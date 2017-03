Kranji handicaps SINGAPORE (LONG COURSE E/POLYTRACK) WEIGHTS AND RATINGS FRIDAY SINGAPORE (SHORT COURSE A/POLYTRACK) WEIGHTS AND RATINGS SUNDAY

E-mail this article

OB 83 (LC) 1400m

146144 Viviano 57 (85) (5nzg M Walker-Raffles Racing)

4-4156 Poseidon 56 (83) (5nzg C Brown-Olympian)

-9569- Blue Danube 55.5 (82) (5argg R Le Grange-Jubilant Racing)

462144 Ode To Joy 54.5 (80) (5argg R Le Grange-Jubilant Racing)

2-1161 Absolute Miracle 54 (79) (4ag HW Tan-Mdm Mathilda Koh)

136421 Golden Curl 54 (79) (8nzg S Gray-St George)

631168 White Hunter 54 (79) (5ag J Peters-Galileo)

20090- Mighty Warrior 53 (77) (5nzg D Meagher-Super Team)

--6-89 One Rar 52.5 (76) (8ag S Baertschiger-Geoff Grimish)

865780 Cheetah On Fire 51.5 (74) (8nzg RB Marsh-Wilson Racing)

C3 (LC) 1200m

5437-- Flak Jacket 57 (74) (6ag S Baertschiger-Geoff Grimish)

212164 Grand Cross 56.5 (73) (4ag J Peters-China Horse Club)

216421 Elusive Emperor 56 (72) (5nzg R Le Grange-Tmen)

-847-0 L'Apprenti Sorcier 56 (72) (6nzg M Clements-Jubilant Racing)

187755 Von Krumm 55 (70) (6ag S Baertschiger-S Baertschiger)

1-1308 Lightning Fast 54.5 (69) (4ag Desmond Koh-Desmond Koh)

1148-0 Pusaka 51.5 (63) (6ag S Gray-Dago)

-800-0 Alasamo 51 (62) (6nzg J O'Hara-TB Tan)

64-9-4 Eatons Gold 51 (62) (8ag M Walker-Fortuna NZ Racing)

980--0 Lim's Sprint 50.5 (61) (5nzg D Meagher-Lim's)

OB 67 1100m

07771- Reach For The Sun 57 (69) (6arig Desmond Koh-TK Cheng)

458260 Himalaya Dragon 55.5 (66) (6am S Yeoh-FL Chan)

23-63- Anonymous 55 (65) (5ag S Yeoh-KH Lee)

741181 Cadet 55 (65) (3ag R Le Grange-Kajorn Petch Racing No 3)

231676 Dragon Spirit 55 (65) (8ag M Yusof-GG Tan)

30499- Exceed Express 55 (65) (5nzg L Laxon-VW Lai)Best Wishes 54.5 (64) (4nzg Leslie Khoo-Blue Star)

671413 Golden Tomahawk 54.5 (64) (5ag M Clements-Pusit K)

71598- Maidanz Beauty 54.5 (64) (4am S Gray-Maidanz)

212-18 Nova Missile 54 (63) (3ag HW Tan-Nova Racing)

224627 Roselli 54 (63) (6nzg C Brown-Gerald Harvey)

32-511 Autumn Rush 53 (61) (4ag S Burridge-Premier Racing & Ez)

67---- Scrat E1 53 (61) (6nzm C Brown-Scrat)

959038 Tou Shou Bright E2 53 (61) (7ag H Takaoka-KM Racing)

916 River Gold E3 50 (55) (4nzg ZL Mok-King Ho)

1664-0 Unsurpassed E4 50* (45) (4nzg M Walker-Te Akau Racing)

C4 D1 (LC) 1200m

211-4- Dreamweaver 58.5 (61) (5ireg J Peters-T & T)

302315 Lincoln's Excuse 57.5 (59) (6nzg S Baertschiger-Lincoln Farms)

705411 Lucky Stride 57 (58) (4amg CT Kuah-Project M)

225522 Gold Crown 56 (56) (5ireg C Brown-Gold)

-4-9 Lim's Shine 56 (56) (4nzg M Walker-Lim's)

