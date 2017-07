Gallops by horses engaged for Sunday's Kranji meeting

JUVENILE CHAMPIONSHIP - 1,400m: First Choice (I Saifudin) 36.2. Yaya Papaya * 36.6. Glamorous (M Nunes) pace work. Iffragal (O Chavez) barrier/35.7. Make U Famous (S Moon) 34.4.

KRANJI STAKES A - 1,400m: Majestic Moments * (N Juglall) canter/34.6. Emperor's Banquet * (B Vorster) 34.6. Nova Strike * (D David) 36.3. Golden Curl gallop. Hip Hip Hooray * 38.5. Mr Fantastic * (Vorster) canter/34.8.

KRANJI STAKES C - 1,600m: Excellency canter/35.3. Winning Cause * (Juglall) canter/35.6. Mighty Emperor * (Vorster) 36.3. Sun Hoplites (CC Wong) canter/34.6. Chase (O Placais) 38.9.

OPEN BENCHMARK 67 - 1,000m: Reach For The Sun canter/38.8. Conflight (Chavez) 35.5. Luminiff Lad (K A'Isisuhairi) 38.8. Dragon Highness * 36.6. Queen Roulette * 36.1. Winning Man * (TH Koh) 36.1.

Monday: Dragonhead (S Shafrizal) 36.7.

CLASS 4 - 1,700m: Return To Justice * 35.3. Super Joe * 36.3. Super Tycoon * (Vorster) canter/36.1. Ettijah * canter/36.1. Gold Hill 38.3. Target 39.9. Gold Faith (Wong) canter/36.6. Happy Saga (Placais) 37.1. Royal Diwan (A'Isisuhairi) barrier/35.9. Ground Control * (K Toh) canter/43.8. No Smoking Jeff 36.7. Spur Me On 39.7.

CLASS 4 - 1,100m: Premier Fighter * 37.9. Maidanz Beauty (Duric) 39.2. Legendary Sun (Wong) canter/38.9. Major Advancement (Nunes) barrier/36. River Gold (B Woodworth) 35.1. Lucky Six (David) 38.7. Super Ball * (Koh) 36.8.

KRANJI STAKES D - 1,200m: Elite Takes All * (Z Zuriman) 40.2. Lim's Greeting * (G Boss) 34.9. Silent Arrow * (Duric) 36.3. Arr Flair (A'Isisuhairi) 41.9. Baymax 40.4.

CLASS 5 - 1,400m: Cavatina (Wong) canter/37. Muscular Dragon (Placais) 39.1. Scorpio 34.3. Over Easy (E Aslam) barrier/35.4. Greatballs Of Fire 36.5. Joyous * (C Grylls) 36.4. Peregrine Falcon 35.8.

INITIATION - 1,600m: Danzeb * (Chavez) 41.9. Redoubt * (Juglall) 34.6. Gin Go Gin 37.5. Battle Plan (R Shafiq) barrier/35.1. First Passthepost (Grylls) 36.4.

Monday: Ace Harbour (Vorster) 37.8.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200m: Plucky Lad 36.8. Valerius (Saifudin) 40.5. Yellow Jade Horse (Saifudin) 41. Satellite Master (A'Isisuhairi) 36.6. Keep Winning 40.3. Lim's Keyway (Juglall) 34.6. Refresh (Wong) barrier/36.7. Safeer * (Vorster) 39.5.