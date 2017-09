E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY

SINGAPORE GROUP 3 - 1,600m: Quechua * (V Duric) canter/36.3. Nova Strike (I Saifudin) 36.6. Twickenham (Duric) 39.3. Mr Fantastic * (B Vorster) canter/36. Newlands (Duric) 39.3. Absolute Miracle * (O Placais) 36.7.

Monday: Big Brother (N Juglall) 37.3.

OPEN BENCHMARK 83 - 1,600m: Robin Hood * (Placais) 36.2. Chopin's Fantaisie * 36.7. Iron Man * (Juglall) canter/37.1. Chairman * (A Munro) 39.8.

Monday: Situation * (Vorster) 37.3.

CLASS 3 (1) - 1,200m: Elusive Emperor * canter/36.1. Ghost 38.3. Secret Mission 38.6.

CLASS 3 (2) - 1,200m: Pole Paradise 38.8. Al Green * (Duric) 40.2. Reach For The Sun (CC Wong) barrier/35.9. Gariza * (O Chavez) 35.5. Mystic Master * 36.7. Walking Thunder * 39.8. Lucky Giant 37.1.

CLASS 4 - 1,100m: Satellite Man 37.9. Mikcaipho (Saifudin) 41.5. Sun Dream (Wong) barrier/34.9. Rafale 35.3. Safeer * (T Krisna) 38.1. Best Wishes (Z Zuriman) 34.9.

NOVICE - 1,400m: Why Not * (B Woodworth) 34.9. Southern Glory (Munro) barrier/35.9. Soonbaby * (C Grylls) 37.7. Captain Jamie * (Juglall) 38.1. Yaya Papaya 38.8.

CLASS 5 - 1,600m: Energizer canter/38.5. Spirit Seven canter/44.3. The One * (M Ewe) 37.5. Percius 39.9.

CLASS 5 (1) - 1,200m: Immortal Legacy * (M Rodd) 38.5. Ocean Master 40.2. Smart Master (S John) 38.1. Miss Streisand * (Grylls) 37.2. Nova Ranger (T See) 36.6.

CLASS 5 (2) - 1,200m: Ocean General (John) 38.5. Baymax (T See) 38.3. Fast Jet * (Chavez) 35.5. Fortune Spirit * canter/38.2. Turquoise Son canter/43.3. Lam Edition (Wong) gallop.

Monday: The Mighty Thor 36.9. Yourstokeep 38.8. Always A Winner 36.9.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200m: Phan Nee Star (Zuriman) 36.4. Ateej (Chavez) 36.8. Basilisk (Placais) 37.7. Ebraz 41.5. Foresto 38.2. High Limit 41. My Gold (Nurshahril) barrier/36.4. Tesoro Privado (Vorster) barrier/35.1.

Monday: Ateej pace work.