1---82 Magnetise 56 (56) (5nzg RB Marsh-Tudor Lodge Racing)

000000 Kevin Eleven 55.5 (55) (7nzg M Clements-Christopher G)

5128-0 Castle Queen 52.5 (49) (5nzm J O'Hara-J O'hara)

8-0832 Elise 52.5 (49) (4nzg Leslie Khoo-PS Chua)

4-0809 Xzuberance 51.5 (47) (5ag S Burridge-Arc Marine & Premier Racing)

51808- Lucky Six 50 (44) (5ag L Dragon-Happy Life)

1-0406 Soon Yi 50 (44) (7amg HW Tan-Double Win)

C4 D2 (LC) 1200m

322343 Star Genius 58 (60) (4am S Baertschiger-Genius)

574490 Mr Scorsese 57.5 (59) (4nzg L Laxon-Oscar Racing)

0345-2 Zippy General 57 (58) (5ag S Burridge-Premier Racing)

- Charlies Missile 56 (56) (3ireg J O'Hara-Toast Trusts & J Ho)

0 Verbal Link 56 (56) (4frg R Le Grange-Red)

3331 Bayu 55.5 (55) (4nzg S Gray-Kiwi's & Dago)

-2116- Jubilation 55.5 (55) (6nzg S Baertschiger-Auric)

7118-9 Happy Saga 52.5 (49) (5ag HW Tan-One Eight Eight)

8-07-6 Mastermind 52 (48) (7nzg Desmond Koh-Desmond Koh)

322-91 Marea Negro 51 (46) (6jpnm H Takaoka-Big Valley)

38-00- The Mighty Thor 51 (46) (7ag Leslie Khoo-Ho Ho Ho)

507036 Captain Royal 50 (44) (3ag S Yeoh-SC Hoe)

C5 (LC) 1600m

08-090 Moon River 59 (43) (5irem H Takaoka-Bintan)

55-0-9 Mr Miura 59 (43) (5nzg J O'Hara-Toast Trust No 17)

70-006 Yu Long Emperor 59 (43) (4ireh Desmond Koh-YU Long)

374590 Deauville 58 (41) (6nzg ZL Mok-Ace Sixtysix)

22-000 Eaglesham 58 (41) (5nzg S Gray-S Gray)

2677-2 Perfect Challenger 56.5 (38) (6nzg HW Tan-Perfect Racing)

468987 Lim's Control 56 (37) (4nzg M Walker-Lim's)

405776 Percius 56 (37) (5nzg S Gray-Garwyn)

0-9--4 Powerful As Wind 55.5 (36) (4ag Leslie Khoo-I & U)

0-0-0- Jet Striker 54.5 (34) (4ag Steven Lam-Jet Striker)

-75060 Amistad E1 52.5 (30) (5ag HW Tan-Hwa Yi No 2)

-4763- Dragon 52.5 (30) (8ag M Yusof-GG Tan)

808000 Ron E2 50 (25) (7nzg HK Tan-Golden Bay)

4---9- Jimtown 50* (22) (8eg L Dragon-SC Koh)

4-8804 Simpang E3 50* (22) (8nzg D Hill-Sawgrass)

C5 1200m

-8-006 Hun Yeang Village 57 (43) (5nzg S Yeoh-MAS)

518-10 Million Round 57 (43) (5nzg Desmond Koh-Million Round)

-07599 Red General 57 (43) (4ag Leslie Khoo-Trend)

--0704 Joyous 56.5 (42) (5nzg M Yusof-YC Lai)

-894-- Nova Legend 56.5 (42) (4nzg L Dragon-Nova Racing)

84560- Immortal Legacy 56 (41) (3ag S Baertschiger-HHH)

6100-5 Lim's Battle 56 (41) (5ag S Burridge-Lim's)

