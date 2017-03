Kuala Lumpur trackwork

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED FOR SATURDAY

METRO A - 1,200m: Gordon G canter/42. Street Of London * pace work. Battle Horse canter/39.

CLASS 4 - 1,100m: D'Great Rich canter/39.9. Lucky Sixtysix 39.6. Gentleman canter/42.

CLASS 4 - 1,400m: Meteor Garden * canter/40.6. Nine Point canter/39.9. Wellington Hammer * canter/gallop. Full Meaning 39.6. Endurance canter/37.8.

CLASS 5 - 1,200m: Lim's Ranger canter/37.8. Wow * canter/pace work. Sea Horizon canter/40.2. D'Great Victory canter/42. Salahaddin * canter/38.

CLASS 5 - 1,200m: Valberry 40.8. D'Great Wall canter/39.9. Beauty Harmony 38.6. Happy Amigo canter/37.8. Champagne Rose canter/40.

CLASS 5 - 1,200m: Good Vibrations canter/gallop. My Swallow canter/41. Teen Angel canter/gallop. Buzz Man canter/41.8. Ikto canter/gallop.

CLASS 5 - 1,400m: New York City canter/45.1. Elf's Dream canter/41. Swiss Bank 44.2. Blood Royal canter/pace work. Kabali canter/39. Eastern Towkay 39.2. It's Done Mate * canter/39.

CLASS 5 - 1,400m: Air Power canter/37.8. Chateauneuf Dupape canter/41. Esperanza * canter/42.8. Bowen Boy canter/pace work. Haha Babe canter/40.9. Conquistador 44.2.

OPEN MAIDEN - 1,400m: All Silver canter/pace work. Suntzu canter/gallop. Dominate 40.9. Rainbow Fish canter/41.9. Soon Seeker 38.7. Cirrus canter/36.6. Barrier test: Dragon Warrior 36.8.

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED FOR SUNDAY

METRO A - 1,200m: Impel * canter/gallop. Indian Jade * 37.6. Ghost Hana * 35.8. Mia canter/gallop. Pachelbel's Canon canter/gallop.

Barrier practice: En Lauder * 37.8.

METRO A - 1,600m: Bright Life canter/40.2. Justice World canter/gallop. The Omega Man canter/41.8. Ghost Emperor * 37.8.

CLASS 4 - 1,100m: Kuttner canter/pace work. Polo Boy 38.2. Barrier test: Sacred City 35.8.

CLASS 4 - 1,100m: Nova Cano canter/39.8. More Power canter/41.6. Amazing * 38. One For All canter/pace work. Barrier practice: Mister Miyagi * 37.8.

CLASS 4 - 1,400m: Dancing Tsuru 37.9. Sacred Klass canter/gallop. Totality canter/38.9. Perfect Run canter/44.2. Barrier practice: Tarzan Boy * 37.8. Slow work: Mogan's Pride * .

CLASS 4 - 1,800m: Perfect Attack * canter/37.6. Mazandaran * 37.8. Kiss Me 38.6. Polo Master canter/40. Barrier practice: Wonderful Surprise * 37.8

CLASS 5 - 1,200m: Blademeister 37.6. D'Great Era canter/40.2. Goldhill Princess canter/42. Mr Epic 38.2. JP Regis * 40. My Beauty 40.2. Barrier test: Just Duit 36.5.

CLASS 5 - 1,400m: Gazoo 39.9. Monte Carlo canter/41.9. Ace Surprise * 37.7. Red Eastern * canter/39. Ami Eleven canter/40.2.

CLASS 5 - 1,600m: Black Tristar canter/41. Paterson Road 39.9. Lucostar 39.4. Perfect Fixer canter/40.2. Barrier test: Street Champ * 36.2.

OPEN MAIDEN - 1,400m: My Power canter/pace work. Condado 39. Rush-More 37.7.

GALLOPS BY HORSES ENGAGED FOR FRIDAY

OPEN BENCHMARK 83 - 1,400m: Viviano * (M Nunes) canter/pace work. Poseidon * 37.4. Absolute Miracle * (D Beasley) 38.8. White Hunter * (R Shafiq) 39.4. One Rar (H Syafiq) 44.5. Cheetah On Fire canter/39.9.

Monday: Blue Danube (MM Firdaus) canter/38.5. Ode To Joy * (N Juglall) canter/34.4. Golden Curl 39.9.

CLASS 3 - 1,200m: Flak Jacket * (M Kellady) 37.9. Grand Cross * (V Duric) 37.5. Lightning Fast * (CC Wong) canter/37.4. Alasamo (I Saifudin) 38.4.

Monday: Elusive Emperor * (MM Firdaus) 35.7. L'Apprenti Sorcier pace work/42.3. Pusaka (R Azhar) 42.3.

OPEN BENCHMARK 67 - 1,100m: Reach For The Sun * (CC Wong) 37.4. Himalaya Dragon * 35.5. Anonymous * (S John) 40.9. Dragon Spirit (Beasley) 39.3. Exceed Express (Nunes) 44.3. Best Wishes * 34.5. Nova Missile * (D David) 35.5. Roselli 39.9. Scrat 40.6. River Gold * 36.5.

Monday: Cadet * (Juglall) 35.5. Maidanz Beauty (I Amirul) 39.3. Autumn Rush * 38.7.

CLASS 4 (1) - 1,200m: Dreamweaver 42.7. Lincoln's Excuse * (J Powell) 37.9. Lucky Stride * (WS Chan) 37.5. Gold Crown * 38.1. Lim's Shine (Beasley) canter/41.1. Magnetise 38.4. Kevin Eleven pace work/44.1. Castle Queen (Saifudin) 39.5. Elise * (B Woodworth) 34.5. Xzuberance 39.6. Lucky Six 37.6. Soon Yi 38.8.

