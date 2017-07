Kranji trackwork

YESTERDAY'S KRANJI GALLOP BY TOMORROW'S RUNNER

RACE 2: One Force (N Juglall) 39.7.

YESTERDAY'S KRANJI GALLOPS BY SUNDAY'S RUNNERS

RACE 1: Sun Empire (CC Wong) canter/36.4. Sugartime Jazz (O Chavez) * 34.8. Zahir (SY Moon) canter/40.6. Bastion * pace work/35.3.

RACE 2: Evil Speedo 40.4. Foresto 38.3. Ocean Hunter (Wong) canter/44.8. Sobreta 38.1.

RACE 3: Awatere (R Shafiq) * 38.3. Bandido 41.2. Katagas (K A'Isisuhairi) * canter/36.9.

RACE 4: Elite Conqueror (Shafiq) * 35.9. Mount (D David) 37.7. Trigamy (Chavez) 39.6. First Light (V Duric) 35.7. Enhancement * 39.2. Lokelani (Moon) 36.6. Power Warrior (A'Isisuhairi) 37.8.

RACE 5: High Street (I Saifudin) canter/38.3. Matsuribayashi (Chavez) * 35.9.

RACE 6: Galaxy Express canter/39.6. Sun Hancock (M Zaki) * 35.9. Toobigtofail 36.8. Key On Kodiac * 38.4. The One (Moon) 41.9. Sun Dance (Wong) canter/38.2. Lucky Come (S John) 42.4.

RACE 7 (Korea Racing Authority Trophy): Daniel (M Nunes) canter/39.4. Viviano (David) * 36.4. Wonderful (J Powell) 42.4. Distinctive Darci (V Duric) * 35.9.

RACE 8: Bao Shan Magic (David) * 35.8. Faithfully (David) 34.8. Splinter (Duric) * 37.1. Glorious Sun (Wong) * canter/35.6. Speedy Phoenix (Nunes) * 39.3. Savage Storm 42.9.

RACE 9: Solaris Spectrum (M Kellady) 39.8. Casing Royal (Chavez) * 36.9. McGregor * fast in straight/37.9. Battle Of Troy (Wong) * canter/39.1. Cheetah Of Fire * canter/35.3. Mangatoenuinui (Nunes) canter/36.9. Amazing Man (John) 40.8.

RACE 10: Lim's Shot (Nunes) * canter/41.7. Copacabana * 37.9. Star Invincible * (Davis) 39.2. Across The Sea * (M Jailani) 36.6.