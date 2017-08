Kranji trackwork by Sunday's entries

GALLOPS BY HORSES ENGAGED FOR SUNDAY

OPEN BENCHMARK 97 - 1,200m: Nova Swiss * (M Nunes) 35.5. Raise No Doubt 42.2. Laser Storm (CC Wong) barrier/36.4. Royal Ruler * (B Vorster) canter/34.9. The General * (N Juglall) canter/34.9. Italian Job 37.4. Countofmontecristo * (G Boss) 37.4. Castor (T See) barrier/36.6.

CLASS 3 - 1,700m: One Rar * (Y Salim) canter/38.8. Casing Royal * (O Chavez) 36.6. Supernova (C Grylls) barrier/36.3. Billy Britain 39.5. First Precinct 36.1. Ground Control * canter/41.7.

Monday: Saraab * (Chavez) canter/35.4. Mighty Emperor * (Juglall) canter/35.6.

CLASS 4 - 1,100m: Faithfully * (D David) 36.6. Maidanz Beauty * (I Amirul) 39.3. Why Not * (B Woodworth) 35.3. Run It Twice 43.8. Royal Diwan 36.3. Amazing Man * canter/42.3.

CLASS 4 - 1,000m: Rafale 35.5. Best Wishes (Z Zuriman) 40.8.

KRANJI STAKES D (1) - 1,600m: Happy Saga (O Placais) 36.5. Hee's A Maverick * (Placais) 37.3. Flying Winner pace work.

KRANJI STAKES D (2) - 1,600m: Brother Wind * 36.9. White Coffee * (Chavez) 35.6. Spur Me On 38.1. Roan Ranger (David) gallop.

CLASS 5 - 1,100m: Red Rackham 40.9. Superten * 35.2. Tenma (Placais) 43.2.

Monday: Amazealot 44.2.

OPEN MAIDEN - 1,100m: Brimstone * (Nunes) 35.1. Yellow Gold pace work.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200m: Satellite Master * (K A'Isisuhairi) 35.5. Evil Roadster * (Duric) 35. Keep Winning 35.8. Sattar * (Chavez) 34.7.

Monday: Snaggle Puss (K Toh) 38.3.