CLASS 4 (2) - 1,200m: Star Genius * (Powell) 37.9. Mr Scorsese (Nunes) canter/39.4. Zippy General * canter/pace work. Charlies Missile 39.7. Jubilation (Kellady) 38.2. Happy Saga (O Placais) 39.3. Mastermind (Woodworth) 43.5. Marea Negro * (D David) canter/37.1. Captain Royal 39.6.

Monday: Verbal Link (Juglall) 35.6. Bayu * (Beasley) 38.2. The Mighty Thor 38.3.

CLASS 5 - 1,600m: Mr Miura 41.6. Yu Long Emperor (Woodworth) canter/40.2. Deauville 37.4. Perfect Challenger (A Munro) 37.4. Powerful As Wind 36.7. Amistad (S John) 37.3. Dragon (Beasley) 38.8.

Monday: Eaglesham 40.1. Percius (Amirul) 40.1.

CLASS 5 - 1,200m: Hun Yeang Village (John) 43.6. Million Round (Woodworth) 37.2. Immortal Legacy (Syafiq) 44.6. Perfect Curiosity * 37.1. Shaqraa * (Powell) 38.2. Speedy Warrior (Shafiq) 37.8. Smart Master (John) 34.6. Dragon Ruby (Beasley) 36.7.

Monday: Red General 40.1. Lim's Battle 39.5.

INITIATION - 1,200m: Winning Express * (G Boss) 39.1. Happy Baby (John) 36.8. Danzeb 39.6. Macavity (Duric) barrier/36.8. Happy Dayz (M Zaki) 37.6. Snow Dancer (E Aslam) 43.1. Always There 38.7. She's The One * (Shafiq) canter/36.9.

Monday: Snip 39.8. I'm On Fire * (Juglall) canter/36.9.

RESTRICTED MAIDEN - 1,600m: Mr Exchequer (Kellady) 37.9. Majulah 36.2. Prince Darci (R Zawari) canter/36.9.Hephaestus 38.5. Super G 37.2. Shoot Up High * 36.7. Gold Reward * 38.1. Lokelani (S Sam) 36.7.

Monday: Khudawand (K Toh) 38.6. Funkadelic 38.6. Dream Big 38.6.

GALLOPS BY HORSES ENGAGED FOR SUNDAY

SINGAPORE THREE-YEAR-OLD SPRINT - 1,200m: Nova Swiss * (N Juglall) 36.7. Countofmontecristo * (G Boss) 37.6.

ROCKET MAN SPRINT - 1,200m: Nova Strike * (R Shafiq) 34.3. Speedy Dragon * (Boss) canter/34.8. Eclair Choice (M Nunes) barrier/34.5. Lim's Cruiser * (D Beasley) 36.8. Castor (B Woodworth) 39.3. Rafaello * (MM Firdaus) 36.2. Cyborg * (Juglall) 36.2. Nova Warrior 38.7. Mystic Master 34.6.

OPEN HANDICAP - 1,600m: Infantry * (Nunes) 36.4. Mr Spielberg (V Duric) barrier/35.6. Time Odyssey * (Juglall) canter/34.3. Mr Fantastic * (Juglall) canter/34.8.

OPEN BENCHMARK 97 - 2,000m: Perfect P (O Placais) canter/34.3. Song To The Moon * (Juglall) canter/38.8. Excellency * (Firdaus) canter/38.8. Zip A Dee Doo Dah * (Boss) canter/36.3.

OPEN BENCHMARK 74 - 1,600m: Squire Osbaldeston 38.5. Mighty Kenny (Firdaus) canter/35.7. Keepitup * (Boss) canter/36.4. Any Rumour (I Azhar) 37.6.

Monday: Mighty Emperor * (Firdaus) canter/36.4. Terms Of Reference (Firdaus) 40.4.

CLASS 4 - 1,600m: Lucky Lincoln * (J Powell) canter/37.4. Ocean De Lago * (Duric) canter/37.4. Secret Win (B Woodworth) 43.6. Oliver (Beasley) 40.2. The Jeuneyman 36.9. Mettlesome (K Toh) 37.7. El Don * (Beasley) 36.7. No Smoking Jeff 45.4.

CLASS 4 - 1,000m: Supersonicsurprise 36.1. Dragon Highness 35.7. Leadership 37.9. Stock Broker (Toh) 38.3. Sugartime Jazz (E Aslam) 41.2. Dragon Kingdom 40.8.

NOVICE - 1,200m: Paperback Trooper (Beasley) 37.5. Elite Takes All 45.3. Darc Bounty * (Duric) 36.4. Premier Fighter * 37.1. Splinter (Z Zuriman) canter/39.9.

CLASS 5 - 1,900m: Aeolus 35.9. Ramzes canter/36.2. Danny (Shafrizal) 42.2. Rainbow Warrior (TH Koh) canter/39.

CLASS 5 - 1,400m: Mai Darko 37.5. Racing Talent * (Boss) canter/34.1. Pusong Pinoy (I Amirul) 36.8. Dominy 39.6.

Monday: Perkins 38.5.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200m: Super Dan (Nunes) 42.3. Ready To Rock 40.6. Lim's Sparkle 38.4. Super Ace 38.5. Bear Witness * (Duric) 37.2. Country Boss (M Zaki) 36.9. El Condor (Woodworth) 42. Leon * 38.2. Lim's Pershing (Boss) 37.9.

Monday: Tail Spin (Beasley) 40.7.