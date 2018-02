Guide to yesterday's Ipoh trackwork

E-mail this article

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED FOR SATURDAY

Enrich Stakes A - 1,100m (Straight): Black And White * 38.2. Whirlwind trot/42. Big Lightning 38.7.

Slow work: Street Tease *.

Class 4 - 1,100m (Straight): Stirling 41.6. The Thinker barrier/35. In Full Bloom canter/38.2.

Slow work: Hun Yeang Village *. Eyeofthetiger. Hennessy Dragon.

Class 4 - 1,400m: Alasamo * canter/40. Keen Dragon 38.7. Kaiser * 40.8. Flying Winner barrier 35.4.

Class 5 - 1,000m: Bail Out * 42.

Class 5 - 1,200m: Blazing Steed 42.8. Handsome Boss 37.2. Sharp Knight 37.8. Casper 40.8.

Class 5 - 1,200m: Manmadhan 40. Pretty Able * barrier/35.6. Uncle Glory 42. Great Geronimo 42.

Class 5 - 1,600m: Swan Song pace work. Jackwin 37.8. Napoleon 41.2. Mayweather 41.8. Explosive Force pace work. Time To Shine pace work.

Novice - 1,200m: Ace King barrier/35.4. Bristol Diamond 37. Multiblue Eagle 41.8.

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED FOR SUNDAY

Cosmo B - 1,400m: Balotelli * trot/pace work. Royal Explorer canter/39.9. Brave Malala * canter/39.9. Q Nine Magic 37. Happy Sixtysix 39.2. Luke Man pace work. Mr Nevermind 39.7. Purple Rain Lady canter/39.8. Celeritas * canter/39.8.

Enrich Stakes A - 1,100m (Straight): Super Winner barrier/35.6. Star Quality 39.2. Shanghai Bund 37.8. Relau Star * canter/42.

Class 4 - 1,100m (Straight): Idyllic Scenery * 38. Mister Miyagi 40.2.

Class 4 - 1,400m: Grand Show 39.6. Super Dragon 42.5.

Class 5 - 1,000m: War Lord 40.8. Bold Passion canter/39. Rewarding Smile 39. One More Achiever 37.6.

Class 5 - 1,200m: Mr Dreyfuss 38. Dawn Prospect 38. Get The Lotski pace work. My Goodness 36.6. Whisperinthewind 39.9. Miss Streisand * barrier/35.5.

Class 5 - 1,200m: Miss Blanchett * 41.7. Glory Age 39.9. Sir Rally * pace work. Empire Bay 39. Banda Sea * 41.7. Golden Empire 40.

Class 5 - 1,600m: Luck Dragon 37.8. Messi 40. Multiblue Shark * 41.6. Sing Energy 41.8. Luck Happy * 37.8. Jetstar Eagle barrier/34.7.