497724 Perfect Curiosity 56 (41) (5nzg HK Tan-Perfect Racing)

-0-57- Shaqraa 55.5 (40) (4nzg S Baertschiger-Al-Arabiya)

68-384 A Lot In Hand 55 (39) (5nzg HK Tan-Happy Life)

20-703 Speedy Warrior 55 (39) (3nzg HW Tan-Nova Racing)

6-0794 Smart Master E1 54.5 (38) (3ag HW Tan-Wang Wang)

076-94 Dragon Ruby E2 54 (37) (4ag L Dragon-GG Tan)

040000 Fortune Spirit E3 54 (37) (4ag HW Tan-One Eight Eight)

767568 Nova Ranger 54 (37) (4nzg Leslie Khoo-Nova Racing)

6-7077 Lady Liberty E4 53.5 (36) (5em D Hill-Lady Luck)

IP 1200m

5238 Winning Express 57.5 (48) (4ag J Peters-Lim's & Mark's)

248436 Happy Baby 57.5 (44) (4ag HW Tan-Hwa Yi)

8- Danzeb 57.5 (-) (4nzg S Yeoh-Al-Arabiya)Macavity 57.5 (-) (4nzg RB Marsh-Gc Mackie & Valachi Downs)

8 Happy Dayz 55 (50) (3nzg S Yeoh-Giovanni)

524 Snip 55 (48) (3ag D Meagher-Heran Racing)

968- I'm On Fire 55 (44) (3ag R Le Grange-Our)

000 Snow Dancer 55 (44) (3ag D Meagher-Water Tower)

99 Always There 55 (-) (3nzg Leslie Khoo-Leslie & Pentagon)

705 She's The One 53.5 (47) (3nzf M Walker-Synthetic)

482848 Super Genius 53.5 (44) (3nzf CT Kuah-Genius)

RM (LC) 1600m

453 Khudawand 57 (49) (3ag M Clements-Khudawand)

-63367 Funkadelic 57 (47) (3ag M Clements-Rising Star)

4--236 Mr Exchequer 57 (47) (3nzg S Baertschiger-Ma Racing)

008 Chosen Harvest 57 (44) (3ag R Le Grange-Michael Leaf)

-887 Majulah 57 (44) (3nzg ZL Mok-Sdjjt)

7706 Prince Darci 57 (44) (3nzg M Walker-Fortuna NZ Racing)

---059 Hephaestus 57 (43) (3ag C Brown-Olympian)

645046 Super G 57 (42) (3ac S Yeoh-FL Chan)

5-3 Shoot Up High 57 (-) (3nzg Leslie Khoo-Trend)

00 Dream Big 52 (-) (3irec M Clements-Dream Big)

22 Gold Reward 52 (-) (3amg C Brown-Gold)

09 Lokelani 52 (-) (3jpng H Takaoka-Big Valley)

SG3 (SC) 1200m

Singapore 3YO Sprint

111112 Nova Swiss 57 (94) (3nzg HW Tan-Nova Racing)

111252 Distinctive Darci 57 (72) (3nzg M Walker-Fairdeal)

922112 Skywalk 57 (69) (3nzg J Peters-China Horse Club)

111 Countofmontecristo 57 (68) (3nzg M Clements-Giovanni)

52342 Caorunn 57 (65) (3nzg S Baertschiger-S Baertschiger)

410117 I've Got A Feeling 57 (64) (3ag S Baertschiger-GPI Racing)

231512 Deimos 57 (61) (3nzg C Brown-Olympian)

2261-1 Draco 57 (59) (3nzg C Brown-Olympian)

551266 Macarthur 57 (59) (3ag J Peters-Royalty Racing)

2-212- Sir Isaac 57 (56) (3ag C Brown-Sir Isaac)

133133 Queen Roulette 55.5 (61) (3af Leslie Khoo-Queen Roulette)

131 Forever Young 54 (61) (3amg CT Kuah-CT Wong)

SG3 (SC) 1200m

Rocket Man Sprint

316232 Nova Strike 59 (97) (4nzg HW Tan-Nova Racing)

027651 Cavallo 55 (89) (7nzg HW Tan-Great Ninth)

9-1212 Speedy Dragon 55 (89) (5amg David Kok-GTR Racing)

