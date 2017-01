MONDAY'S SINGAPORE (LONG COURSE B/POLYTRACK) RACE CARD GOING FORECAST: GOOD

E-mail this article

RACE 1 C5 D1 12.40 -1200m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 --5643 Golden Mile 57 (43) M Rodd 8 (4nzg C Brown-Gold)

2 308288 Lucky Boy 57 (43) I Azhar 6 (4ag RB Marsh-Synthetic)

3 219348 Sacred Crown 57 (43) S Shafrizal* c2 4 (7ag M Yusof-Loyalty's)

4 85685 Silver King 57 (43) MM Firdaus* c1 2 (3ag HK Tan-Satellite T)

5 17-6-0 Smart Master 57 (43) S John 10 (3ag HW Tan-Wang Wang)

6 -3-9-8 Star Invincible 57 (43) O Placais 1 (3ag HW Tan-Rozel)

7 808000 Start Me Up 57 (43) T See* c2 12 (5nzg Leslie Khoo-Giovanni Racing)

8 -0504- Alan 56.5 (42) G Boss 14 (6nzg L Laxon-Oscar Racing)

9 660005 Yourstokeep 56.5 (42) K A'isisuhairi 5 (7nzg Steven Lam-Yourstokeep)

10 005872 Best Jade 56 (41) M Nunes 11 (4nzg M Walker-Best Jade)

11 050507 Captain Royal 56 (41) A Munro 3 (3ag HW Tan-Royal)

12 7-0794 Dreampitcher 56 (41) M Kellady 13 (3ag S Baertschiger-T & T)

E.A13 2-7222 Across The Sea 52.5 (34) D David 9 (5jpng H Takaoka-Big Valley)

14 67-445 Beat To Quarters 50.5 (30) Unfixed 7 (9ag D Hill-Lady Luck No 2)

RACE 2 RM 1.10 -1000m (Polytrack) Stakes: $75,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 543332 Grey Falcon 57 (50) N Juglall 9 (3nzg HW Tan-Falcon Racing No 7)

2 520 My Horse 57 (47) O Placais 1 (3nzg HW Tan-Andy Toh)

3 25 Darc Bounty 57 (-) V Duric 5 (3nzg S Gray-Elaine Chen)

4 -24 Dayflirt 57 (-) D Beasley 10 (3ag D Meagher-Lim's & Mark's)

5 0- Dontlookdownonme 57 (-) Y Salim* c3 6 (3nzg David Kok-Dontlookdownonme)

6King Stead 57 (-) G Boss 4 (3ag T Kieser-Alfred Lim)

7 -8 Majulah 57 (-) CC Wong* c1 2 (3nzg ZL Mok-Sdjjt)

8Scorpio 57 (-) A Munro 8 (3nzg CT Kuah-Sharon)

9 58- War Story 57 (-) J Powell 7 (3nzg S Baertschiger-Geoff Grimish)

10Honor 55.5 (-) M Nunes 3 (3nzf M Walker-Lucky)

RACE 3 OB 83 1.40 -1400m (LC) (Turf) Prosperity Stakes Stakes: $100,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 261070 Sister In Law 57 (81) G Boss 9 (7irem T Kieser-SP Ong)

2 009090 Happy Money 56 (79) N Nurshahril* c4 7 (6ag HW Tan-Eight Eight One)

3 857970 Dragon Fury 55.5 (78) D Beasley 8 (5nzg HW Tan-Shiny)

4Excellency 54 (75) B Vorster 3 (4irec R Le Grange-Falcon Racing No 7)

5 5-84 L'Apprenti Sorcier 54 (75) V Duric 4 (6nzg M Clements-Jubilant Racing)

6 613642 Golden Curl 53 (73) CC Wong* c1 2 (8nzg S Gray-St George)

7 273756 Kirks Ryker 53 (73) O Placais 5 (5eg R Le Grange-Team Cheval)

8Parliament 51.5 (70) N Juglall 6 (4ireg R Le Grange-Falcon Racing No 7)

9 6-5339 Solaris Spectrum 51 (69) H Syafiq* c3 1 (5ag S Baertschiger-Chen Kwong)

RACE 4 MS 2.10 -1400m (LC) (Turf) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 8-630 Anghiari 57 (54) Y Salim* c3 14 (5jpng David Kok-Green Wood Horse)

2 7433-5 Untapped 57 (54) CC Wong* c1 1 (6nzg J O'Hara-Toast Trust No 48)

