Kranji trackwork

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON FRIDAY

OPEN BENCHMARK 83 - 1,200M: Laser Storm (A Munro) canter/37.6. Famous Artist * (CC Wong) canter/36.1.

Great Sun 38.3. Constant Justice * (M Nunes) 37.5.

MONDAY: Alibi * 38.8.

OPEN BENCHMARK 74 - 1,200M: Mr Luck * (Wong) canter/40.1. Conflight * (O Chavez) 36.3. Super Six (T See) 39.3. Big Man (J Powell) 44.7. Muscle Beach canter/40.9. Moritz Eclipse (K A'Isisuhairi) 42.8. Blue Diamond (O Placais) 40.5.

MONDAY: Divided House 37.8. Super Line * canter/38.3. The Capital * canter/35.6.

CLASS 4 (1) - 1,400M: Chalaza * (D Beasley) 39.8. Supernova * (Powell) canter/36.1. Gold Faith * (Munro) canter/37. Justice Fair canter/41.8. Redmayne canter/40.2 Mr Fatkid * (M Rodd) 37.1. White Coffee (Chavez) 37.1. Changbai Mountain * (Powell) 37.9. Muscular Dragon 43.6. Sun Empire (Wong) canter/37.5. Succession (Nunes) 43.4. Singsurat 38.5.

MONDAY: Really Capable (I Amirul) 41.2. Sky Eleven * 35.5.

CLASS 4 (2) - 1,400M: Catch Me Great 38.6. Major Tom * (R Zawari) canter/40. Risky Rockefeller 38.2. Hades * (WS Chan) 36.2. Be Bold (Rodd) 37.5. Billy Mojo * canter/37.7. Golazo * canter/36.7. Panache * (Munro) canter/39.8. Thunder Cat (Placais) 40.2. Pop Gems (B Woodworth) canter/37.3. Swift 41.9. Darci's Boy (Z Zuriman) canter/371. No Smoking Jeff 38.9.

MONDAY: Lim's Bullet 42.1. Millennium's Rule 38.6.

CLASS 5 - 1,700M: Dragon G (Beasley) canter/37.5. Nation Theatre * canter/35.5. Mr Connery * (Powell) canter/39.8. Race For Fame (Nunes) 36.1. Holy Thomas (I Azhar) canter/35.9. Amistad (Chavez) 35.9.

Grand Paris (I Saifudin) canter/37.5. Pure White (Zaki) 39.3.

MONDAY: Happy Joy (M Zaki)canter.37.5.

CLASS 5 (1) - 1,100M: Double Win 41.9. Space Oddity (V Duric) canter/38.1. Best Jade (Woodworth) 45.2. Hee's Ego (Beasley) 42.4. Hee's Forte 38.9. Meaisin 38.6. Satellite Star (Chan) 38.1.

MONDAY: Believe It Or Not 41.9. Mother Nature * 35.6. Silent Connection 38.1. Kennedy 38.8.

CLASS 5 (2) - 1,100M: Lady Liberty canter/45. Great Warrior (S John) 39.3. Super Red (Chavez) 39.9. Herecomesmymoney * (M Ewe) canter/41.8. Probo Chandroso (Placais) 37.4. I-Scream Now 36.9. Handsome Bab (Saifudin) 39.5. Oasis Spur (Ewe) 38.6.

MONDAY: China Falcon 39. Bastion 44/41. Lion Wave pace work/44.7.

OPEN MAIDEN - 1,600M: Eclair Shadow (Azhar) canter/37.1.

Jacks Secret * (Zawari) canter/40.2.

Three Lions canter/37.4. Holy Grail canter/37.1. Jango 34.6. Land Below D Wind * (M Kellady) 43.5. Matsuribayashi (Zaki) 35.1.

MONDAY: Taichi Belt * 41.2. Red Riding Wood * 41.3.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M: Xiong Fong (Chavez) 42.2. One Kinabalu * (Powell) 43.6. Energizer * 36.1. Optimum Star (D David) canter/36.6. Pomp (Woodworth) canter/39.5. The One (Ewe) canter/37.3. Elite Gustavo 40.7. Nevertheless (Chavez) 39.7. Southern Man (David) 35.3. Military Might (John) 39.4. Yaya Papaya 38.6.

MONDAY: Lim's Master (Amirul) 38.7.

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY

KRANJI STAKES C - 2,200M: Excellency * (Juglall) canter/35.3. Kate's Keeper (Duric) 38.1. Taramea 37.2. Keep Spinning * (Nunes) canter/38.9. City Of Kirkwall (Duric) 36.9. Justice Grace canter/35.6. Mongolian Chief * canter/35.6.

MONDAY: Excellency canter/pace work.

OPEN BENCHMARK 74 - 1,400M: Knight Wager pace work/43.5. Toliman (Zawari) 41. Chase (Placais) 36.1.

B'Nevagivup * (Duric) 36.8. Iron Man * (Juglall) 35.5.

MONDAY: Rosegold (A'Isisuhairi) 44.2.

OPEN BENCHMARK 67 - 1,000M: Astrostar * pace work/37.5. Awesome * 39.5. Senator * (Chavez) 34.2. Fighting Warrior 39.2. Perfect Commando (Koh) pace work. Dragon Kingdom 40.4.

CLASS 4 - 1,400M: Red Claw * (Placais) 41.8. Murdoch (Duric) canter/37.1. Rock Eagle (Chan) 40.2. Morales 38.6.

MONDAY: Arif (Juglall) canter/35.5. Mettlesome (Toh) 38.9.

CLASS 4 (1) - 1,200M: Rich Fortune * (Nunes) 40.5. Knight Judge (Toh) 38. Country Quack * (Beasley) 36.7. Life Is Gamble * 36.9. Aussie Eagle 37.7. Mr Dreamman 38.5.

CLASS 4 (2) - 1,200M: Cactus Jack (Rodd) barrier/35.5. Faithfully * (Nunes) 37.1. Golden Kingdom * (T See) 37.8. Elite General (Saifudin) 38.5. Stirling (Munro) barrier/35.9.

MONDAY: Peach Bowl * 37.7.

CLASS 4 - 1,100M: Warpath (M Kellady) 38.1. Black Mamba (Placais) 41.4. Flash One (T See) 43.2. Gato Negro * (Chavez) 37.7. Grey Falcon 38.6. Preferred * 36.1. Louey Veloce * 38.1. Knight Chen Bay * (Toh) 38.1.

CLASS 5 - 1,600M: Tiger Bay * (Azhar) 37.9. Grand Vitess 35.9. Lucky Come * 37. Simpang (Wong) canter/38.9.

MONDAY: General Conatus 38.7. Skyhawk 38.5. King Of Thieves (Saifudin) 38.3.

CLASS 5 (1) - 1,200M: Neo's Classic (Ewe) canter/40.2. Astro Man * (Beasley) 44.1. Genius 36.3. Major Improvement canter/41.1.

MONDAY: Rainbow Star 38.4.

CLASS 5 (2) - 1,200M: Superten 36.6. Tenma * (Beasley) 41.6. Eden Garden * 38.6. Super Big 44.8. Aladdin canter/38.2.

MONDAY: Greatballs Of Fire * 35.7.

OPEN MAIDEN - 1,100M: Amiability (David) 35.8. Secret Squirrel * (T See) 39.1. Ollie Eagle (A'Isisuhairi) 44.2. Keystone * 34.6. Rajawali (Azhar) barrier/35.9. My Horse * (Placais) 39.1. Super Dragon 34.5. El Condor (Woodworth) barrier/36.4.