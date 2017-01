Gallops by horses running on Friday

E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

OPEN BENCHMARK 89 - 1,200M: Good News*(B Woodworth) 37.7. Kam's Comet (R Shafiq) canter/44.2. Cavallo (S John) 40. Laser Storm 38.6. Mr Fantastic*(B Vorster) canter/35.8. Happy Money 40.4. Dragon Fury (D Beasley) 41.9. One Rar (J Powell) 41.1. Viviano*(R Shafiq) canter/39.7. Pioneer Seven 39.2.

MONDAY: The General*(Vorster) 35.5. Dragonhead 38.5.

OPEN BENCHMARK 74 - 1,200M: Big Man*(Powell) 37.3. Shadow Of War*(O Placais) 38.1. Skywalk*(V Duric) 37.4.

MONDAY: Himalaya Dragon 35.2. Guilty Pleasures*38.6. Run It Twice (K A'Isisuhairi) 37.4.

CLASS 4 (1) - 1,200M: Damon*(Beasley) canter/40.5. Nova Missile (Placais) 35.8. Ladrone*(M Kellady) 37.3. Lim's Archer*(Duric) 39.3. Ahmar (Shafiq) canter/pace work. Mettlesome (G Mosse) 42.6. Prince Ferdinand*37.3.

MONDAY: Zippy General (A'Isisuhairi) 37.9. Barnato (MM Firdaus) 35.5. Knight Judge*(K Toh) 38.6. Smart Fortune (I Saifudin) 43.6.

CLASS 4 (2) - 1,200M: First Precinct*(M Nunes) 37.7. Montaigne*(Powell) 37.9. Moment Of Justice (R Zawari) canter/44.3. The Cosmos (Shafiq) canter/pace work). Euro Zone (O Chavez) canter/36.2. Iconnic (Saifudin) 39.1. Sun Force canter/36.9. Hongchen*(WS Chan) 36.2. Smart Master (John) 39.5.

MONDAY: Rock Eagle 39.7. Giorgio (A'Isisuhairi) 39.2.

CLASS 4 - 1,000M: Champagne Rein*(Nunes) 39.7. Black Mamba (Placais) barrier practice/37.7. Mighty Conqueror*36.3. Lim's Shot*(Beasley) canter/pace work. Mastermind*(CC Wong) canter/39.9.

MONDAY: Effortless*(M Kellady) 38.7. Elite Takes All*39.6. Kazuo 36.7. Master Dragon (Chan) 42.6.

CLASS 5 (1) - 1,600M: Mr Connery (Powell) canter/37.4. Clutha Lad (Zawari) canter/43. Perfect Challenger (TH Koh) 43. Q Nine Maxim (John) canter/43.7. Winning Star canter/37. Gallant Heights canter/37.6. Happy Saga (Placais) 37.6. Manmadhan 40.3.

MONDAY: Master Banger 38.9. Karigara 37.

CLASS 5 (2) - 1,600M: Ninepins (Chavez) canter/37.4. Gold Customer 37.6. Ron (Koh) 37.7. Good Mission 38.9. Silent Power (S Anandan) 45. Simpang*(Wong) canter/pace work.

MONDAY: General Conatus*40.9. Aureus*canter/37.6. Real Goodman 40.9.

CLASS 5 - 1,400M: Brahms And Liszt (Zawari) canter/pace work. Humdinger 39.7. Lee Man (Anandan) 40. Joy And Happy (Wong) canter/37.5. Natural Nice (Mosse) canter/37.4. Lucky Come 38.8. Aladdin 37.4. Browne's Anatomy (Woodworth) 38.7. Golden Rosewood 40.8.

MONDAY: Pusong Pinoy*(V Duric) 38.1. Rainbow Warrior 40.4.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M: Silkino*canter/36.7. Immortal Legacy*(Kellady) 37.9. Pomp*(Wong) canter/36.8. Special Rain (John) barrier practice/36.4. Good Justice (Chavez) barrier practice/38.2. Lim's Stardom 38.9. Majulah 35.5. My Horse*(Placais) 39.6. Perfect DJ (Woodworth) 34.4. Golden Spark*(D David) 35.6.

MONDAY: Countofmontecristo (Toh) 39. Redoubt*(G Boss) 34.