Ipoh trackwork
GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SATURDAY
CLASS 4 - 1,600m:
Idyllic Scenery 41.8.
Pace work: Halo Inspire.
Slow work: Hun Yeang Village and Joyful.
CLASS 5 - 1,200m:
Don't Forget This 41.8.
Slow work: Dubleo Beauty.
CLASS 5 - 1,200m:
Real Hero barrier/37.2. Casper 43.2.
Slow work: Super Victory.
CLASS 5 - 1,400m:
Ramzes 43.8.
Pace work: Chinese Street.
CLASS 5 - 1,600m:
Sing Energy 41.2. Balboa 40.2. Sharp Knight 39.9.
Pace work: Time To Shine and Great Prince.
Slow work: Pisces Jet.
OPEN MAIDEN - 1,400m:
Hydrant barrier/35.7. I Am Midas barrier/35.7. Platinum Life 41.8.
GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY
ENRICH STAKES A - 1,200m:
Truson 36.5. Star Quality barrier/36.6. Great Scott barrier/36.6. Big Lightning 40. Luke Man * 37.6. Ten Sense Win 39.5.
CLASS 3 - 1,400m:
Q Nine Magic 40. Pisces Star 41. Flying Darci * 40.8. Nothing To Lose 39.9.
CLASS 4 - 1,200m:
Leon barrier/36.6. Kuantan Hill 42.5. William King 42.
CLASS 4 - 1,200m:
Hussonator barrier/36.6. Born A Fighter 39.
CLASS 4 - 1,200m:
Supreme Star 39.4.
CLASS 4 - 1,600m:
Davinci * 42. Luck Success barrier/36.6.
Pace work: Golden Casino.
CLASS 5 - 1,200m:
CLASS 5 - 1,200m:
OD Star 39. Manmadhan 43.2.
Pace work: Classic King.
CLASS 5 - 1,600m:
Luck Dragon 40.
Pace work: Zac Benevolent.
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