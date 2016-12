Gallops by horses running on Sunday and Monday

SUNDAY'S RUNNERS

NEW YEAR CUP - 1,900M (POLYTRACK): DANIEL (G BOSS) CANTER/38.9. BLUE SWEDE * (M KELLADY) 37.9. TIME ODYSSEY * (O C* AVEZ) CANTER/35.7. COOPTADO PACE WORK. CASTOR * 36.6. BIG BROT* ER * CANTER/35.7. SQUIRE OSBALDESTON BARRIER/35.8. GURU-GURU (I AZ* AR) BARRIER/35.9.

MONDAY: Perfect P (MM Firdaus) 36.6. Cooptado 36.6.

KRANJI STAKES A - 1,200M (POLYTRACK): Super Winner * (Y Salim) 36. Faaltless * (Powell) 37.7. Sebas (G Mosse) barrier/36.3. The General * (MM Firdaus) canter/35.7. Royal Ruler * canter/35.7. Golden Brilliant (A Munro) barrier/36.2. One Rar (* Syafiq) 40.4.

CLASS 3 - 1,400M: Solaris Spectrum * (Kellady) 37.7. Murrayfield * 40.7. B'Nevagivup (Azhar) barrier/36.7. Keepitup * (Salim) 40.6. Imperial March 36.5. The Wind * (WS Chan) 36.5. Sun Empire canter/36.

CLASS 4 (1) - 1,400M: Mangatoetoenui (Z Zuriman) barrier/37.1. Preditor * (Powell) 37.9. Mighty Kenny * (Firdaus) 36.5. Absolute Miracle * 36.1. Pop Gems canter/40.2. Get Going pace work/36. El Camino 39.9. Muscular Sprinter 36.7.

CLASS 4 (2) - 1,400M: Duke Of Normandy * 39.8. Siamese Cat * (Firdaus) 36.6. Muscular Dragon 41.5. Peer Gynt canter/40.5. Lee Man (S Anandan) barrier/38.4.

MONDAY: Lucky Justice 38.5.

CLASS 4 - 1,000m (POLYTRACK): Cadet * (Firdaus) 35.5. Rainbow Royal (Munro) 39.1. * alo Bright * 35.8. Iconnic (I Saifudin) barrier/36.4. Keystone 34.6.

CLASS 5 (1) - 1,400M: Pusong Pinoy (I Amirul) barrier/37.5. Flying Winner * 36.5. Dominy 36.2. * appy Saga * 38.9.

CLASS 5 (2) - 1,400M: King Of Thieves 36.5. Mr No Problem (Zuriman) 35.8. Joy And * appy (CC Wong) barrier/36.6. Lucky Come 42.4. Greenback 40.3.

CLASS 5 (1) - 1,200M: Perfect Prize 38.8. Soon Yi (Munro) 38.5. Real * ero (O Chavez) galloped. Eden Garden 38.9. One O Nine * (T* Koh) 37.2.

CLASS 5 (2) - 1,200M: Petite Victoire 38.1. Super Spur 38.5. Magic Paint * 37.2.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M: Emperor Warrior (M Ewe) 35.9. Pomp canter/40.1. Special Rain 39. Don'tlookdownonme (Salim) barrier/36.8. King Kong * 37.2. Magnificent 27.2. Redoubt * 36.2. Super Dan * 39.8. Zac Ace * 35.5.

MONDAY: Zac Ace pace work.

MONDAY'S RUNNERS

OPEN BENC* MARK 89 - 1,200M: Rafaello (Firdaus) barrier/35.3. Darci Charmer galloped. Dragon Ruby 36.8. * ip * ip * ooray * 44.8. Knight Wager 45/44.

MONDAY: Viviano pace work.

CLASS 3 - 1,200M: Board Walk canter/pace work. Power Lin 41.5. Alasamo (Saifudin barrier/36.5.

MONDAY: Board Walk pace work.

CLASS 4 - 1,600M: Glorious Prospect (Zuriman) barrier/36. Satellite Prince (T See) barrier/36.7. Nation Theatre (Koh) 37.4. Super G 38.8.