3 06--09 Admeister 54.5 (49) O Chavez 11 (4ag J Peters-Hippocrates)

4 25632 Sacred Army 54.5 (49) D Beasley 12 (4nzg S Baertschiger-H & M)

5 544-82 Golden Kingdom 54 (48) T See* c2 3 (4ireg J O'Hara-APS Racing)

6 8446 Ground Control 54 (48) S Shafrizal* c2 7 (4nzg M Clements-Giovanni Racing No 3)

7 4354 Taichi Belt 53.5 (47) V Duric 13 (4nzg S Gray-Gray & Bacher)

8 68255- Galileo's Approach 53 (46) M Kellady 16 (4ag S Baertschiger-Galileo's Approach)

9 32056 Jacks Secret 53 (46) M Nunes 4 (4nzg M Walker-Fortuna NZ Racing)

10 536 Super Missile 53 (46) N Juglall 2 (3ag D Meagher-Super Team)

11 50-273 Cerdan 52.5 (45) G Boss 9 (4ag L Laxon-Arexevan Racing)

12 59309 Prince Ferdinand 52.5 (45) B Vorster 8 (4nzg D Hill-All Star No 3)

13 055 Race For Fame 52.5 (45) D David 15 (3ac T Kieser-Titanium Racing)

14 849 Mai Darko 52 (44) I Amirul* c2 10 (4nzg S Gray-Elaine Chen)

E.A15 09-9- Red Rackham 52 (44) S Sam 5 (4nzg D Hill-Secondtonone No 2)

16 500-7 Mozart Eclipse 51.5 (43) K A'isisuhairi 6 (3nzg S Burridge-Eclipse)

RACE 5 C5 2.45 -1000m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 34692- Amazing Man 59 (43) S Shafrizal* c2 7 (4nzg S Yeoh-ATL)

2 451888 Enthuse 59 (43) K A'isisuhairi 2 (4nzg ZL Mok-Ninetyseven No 3)

3 -01322 Infermo 59 (43) Y Salim* c3 1 (6ag M Yusof-Shiny)

4 0837-9 Lively Dragon 59 (43) M Nunes 9 (6ag HW Tan-Angie No 2)

5 7-7497 Perfect Curiosity 59 (43) TH Koh c1 8 (5nzg HK Tan-Perfect Racing)

6 6-6446 Lim's Control 58.5 (42) Z Syed* c4 14 (4nzg M Walker-Lim's)

7 599656 Double Cash 58 (41) S John 4 (7ag Steven Lam-Stanna)

8 9-044- Knight Harlook 58 (41) CC Wong* c1 11 (4nzg D Hill-Alan Leung)

9 00964- China Falcon 56 (37) I Amirul* c2 13 (5ag Steven Lam-Storm Jet No 5)

10 70-661 Dragon Gold 56 (37) O Placais 6 (4ag L Dragon-GG Tan)

11 -06535 Roma 50* (24) S Anandan c1 5 (7am H Takaoka-Star Racing No 2)

12 00-050 Present Arms 50* (22) I Saifudin 3 (5ag Leslie Khoo-L & D)

E.A13 63-283 Rory 57 (39) B Woodworth 10 (7nzg HK Tan-Miracle Racing)

14 000--9 Cheetah King 55.5 (36) Unfixed 12 (6nzg Leslie Khoo-Neo)

RACE 6 C4 D2 3.15 -1200m (LC) (Turf) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 330006 Hades 57.5 (61) WS Chan* c3 11 (6nzg CT Kuah-Olympian)

2 240-82 Wonderful Knight 57.5 (61) B Woodworth 13 (6ag ZL Mok-CK Wong)

3 192321 Sun Mirage 57 (60) CC Wong* c1 2 (4ag Desmond Koh-TK Cheng)

4 58- Show Far Show Good 56.5 (59) M Nunes 12 (4nzg M Walker-Magus Equine)

5 5---46 Moritz Eclipse 55.5 (57) K A'isisuhairi 4 (4nzg S Burridge-Eclipse)

6 214- Starshine 55 (56) A Munro 7 (4ag M Clements-My Friends)

7 432558 Excellent One 54.5 (53) TH Koh c1 8 (4ag HK Tan-Happy Happy)

8 0009 Bit Of A Schiller 53.5 (53) S Shafrizal* c2 1 (7ag M Clements-Christopher G)