4506 Eclair Choice 54 (87) (5ag D Meagher-Li Chu Kwan)

221131 Lim's Cruiser 52.5 (84) (4ag S Gray-Lim's)

315135 Castor 52 (83) (5ag J O'Hara-IB Racing)

3-1433 Magnum 52 (83) (4nzg J Peters-Waterford)

460827 Rafaello 51 (81) (4ag R Le Grange-A L A Crabbia)

12073 Hip Hip Hooray 50.5 (80) (5nzg M Clement-Giovanni)

11-541 Cyborg 50 (79) (4argg R Le Grange-Tmen)

9736-8 Nova Warrior 50* (77) (5nzg HW Tan-Nova Racing)

141312 Aramco 50* (74) (4ag S Baertschiger-United Brothers)

1335-6 Mystic Master 50* (65) (3ac HW Tan-Wang Wang)

OP-Handicap (SC) 1600m

941878 Daniel 59 (96) (6nzg L Laxon-Oscar Racing)

120131 Infantry 58.5 (95) (4nzg HW Tan-Kajorn Petch Racing No 2)

135489 Mr Spielberg 58 (94) (5nzg L Laxon-Oscar Racing)

443105 Twickenham 56 (90) (6ag S Gray-St George)

262023 Time Odyssey 55.5 (89) (5safg R Le Grange-Avengers)

97901- In Fact 55 (88) (6argg R Le Grange-A L A Crabbia)

1177-6 Mr Fantastic 51.5 (81) (5safg R Le Grange-Avengers)

41431 Preditor 50* (71) (4nzh S Baertschiger-S Baertschiger)

311942 Battle Of Troy 50* (69) (4ag Desmond Koh-PFG Racing)

OB 97 (SC) 2000m

562472 Perfect P 59 (95) (5argg R Le Grange-Pupetch Racing)

77-765 Laughing Gravy 58 (93) (6ag C Brown-Laughing Gravy)

844004 Order Of The Sun 56.5 (90) (6ag Desmond Koh-TK Cheng)

423111 Gilt Complex 53.5 (84) (5nzg C Brown-Christopher G)

614111 Song To The Moon 52 (81) (4nzg R Le Grange-Jubilant Racing No 3)

66 Excellency 50* (74) (4ireg R Le Grange-Falcon Racing No 7)

015812 Nazir 50* (74) (5nzg M Walker-Dato Tan Chin Nam & Fairdeal)

423--1 Magstock 50* (71) (4nzg C Brown-Magstock)

8-7514 Zip A Dee Doo Dah 50* (70) (5nzg Leslie Khoo-Giovanni)

OB 74 1600m

-40947 Squire Osbaldeston 59 (70) (7ireg S Gray-St George)

142612 Mighty Kenny 57.5 (67) (4ag R Le Grange-Tmen)

-87--5 Zeus 57 (66) (6eg C Brown-Olympian)

27-941 Hero I Am 56.5 (65) (5ag S Baertschiger-Middle Kingdom)

081441 Return To Justice 56.5 (65) (4ag M Yusof-Lucky)

737240 Mighty Emperor 56 (64) (5safg R Le Grange-Avengers)

1-00 Keepitup 55 (62) (4ag David Kok-Tivic)

2306-7 Murrayfield 55 (62) (4nzg S Gray-St George)

717340 Terms Of Reference 55 (62) (4nzg R Le Grange-BM)

0-75-7 Any Rumour 50* (45) (6nzg CT Kuah-Any Rumour)

C4 (SC) 1600m

30-13- Lucky Lincoln 58.5 (61) (5nzg RB Marsh-Lincoln Farms)

015-1 Ocean De Lago 58.5 (61) (4ag S Gray-Dago)

