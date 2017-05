Kranji trackwork

E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

CLASS 3 - 1,200m: Happy Money 38.1. Mr Luck * (CC Wong) canter/37.8. Nova Warrior * 40.1. Dreamweaver 43.2. Eatons Gold (R Shafiq) barrier/37.2. Paltrow * (M Nunes) canter/38.3. Big Man * (J Powell) 39.5.

CLASS 4 - 1,200m: Northern Boss 38.9. Waipakihi * (Powell) canter/38.3. Iking (Shafiq) 36.1. Rusty Brown * 38.1. Southern Chief 36.9. Miss Blanchett * canter/38.2.

CLASS 4 - 1,100m: Longhu (M Kellady) 38. Hero Champion 42.9. Maximus * (O Chavez) 39. Rafale * 36.7. Savage Storm 36.6. Chariots Of Fire * (Z Zuriman) 36.3.

CLASS 5 - 1,700m: Holy Grail (Zuriman) canter/38.8. Dragon G * 41.8. Aeolus * 36.6. Viva Joe Strummer canter/36.7. Winning Star * canter/37.7. Gold Customer 40.5. Balkan Challenger * (M Ewe) 36.7.

CLASS 5 (1) - 1,200m: Euro Zone canter/36.2. Funkadelic 41.3. Humdinger (M Rodd) canter/37.9. Let's Talk Now 40.5. Smart Master (S John) 36.9. Magic Paint * 36.3. Across The Sea * canter/37. Perfect Challenger (John) * 42.5.

CLASS 5 (2) - 1,200m: Ninepins (Chavez) 38. Petite Victoire (Ewe) 37.7. Handsome Bab 37.8. Cassis Oolong 39.

CLASS 5 - 1,100m: Elite Gustavo 35.2. Toobigtofail (A Munro) 37.9. Alan canter/37.4. Barnburgh Lad pace work. Nova Ranger * 35.5. Perkins (Chavez) 40.5. I-Scream Now 43.1.

OPEN MAIDEN - 1,200m: On Electric Avenue (Powell) 37.9. High Street * canter/34.5. Danzeb (Chavez) 40.3. Alphanova * (N Juglall) 36.3. Rajawali * (I Azhar) canter/34.5. Ottawa 37.6. Xiong Fong 41.5. Phanfone canter/37.5. Elite Gold 36.2. Green Rutile canter/37.5.

RESTRICTED MAIDEN - 1,100M: Optimum Star canter/37.5. Country Boss 36.1. Crazy Dreams (I Saifudin) 39.5. Nevertheless (Chavez) 41.5. New Sensation * (Kellady) 37.9. Nova Classic 38.2. Webster 42.2.