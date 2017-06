Ipoh trackwork

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED FOR SATURDAY

Cosmo C - 1,600m: Royal Green * 45.2. Luck Success 40.8. Glory Age * 43.

Class 4 - 1,000m: Field Force * canter/pace work.

Class 5 - 1,200m: Bukit Bintang pace work. Due Home barrier/38.8. Prince Islander canter/43.

Class 5 - 1,600m: Sing Energy * 45.2. Luck Dragon * 40.4. Aprobacion * 41. Balboa * 41.8.

Class 5 - 1,600m: Lightning Rod pace work. Jetstar Eagle 41.8. Great Prince 40.4.

Restricted Maiden - 1,200m: Handsome Boss canter/44.2. Candy Soda 39.2. Cherish 42.3. Hun Yeang Square 42.

WORKOUTS BY *ORSES ENGAGED FOR SUNDAY

Perak Gold Vase - 1,100m: Balotelli barrier/37.8.

Slow work: Pisces Star *.

Enriched Stakes A - 1,200m: Tilsworth Freddie pace work.

Class 4 - 1,400m: Nothing To Lose * 39.8. Allied Marine barrier/40. Joyful 44.8.

Class 4 - 1,400m: Audacious * 40.2. Marini Waltz 42.

Class 5 - 1,000m: Explosive Force 44.1.

Class 5 - 1,000m: Don't Forget This * 41.8. Racing Man barrier/38.2. Thong's Jiaqing * 41.

Slow work: Luck Treasure *.

Class 5 - 1,200m: Great Geronimo canter/44.3. Classic Arrow 42. Magical Ten 41.8. Q Nine Magic 43.

Slow work: Luck Alot *.

Class 5 - 1,200m: See For Yourself * 43. Crown Treasure 42. Blazing Steed pace work. New Classmate barrier/38.8.