9 284529 Stirling 53.5 (53) G Boss 10 (6nzg L Laxon-Silver Fern Racing)

10 -234-- Prechagorda 53 (52) T See* c2 6 (5nzm J O'Hara-Aps & Happy Venture)

11 038-07 Red General 51.5 (49) S Anandan c1 5 (4ag Leslie Khoo-Trend)

12 3117-5 Big Banker 51 (48) N Nurshahril* c4 14 (4ag HW Tan-Eight Eight One)

13 635898 Tassajara 50 (46) N Juglall 9 (7jpng J Peters-Hippocrates)

14 60-3-4 Hot Gold 50* (44) B Vorster 3 (8ireg C Brown-Gold)

RACE 7 C5 D2 3.45 -1200m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 50464- Helen 59 (40) V Duric 8 (5nzm L Laxon-Oscar Racing)

2 -9060- Dragon Steed 57.5 (37) H Syafiq* c3 12 (4ag S Baertschiger-Auric)

3 703414 Highlight 57.5 (37) S Sam 4 (6nzg D Hill-All Star)

4 -0-6-- Meaisin 57.5 (37) M Ewe c1 10 (9nzg David Kok-Premier Racing)

5 987518 Million Round 57.5 (37) B Woodworth 13 (5nzg Desmond Koh-Million Round)

6 4--49- Pretty Elusive 56.5 (35) M Nunes 9 (5nzm M Walker-I Like It Too)

7 097--- Time After Time 56 (34) A Munro 3 (6ag ZL Mok-Time After Time)

8 7-6-47 Dragon 55 (32) D Beasley 1 (8ag M Yusof-GG Tan)

9 24-251 Magic Paint 54.5 (31) CK Ng* c3 11 (4nzg Leslie Khoo-Paint)

10 4-5455 Peregrine Falcon 54 (30) WS Chan* c3 5 (6nzg Leslie Khoo-Neo)

11 80-656 Cassis Oolong 50 (22) D David 2 (8jpng H Takaoka-Cassis Oolong)

12 2503-0 Lam Edition 50 (22) S Anandan c1 6 (7am D Hill-Lady Luck)

E.A13 9-7070 Golden Bobo 54 (30) Unfixed 14 (4ag L Dragon-LC Ang)

14 909-03 Greenback 50 (22) I Amirul* c2 7 (7ag Steven Lam-Real Goodmen)

RACE 8 C5 4.15 -1800m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 124044 Speed Craft 58.5 (42) D Beasley 10 (5nzg D Meagher-Equus)

2 203355 Flying Winner 58 (41) CK Ng* c3 4 (5ag CT Kuah-Evertop)

3 090903 Over Easy 57 (39) Y Salim* c3 11 (8nzg S Burridge-Mdm J A Young)

4 0-9-93 Gallant Heights 56.5 (38) T See* c2 5 (8nzg J O'Hara-ARM)

5 -950-4 Winning Star 56.5 (38) A Munro 6 (6nzg Leslie Khoo-Trend)

6 4-4398 Karigara 55 (35) O Placais 13 (5nzg S Burridge-Premier Racing)

7 2-6702 Ninepins 54.5 (34) O Chavez 8 (4nzg HW Tan-Dharmen Sivalingam)

8 -0-063 Gold Customer 54 (33) D David 3 (4am S Yeoh-Gold & Chelsea)

9 5--834 Clermont Club 52.5 (30) M Nunes 7 (7ag M Walker-Te Akau Racing)

10 --6-00 Silent Power 50* (24) S Anandan c1 12 (9ag L Dragon-New Wing)

11 3-379- Sun Hancock 50* (24) M Zaki c1 9 (4jpnf H Takaoka-Samurai)

12 -5-204 Grand Paris 50* (22) I Saifudin 1 (6nzg Desmond Koh-Desmond Koh)

E.A13 687408 Shabbat 50* (22) Unfixed 2 (6ag Desmond Koh-M & D)

RACE 9 OB 83 4.50 -1100m (Polytrack) Stakes: $100,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 512611 Sun Pioneer 59 (83) B Woodworth 14 (5ag Desmond Koh-TK Cheng)

2 231111 Wonderful 58.5 (82) J Powell 10 (5ag S Baertschiger-CC Lai)

3 72-405 Darci Charmer 58 (81) M Rodd 7 (6nzg M Clements-Charming)

