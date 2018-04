Ipoh trackwork

E-mail this article

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SATURDAY

CLASS 4 - 1,600m:

Idyllic Scenery 41.8.

Pace work: Halo Inspire.

Slow work: Hun Yeang Village and Joyful.

CLASS 5 - 1,200m:

Don't Forget This 41.8.

Slow work: Dubleo Beauty.

CLASS 5 - 1,200m:

Real Hero barrier/37.2. Casper 43.2.

Slow work: Super Victory.

CLASS 5 - 1,400m:

Ramzes 43.8.

Pace work: Chinese Street.

CLASS 5 - 1,600m:

Sing Energy 41.2. Balboa 40.2. Sharp Knight 39.9.

Pace work: Time To Shine and Great Prince.

Slow work: Pisces Jet.

OPEN MAIDEN - 1,400m:

Hydrant barrier/35.7. I Am Midas barrier/35.7. Platinum Life 41.8.

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY

ENRICH STAKES A - 1,200m:

Truson 36.5. Star Quality barrier/36.6. Great Scott barrier/36.6. Big Lightning 40. Luke Man * 37.6. Ten Sense Win 39.5.

CLASS 3 - 1,400m:

Q Nine Magic 40. Pisces Star 41. Flying Darci * 40.8. Nothing To Lose 39.9.

CLASS 4 - 1,200m:

Leon barrier/36.6. Kuantan Hill 42.5. William King 42.

CLASS 4 - 1,200m:

Hussonator barrier/36.6. Born A Fighter 39.

CLASS 4 - 1,200m:

Supreme Star 39.4.

CLASS 4 - 1,600m:

Davinci * 42. Luck Success barrier/36.6.

Pace work: Golden Casino.

CLASS 5 - 1,200m:

CLASS 5 - 1,200m:

OD Star 39. Manmadhan 43.2.

Pace work: Classic King.

CLASS 5 - 1,600m:

Luck Dragon 40.

Pace work: Zac Benevolent.