CLASS 4 (1) - 1,200M: Run It Twice (Boss) 40.4. Nova Missile * 37.2. Quicksilver * pace work. Lake * uka (Syafiq) barrier/35.6. Big City (Saifudin) barrier/35.8. Smart Master * 38.1.

MONDAY: Run It Twice * 41.3. Siam Sapphire 43.6. Smart Master pace work.

CLASS 4 (2) - 1,200M: Astrojet 38.8. Gato Negro (Chavez) 36.2. Zippy General 37.9. Thunder Cat 37.5. Aussie Eagle (WS Chan) 37.7. Prechagorda (T See) barrier/38.7. Imperial Boy 39.8. Orchard Road barrier/37.5.

NOVICE - 1,400M: Golden Peninsula * 38.8. Cerdan (Boss) barrier/36.5. Southern Dragon pace work. Neo Classic (Salim) barrier/36.5.

CLASS 5 - 1,700M (POLYTRACK): Mr Connery (Powell) barrier/36.2. Perfect Challenger (Koh) 37.9. Danny (Boss) barrier/37.1. * an Solo canter/38.9. Winning Good 39.8.

MONDAY: Over Easy (Chan) 44/39.

CLASS 5 - 1,100M (POLYTRACK): Flying Shadow * (Munro) 37.9. Gallant * eights (Saifudin) barrier/37.6. Nova Star (T See) barrier/36.7. Super Eight (Chavez) 37.5.

MONDAY: Greatballs Of Fire 36.5.

OPEN MAIDEN (1) - 1,400M: Peach Bowl (Boss) 38.2. Divergent canter/36.8. Sharp Blade (Amirul) barrier/37. Ninepins (Chavez) 37.3. Golden Kingdom (Saifudin) barrier/36.7. Aeolus 37.

MONDAY: Ollie Eagle (Chan) 37.9.

OPEN MAIDEN (2) - 1,400M: Three Lions (Salim) 37.3. Eastern Victory (Wong) barrier/37.7. Taichi Belt (Boss) barrier/37.7. Red Duke (Mosse) barrier/35.5. Muscular Gaptain * 38.1. Captain Royal (Munro) 41.5. Golden Thunder canter/37.7.

MONDAY: Mozart Eclipse (K A'Isisuhairi) 39.9.

RESTRICTED MAIDEN - 1,000M (POLYTRACK): Perfect Commando (Koh) 37.5. Kubera's Chief (Chan) barrier/36.7. My * orse * 37.3.

IPOH TRACKWORK

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED ON SUNDAY

Cosmo C - 1,500m: Joyful 40.8.

Slow work: Luck Success and Brave Malala * .

Class 5 - 1,200m: I'm Kool 44.8.

Pace work: Marini Waltz.

Slow work: Racing Man and Costner.

Class 5 - 1,400m: Good Taste 39.3. Mayweather 40.3. Empire Bay 41.8.

Barrier test: Forever Best 40.

Class 5 - 1,400m: Slow work: Pegasus Genius, Lightning Rod and Gold Coast Captain.

Class 5 - 1,600m: Iwa Antilia 41.2.

Pace work: Fire General.

Slow work: Luck Dragon, Jackwin, Enlighten Knight and Emperor Qian Long.

Restricted Maiden - 1,200m: Multiblue Rancho 41. Multiblue Tosca 44.2. Porsence 42.2.

Pace work: Multiblue Shark.

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED ON MONDAY

Enrich Stakes A - 1,000m: Field Force * 39.2.

Enrich Stakes A - 1,000m: Truson * canter/38.6. Drogba 44.6.

Slow work: Littlebitofjoy and Intention.

Class 4 - 1,000m: Audacious 43. Luck Alot canter/44.9.

Pace work: Smoothly.

Slow work: Tilsworth Freddie and Big Bit Coin.

Class 4 - 1,400m: Dawn Prospect 39.1.

Slow work: Candy Crush, Sugar Baby, Zhan Shen and Acoustic.

Class 4 - 1,400m: Avanti * 38.8.

Slow work: Hello Sayang, Allied Marine and Bercham.

Class5 - 1,200m: Slow work: kaiser. Serpico. Little But Fierce, Charlie Came Along and Magical Ten.