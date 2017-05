Ipoh trackwork

E-mail this article

WORKOUTS BY HORSES ENTERED FOR SATURDAY

Class 4 - 1,100m straight: Slow work: Messi. Sing Energy.

Class 4 - 1,100m straight: You Are Genius barrier/gallop.

Class 4 - 1,400m: Get The Lotski * canter/40.

Slow work: V Respect U *.

Class 5 - 1,200m: Silent Dreams barrier/36.6.

Class 5 - 1,200m: Pegasus Genius 41.3.

Class 5 - 1,800m: Balboa * canter/39.9. Forever Best canter/39.9. Kiwi Maestro * 44.3.

Open Maiden - 1,200m: Supreme Star * 38.8.

WORKOUTS BY HORSES ENTERED FOR SUNDAY

Malaysia 3Y0 Championship (Heat 1) - 1,200m: Common Sense barrier/36.6. Porsence barrier/36.6. Multiblue Shark * canter/40. Second Chance canter/40. Yendor barrier/36.6.

Enrich Stakes A - 1600m: Royal Green * 41.8. Glory Age * canter/39.8.

Class 4 - 1,400m: Tilsworth Freddie * trot/39.8. Just Name It * trot/41.9.

Class 5 - 1,200m: Luck Alot 38.2. Magical Ten * 37.8. See For Yourself 41.3. Bukit Bintang trot/39.8.

Class 5 - 1,600m: Luck Happy trot/40. Ultimate Hero 41.8.

Class 5 - 1,600m: Luck Dragon 40. Empire Bay 39.6.

Class 5 - 1,600m: Emperor Qian Long 42.9. Casper 40.