Guide to Kranji trackwork

GALLOPS BY HORSES RUNNING ON SUNDAY

RACE 1: Silver Power 38.8. Kaiser Bright (M Jailani) 40.6.

RACE 2: Bebop 39.9. Casey * (B Vorster) canter/38. Gallant Eclipse 36.8. Metallocene * (J Powell) 37.5. Reign 42.9.

RACE 3: Unconquered * (C Grylls) 40.1. Elite Star (M Kellady) 43.6. Red Ant (T* Koh) 37.3.

RACE 4: The Golden Goat * 38.4. Majulah canter/36.6. Walters Bay (Y Salim) 37.6. My Jolly 41.6. Zolved 38.6.

RACE 5: Southern Glory (Grylls) 38.4. Refresh (Y Salim) 44.7.

RACE 6: Mongolian Chief * (T See) canter/34.6. Pop Gems * (I Azhar) canter/36.5. Carnelian (M Zaki) 38.2. Sun Dance canter/36.3. Zahir canter/38.3.

RACE 7: Showar * (O Chavez) 36.6. Tales Of Summer * 37.8. Marvel *ero * (Kellady) canter/37.9. *umdinger * 36.3. Trigamy gallop.

RACE 8: Blue Swede * (Kellady) 37.6. Order Of The Sun * (CC Wong) canter/35.4. Darshini * (M Nunes) 37.6. Certainly * 37.8. Makanani * (D David) 39.1.

RACE 9: Caorunn * (Powell) 37.8. Lim's Shot * (Wong) canter/35.4. Ahmar * (I Saifudin) 39.8. Paltrow (Nunes) canter/37.8. En Civil (Azhar) canter/34.6. Julius Caesar * (V Duric) 40.3. Knight Wager * (K toh) pace work/gallop. Biraz * (Chavez) 38.4.

RACE 10: Cheetah On Fire 41.8. Ottawa * 41.6. El Camino 42.5. Gold Crown * 37.7. Tauboss (Nunes) 41.8. Winterfell * (Kellady) 37.5.

GALLOPS BY TOMORROW'S RUNNERS

RACE 1: Lam Edition * 35.3.

RACE 2: Captain Jamie * (N Juglall) 40.8.

RACE 4: One Force (B Vorster) 43.3. Iffragal * (T Krisna) 40.7.