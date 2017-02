KUALA LUMPUR WEIGHTS AND RATINGS SATURDAY

E-mail this article

IP 1200m

My Power 57.5 (55) (4ag R Lines-New Power)

4-0 Condado 57.5 (47) (4nzg F Maynard-Miracle Racing)

4095 One For All 57.5 (44) (4nzg LN Danis-Shiwanand)

643528 Lim's Mission 57.5 (42) (4ag BT Lim-Lim's)

00-506 Eagle Soar 57.5 (36) (4ag R Lines-Experience)

70-00- Rainbow Fish 57.5 (35) (4nzg R Lines-Fish)

009098 Rainbow Centre 57.5 (34) (4nzg WC Lim-Golden Rainbow)

795-40 True Identity 57.5 (34) (4ag PS Kumaran-Three Fat)

-7679- D'Great Nimbus 56 (38) (4am R Lines-D'Great)

00909 Silver Man 55 (43) (3ag Charles Leck-Tts No 3)

8 Nova General 55 (-) (3nzg BT Lim-Nova Racing)

C4 1300m

108-90 Prohibition 59 (61) (5amg BT Lim-Century)

001-89 Clip The Ticket 58.5 (60) (5nzg F Maynard-CK Wong)

368-31 The Millionaire 58.5 (60) (7ag A Scott-Best Ranked)

-0-003 Gobi Ranger 58 (59) (6ag F Maynard-Hippocrates)

-83321 Dancing Tsuru 57.5 (58) (7jpng F Maynard-Hippocrates)

324527 Bukit Subang 57 (57) (7nzg PS Kumaran-SJ Wong)

467178 Comonbaby 57 (57) (5ag Charles Leck-MJ Han)

-43042 Spin Fire 57 (57) (6ag A Scott-EH Hu)

0-090- Straighttothepoint 57 (57) (6nzg R Lines-Jupiter)

22-687 Segar The Best 56.5 (56) (6nzg BT Lim-KY Khong)

-060 Perfect Run 56 (55) (4ah R Lines-Tivic)

772006 Totality 54 (51) (8nzg WC Lim-Choo Thiam Huat)

C4 1300m

944213 Star Choice 59 (57) (5nzg F Maynard-Raffles Racing)

604768 Devil's Cut 58.5 (56) (8ag F Maynard-Hippocrates)

65 Love Goes Around 58.5 (56) (4ag Charles Leck-Lucky Twin)

4944-5 Mogan's Pride 58 (55) (8nzg PS Kumaran-ML Wong)

66-123 Sam The Man 58 (55) (8nzg PS Kumaran-Mdm Sh Lee)

3470 Lim's Admiral 57.5 (54) (5ag BT Lim-Lim's)

-0-49- Q Nine Max 57.5 (54) (7ag BT Lim-Q Nine)

000607 Good Mummy 57 (53) (7nzm R Lines-Experience)

0-8560 Goliath 56.5 (52) (7nzg R Lines-Jupiter)

455612 Mario Attila 55.5 (50) (7nzg A Scott-CS Tan)

-0-1-2 D'Great Rich 55 (49) (4am R Lines-D'Great)

155254 Polo Boy 55 (49) (4ag WC Lim-Polo Racing)

C4 1300m

040-50 Takeaim 59 (54) (7nzg BT Lim-Century)

41 Panda Bomb 58 (52) (3ag Charles Leck-Lucky Twin)

662851 Russell The Crowe 57 (50) (6ag PS Kumaran-Pasar)

106735 Zhuhai 57 (50) (5nzg PS Kumaran-Mdm SH Lee)

040400 Black Fiery 56.5 (49) (6ag SB Tan-RX)

53-454 Eclipse Star 55 (46) (4nzh F Maynard-Eclipse)

0000-1 Full Meaning 55 (46) (6ag F Maynard-PB Poh)

410310 Powerful Fighter 55 (46) (6ag R Lines-Experience)

4-4-51 Endurance 54.5 (45) (4am R Lines-R Lines)

-49739 Fatkid Wonderer 54.5 (45) (5nzg R Lines-Fatboy)

9-4008 Rajah Brook 54.5 (45) (7nzg WC Lim-Robert Ong)

354-18 Soon I Will 54 (44) (5nzg A Scott-CS Tan)

C4 1700m

67-686 Flight Ofthe Saker 59 (61) (7amg F Maynard-Hippocrates)

---892 Perfect Attack 58.5 (60) (6nzg BT Lim-KY Khong)

3721-0 Mazandaran 56.5 (56) (7ireg R Jensen-Lucky Sixtysix)

179963 Encosta Zone 54.5 (52) (6am PS Kumaran-Amanda Ma)

987541 Greenstone 54.5 (52) (8amg A Scott-Yellowstone)

083727 Kiss Me 52* (46) (6ag BT Lim-Century)

43054- Lim's Mirage 52* (46) (6nzg BT Lim-Lim's)

725-41 Polo Master 52* (46) (7ag WC Lim-Polo Racing)

-54832 Wonderful Surprise 52* (46) (4amg M Thwaites-Fairdeal)

404291 Satellite Legend 52* (45) (4ag Charles Leck-Satellite G)

C5 1300m

6-3186 Tilsworth Mali 59 (43) (4em F Maynard-Michael Ng)

859478 You Da One 59 (43) (7ireg Charles Leck-You Da One)

356-6- Keeper's Princess 58.5 (42) (4nzm M Thwaites-Fairdeal)

