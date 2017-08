Kranji Friday trackwork

Sun Empire winning his last start, a Class 5 event over 1,400m on July 23.

E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

GALLOPS BY HORSES ENGAGED FOR FRIDAY'S MEETING

CLASS 3 - 1,800m: Darshini * (M Nunes) 37. Makanani (D David) 36.1. Aotearoa * (B Vorster) canter/40.6.

Monday: Iron Man * (N Juglall) 34.8.

CLASS 4 (1) - 1,200m: Sacred Galaxy (C Grylls) 40.8. North Sky (J Powell) 38.7. Shoot Up High (I Saifudin) 39.6. Sure Win * 34. Lincoln's Excuse (M Kellady) 38.1. Phidias canter/pace work. Dreamer Legend 38.6.

Monday: Moritz Eclipse (K A'Isisuhairi) 42.8. Gariza * (O Chavez) 34.8.

CLASS 4 (2) - 1,200m: Red Ant (TH Koh) 36.8. Showar 40.4. Ancient Warrior * (R Shafiq) 45.4. Ladrone * (Kellady) 37.7. Sacred Surfer (Grylls) 39.4. Ausone 37.2. Sun Empire * canter/40. Smart Master * (S John) 36.9.

Monday: Southern Spur 37.7.

CLASS 4 - 1,000m: Special King 36.9. Fragrance Empire (M Ewe) 43.8. Hiko Yunikon * (A'Isisuhairi) 35.6. Mastermind (B Woodworth) 37.3. Shaqraa * (Powell) 38.1. Trigger Man 44.6.

Monday: Stock Broker * (K Toh) 38.1.

CLASS 5 - 1,200m: Pratt Street (Powell) 36.1. Aspen (David) 39.5. Let's Talk Now 37.2. Kubera's Chief (M Chadwick) 38.4. Any Rumour (S Moon) 36.1. Magic Paint * (Z Zuriman) 38.3. John Duke 40.9. Fast Jet (E Aslam) pace work. Run Cheetah Run gallop. Sacred Crown 38.9. Space Oddity canter/38.2. Dragon Ruby 39.1. Lam Edition (CC Wong) 36.5.

Monday: Hot Gold * 35.6. The Dodger 38.2.

CLASS 5 - 1,100m: Nova Ranger (David) 35.7. Uncle Lucky (Grylls) canter/37.6. Barnburgh Lad (Woodworth) 43.8. Gallant Heights gallop. Muscular Sprinter (O Placais) 38.8. Best Jade (David) 36.9. Lucky Boy (Chavez) 40.5. One O Nine (Koh) 37.2. Ninepins (Chavez) 40.5.

OPEN MAIDEN (1) - 1,400m: Elite Conqueror (Shafiq) canter/37.5. Galileo's Approach * (Kellady) 37.2. Country Boss (Nunes) 39.2. Hephaestus 37.3. Super Ace (Nunes) canter/38.1. Raja Muda (Wong) canter/39.1. Cold War 41.4. Six Empire 37.8. Parador (Chavez) pace work.

Monday: Mettlesome 38.2. Raptor * (Juglall) 34.5.

OPEN MAIDEN (2) - 1,400m: Gold Mosa (Saifudin) 39.9. Happy Baby * (David) 38.2. Smiddy Byrne (H Syafiq) 37.7. Northern Sun * (Wong) canter/39.9. Energizer * canter/37.3. Rocket Fighter 35.2. Lokelani (Moon) 36.8.

Monday: Amiability * 38.2. Yellow Gold (WS Chan) 42.4.