Admeister galloped. Golden Kingdom (T See) barrier/36.6.

RESTRICTED MAIDEN - 1,000M (POLYTRACK): My Horse H (Placais) 38.9.