86843- Swiss Bank 58 (41) (7amg BT Lim-Osman)

507673 D'Great Victory 57.5 (40) (4nzg PS Kumaran-D'Great)

98-418 Joe Swiper 57.5 (40) (5nzg R Lines-L & R)

8641-- Lord Of Shanghai 57.5 (40) (5nzg F Maynard-SE Soo)

3-0477 Red Eastern 56.5 (38) (6amg BT Lim-Cat Racing)

712214 Claim 55.5 (36) (7ireg A Scott-DOC)

648-3- Good Vibrations 54 (33) (8ag R Lines-R Lines)

280606 Vagabond 53.5 (32) (8nzg PS Kumaran-Pasar)

--4020 Happy Amigo 52* (26) (8ag R Lines-Giovanni & Richard Lines)

C5 1300m

-00960 D'Great Battalion 59 (43) (5ag F Maynard-D'great)

00090- Golden Iron 59 (43) (5nzg Charles Leck-APS Racing)

-27601 Lim's Charge 58.5 (41) (4ag BT Lim-Lim's)

-80994 Ace Surprise 58 (41) (6amh M Thwaites-Fairdeal)

13343- Gold Kids 58 (41) (5eh F Maynard-CK Liew)

0709-7 Super Victory 57.5 (40) (8nzg R Jensen-EC Chan)

137-5- Wenona's Legacy 57 (39) (6ag R Lines-R Lines)

713009 Sparkler 56 (37) (6ag PS Kumaran-ML Wong)

-90642 Valentine Baby 56 (37) (11nzg L Moy-CH Lau)

58-05- Air Power 55 (35) (4am R Lines-New Power)

540833 Civil Union 53.5 (32) (6ag A Scott-Christopher G)

28060- Buzz Man 52* (27) (6ag R Lines-Experience)

C5 1300m

5-57-4 Dominate 59 (43) (4ag F Maynard-TH Choo)

20080- Gazoo 59 (43) (6ag LN Danis-M Sabry)

9--60- Red Sapphire 59 (43) (6ag R Lines-Tivic)

141452 Elegent 58.5 (42) (5ag A Scott-DOC)

-07-87 Above The Million 58 (41) (5nzm Charles Leck-Lucky Twin)

853906 Just Vital 58 (41) (6ag PS Kumaran-Lucky Sixtysix)

-30959 Black Is Power 57 (39) (6ag BT Lim-Mdm PP Yong)

1-52-2 Fumio 56 (37) (10ag R Lines-R Lines)

45-8-- Eastern Towkay 55.5 (36) (4nzg F Maynard-Miracle Racing)

90521- Ami Eleven 54.5 (34) (5nzg R Lines-SH Lim)

4--85- Bowen Boy 52* (27) (7nzg L Moy-Richard Hui)

5-9-3- It's Done Mate 52* (27) (7ag WC Lim-Polo Racing)

C5 1300m

50-800 Arlo 59 (32) (5ag Charles Leck-Happy Union)

07830- Mystic Warrior 58.5 (31) (8ag BT Lim-Mdm PP Yong)

37667- Esperanza 57 (28) (9ag F Maynard-Ian J Farrelly)

795709 Champagne Rose 55 (24) (8nzm R Lines-Ricky Pan)

-6873- Lucostar 54.5 (23) (6nzg L Moy-Richard Hui)

89-272 Prince Nano 54.5 (23) (8nzg R Lines-R Lines)

664-9- Don'tcallme Uncle 54 (22) (10ag WC Lim-Beautiful Choice)

44769- Haha Babe 53 (20) (7nzg F Maynard-SH Wah)

043785 Conquistador 52 (18) (9amg PS Kumaran-Light Up)

309546 Bull And Bear 52* (17) (9ag R Lines-R Lines)

00080- Thunder King 52* (17) (4nzg SB Tan-SB Racing)

006966 Wawa Master 52* (17) (6nzg L Moy-KS Chan)

C5 1600m

6-950- V For Thailand 59 (41) (5thah A Scott-Warathep Sukkaew)

228336 Cutting Torch E5 58 (39) (5ag A Scott-Koo & Lim)

9-0-1- Kabali 57 (37) (6ag LN Danis-Shiwanand)

00--12 Street Champ 57 (37) (7amg Charles Leck-Equus Racing)

54584- Paterson Road 55 (33) (7nzg LN Danis-M Sabry)

57228- All Wealth 54.5 (32) (6nzg A Scott-SE Soo)

900-01 Black Tristar 54 (31) (5jpng BT Lim-KM Yoo)

0799-7 Lim's Perfect E1 53.5 (30) (5nzg BT Lim-Lim's)

08804- Flying Ahead 53 (29) (8ag L Moy-CC Koh)

64961- Perfectly Perfect 53 (29) (5nzm A Scott-Koo & Lim)

5-8327 Ageless 52.5 (28) (5ag R Lines-R Lines)

9-7428 Fly High 52.5 (28) (6ireg WC Lim-WC Wong)

-82524 King Faalcon E2 52* (23) (11nzg L Moy-Peach Garden)

002853 Little Man 52* (22) (8ag SB Tan-SB Tan)

99--84 November Success 52* (22) (6eg PS Kumaran-Happy Success)

080000 General G E4 52* (16) (7ag WC Lim-Yas)

---6-6 Perfect Fixer E3 52* (16) (6nzg R Lines-Beyond)