601415 Royal Easter 58.5 (61) (4nzg J Peters-Golden Era)

745620 Iking 57.5 (59) (8ag M Walker-Fairdeal)

8-9615 Lim's Archer 57.5 (59) (4ag C Brown-Lim's)

-080-6 Gold Hill 57 (58) (7ireg C Brown-Gold)

5-06-1 Davinci 56 (56) (5nzg J Peters-Hardwicke Racing No 2)

8 Secret Win 56 (56) (4ag D Meagher-PS Chua)

39 Chairman 55.5 (55) (4ireg L Laxon-Falcon Racing No 7)

979 Oliver 54.5 (53) (4ag D Meagher-H & M)

146425 Zeus Warrior 54.5 (53) (4ag T Kieser-Griffin)

080-9 Sun Scraper E1 53.5 (51) (4ag Desmond Koh-TK Cheng)

200050 The Jeuneyman E2 53 (50) (5nzg J O'Hara-Toast Trusts & J Ho)

-00040 Mettlesome E3 52.5 (49) (5nzg M Clements-Christopher G)

874301 El Don 51 (46) (4nzg S Gray-Rajah Blue)

221221 Masurao 51 (46) (5nzg H Takaoka-Big Valley)

-6674- Hongchen 50 (44) (6nzg RB Marsh-Phan Nee No 3)

1969-0 No Smoking Jeff E4 50 (44) (5ag M Yusof-Lee Le Paris)

C4 1000m

593362 Champagne Rein 57.5 (61) (5nzg M Walker-Champagne Rein)

7515-0 Supersonicsurprise 57.5 (61) (5ag T Kieser-RX)

-86088 Winning Man 56.5 (59) (5nzg HK Tan-Winning Man)

-72100 Dragon Highness 55 (56) (5ag M Yusof-GG Tan)

23-806 Lim's Sincere 55 (56) (4ag S Burridge-Lim's)

0-0000 Megathink 54 (54) (8ag Steven Lam-CN Tan)

731363 Haytham 53 (52) (3nzg M Walker-Al-Arabiya)

25417 Lim's Operation 53 (52) (3ag S Burridge-Lim's)

97-70- Phidias 52 (50) (4ag Desmond Koh-Ranch Inn)

566221 Leadership 50.5 (47) (6nzg D Hill-All Star)

85463- Stock Broker 50 (46) (5ag M Clements-Pusit K)

3716-9 Sugartime Jazz 50 (46) (7ag D Meagher-CW Ng)

4386-2 Dragon Kingdom E1 50* (45) (4nzg J O'Hara-APS & G Racing)

1557-0 John Duke E2 50* (45) (6nzg D Hill-All Star)

Novice (SC) 1200m

341-5 Ancient Warrior 58 (55) (4nzg M Walker-Gregory J Mccarthy)

14-85 Paperback Trooper 58 (55) (4ag S Burridge-Lim's & Mark's)

1-700 Elite Takes All 58 (54) (4ag Leslie Khoo-Elite Performance)

2513 Darc Bounty 55.5 (56) (3nzg S Gray-Elaine Chen)

1 Deadline Day 55.5 (54) (3nzg J Peters-Green Street)

66-4-1 Premier Fighter 55.5 (53) (3ag S Burridge-Premier Racing)

178 Splinter 55.5 (53) (3ag RB Marsh-Sunday Sun)

85347- Cavatina 55.5 (47) (3ag Desmond Koh-Jubilant Racing No 3)

5 Great Seven 55 (-) (4ag S Burridge-TS Chionh)

14- Aotearoa 54 (53) (3nzf L Laxon-Silver Fern Racing)Farees 52.5 (50) (3ag S Baertschiger-Al-Arabiya)

C5 1900m

593251 Clutha Lad 59 (43) (7nzg M Walker-Te Akau Racing)

7080 Viva Joe Strummer 59 (43) (4jpng H Takaoka-Big Valley)

049--6 Aeolus 57.5 (40) (3nzg CT Kuah-Emperor House)

1232-1 Nova Power 57 (39) (4ag Leslie Khoo-Nova Racing)

-7-738 Ramzes 55.5 (36) (5nzg Leslie Khoo-Giovanni)

67-0-6 Danny 54.5 (34) (9nzg ZL Mok-Iviolli Racing)

7-09-7 Megabucks 52 (29) (5jpng H Takaoka-Megabucks)

955-67 Sun Dance 52 (29) (5ag Desmond Koh-TK Cheng)

340342 Clermont Club 50.5 (26) (7ag M Walker-Te Akau Racing)

-04-07 Rainbow Warrior 50 (25) (5ag Steven Lam-East Rising)

408-20 Shabbat 50* (23) (6ag Desmond Koh-M & D)

204609 Grand Paris E1 50* (22) (6nzg Desmond Koh-Desmond Koh)

79-787 Sun Hancock 50* (22) (4jpnm H Takaoka-Samurai)

C5 (SC) 1400m

78-233 Aspen 57 (43) (6nzg M Walker-Te Akau Racing)

843073 In Bocca Al Lupo 57 (43) (5jpnm H Takaoka-Big Valley)

6-6552 Silk Route 57 (43) (4ag J Peters-Hippocrates)

84956 Mai Darko 56.5 (42) (4nzg S Gray-Elaine Chen)

1-145- Racing Talent 56.5 (42) (4ag David Kok-GL Racing)

64-324 Helen 56 (41) (5nzm L Laxon-Oscar Racing)

119077 Miss Waimataitai 56 (41) (4nzm M Walker-Te Akau Racing)

009820 Perkins 56 (41) (5nzg Steven Lam-Mdm Anna Chan)

412008 Margaux 55.5 (40) (5irem H Takaoka-Premier Racing)

914643 Miss Streisand 55.5 (40) (4nzm L Laxon-Oscar Racing)

91-340 Pusong Pinoy 55.5 (40) (4ag S Gray-Don Juan)

828860 Lucky Boy 55 (39) (4ag CT Kuah-Synthetic)

-066-4 Brahms And Liszt E1 54.5 (38) (7nzg M Walker-Fairdeal)

94--9- Dominy E2 54.5 (38) (6ag J O'Hara-Christopher G)

376-90 Cool Cat E3 54 (37) (11ireg D Hill-Ace-In-The-Hole)

9-2151 Roan Ranger 54 (37) (5ireg S Yeoh-Coyy)

--36-5 Greatballs Of Fire E4 53 (35) (5ag S Burridge-Romulus)

772944 Voyager 52.5 (34) (4ag S Yeoh-Q Nine)

RM (SC) 1200m

6924-3 Winterfell 57 (48) (3nzg S Baertschiger-Ma Racing & Hope)

32334 Super Dan 57 (46) (3nzg D Meagher-Super Team)

963 Tail Spin 57 (46) (3ag D Meagher-Heran & Lelio)

697- Lim's Stardom 57 (44) (3ag J Peters-Lim's)

8768 Ready To Rock E2 57 (44) (3ac S Burridge-Premier Racing)

8496-- Lim's Sparkle 57 (43) (3ag S Burridge-Lim's)

0866 Super Ace 57 (43) (3ag T Kieser-Titanium Racing)Bear Witness 57 (-) (3ag S Gray-Bear Witness)Country Boss 57 (-) (3nzg S Yeoh-Country Boss)

-- El Condor 57 (-) (3ag D Meagher-Water Tower)

-22 Leon 57 (-) (3ag M Clements-Mc Racing)

4 Lim's Pershing 57 (-) (3nzg S Burridge-Lim's)

3 O'Reilly Star 57 (-) (3nzg M Walker-Te Akau Racing)

6 Without Prejudice E1 57 (-) (3nzg ZL Mok-Marvel)

674-9 Success Come True 55.5 (45) (3nzf M Walker-C & N)Gasparo Da Salo 52.5 (-) (3jpnf H Takaoka-Big Valley)