4 120 Hip Hip Hooray 57.5 (80) G Boss 6 (5nzg David Kok-Giovanni)

5 142200 Mighty Warrior 56.5 (78) D Beasley 4 (5nzg D Meagher-Super Team)

6 404709 Pioneer Seven 54.5 (74) O Chavez 12 (7ag ZL Mok-TS Chionh)

7 2115 Constant Justice 53.5 (72) S Shafrizal* c2 1 (4ag M Yusof-Lucky)

8 03-363 Super Six 53.5 (72) T See* c2 3 (6ag L Dragon-L Dragon)

9 589988 Astrostar 53 (71) D David 11 (6ag M Clements-UNI)

10 411112 Distinctive Darci 53 (71) M Nunes 2 (3nzg M Walker-Fairdeal)

11 12-1-1 Lightning Fast 53 (71) CC Wong* c1 9 (4ag Desmond Koh-Desmond Koh)

12 44-28- Board Walk 50* (63) N Juglall 13 (7amg R Le Grange-A L A Crabbia)

E.A13 305180 Awesome 52.5 (70) Unfixed 8 (4nzg S Yeoh-ATL)

14 143706 Power Lin 50* (63) Unfixed 5 (6ag HW Tan-Happiness Come)

RACE 10 C4 5.25 -1100m (Polytrack) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 883113 Hello Michelle 58 (61) R Zawari* c2 14 (3nzf M Walker-Synthetic)

2 807733 Sure Win 57.5 (60) M Zaki c1 13 (6nzg Desmond Koh-Yourstokeep)

3 634051 Blue Diamond 57 (59) O Placais 6 (6ag HW Tan-GS Tan)

4 -4158- Duty First 57 (59) J Powell 1 (5ag S Baertschiger-Geoff Grimish)

5 056714 Golden Tomahawk 57 (59) V Duric 7 (5ag M Clements-Pusit K)

6 219670 Rainbow Royal 56.5 (58) A Munro 12 (3ac HW Tan-Royal)

7 232974 Court Case 54 (53) M Nunes 11 (4ag M Walker-Te Akau Racing)

8 561722 Halo Bright 54 (53) G Boss 3 (3ag T Kieser-Titanium Racing)

9 026473 Host The Nation 54 (53) B Woodworth 4 (7ag ZL Mok-Bombaata)

10 2798-1 Unsurpassed 51.5 (48) CK Ng* c3 9 (4nzg M Walker-Te Akau Racing)

11 -55109 Lucky Sugar 51 (47) D David 10 (4amm CT Kuah-Project M)

12 -94615 Supermart 50 (45) B Vorster 5 (8nzg D Hill-D Hill)

E.A13 600-17 Delfyne 53 (51) Unfixed 8 (6nzm J O'Hara-Christopher G)

14 8072-9 Cote De Nuits 53 (51) I Saifudin 2 (6nzg L Laxon-Sir Peter Vela)

RACE 11 C4 D1 6.00 -1200m (LC) (Turf) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 -1-523 Lim's Knight 58 (61) R Zawari* c2 1 (4ag M Walker-Lim's)

2 056550 Barnato 56 (57) B Vorster 3 (5ag R Le Grange-Saffa)

3 800000 Kevin Eleven 56 (57) J Powell 6 (7nzg M Clements-Christopher G)

4 750703 Rich Fortune 56 (57) O Placais 8 (4nzg HW Tan-Eight Eight One)

5 1 Major Advancement 54.5 (54) G Boss 11 (3nzg David Kok-Sin-Hk Friendship)

6 2315 Deimos 54 (53) V Duric 14 (3nzg C Brown-Olympian)

7 0--752 Iconnic 54 (53) N Juglall 2 (5ag J O'Hara-TB Tan)

8 790030 El Camino 53 (51) S John 12 (4nzg S Yeoh-ATL)

9 7-6697 Smart Fortune 52.5 (50) I Saifudin 5 (5ireg D Meagher-Fortune)

10 01-636 Swinglowsweetjacky 52 (49) M Kellady 10 (5ag S Baertschiger-Anfield)

11 212904 Miss Blanchett 51.5 (48) A Munro 7 (4nzm L Laxon-Oscar Racing)

12 903003 Divergent 51 (47) M Zaki c1 4 (5nzg Leslie Khoo-Giovanni Racing)

13 648430 In Bocca Al Lupo 50 (45) D David 9 (5jpnm H Takaoka-Big Valley)

14 77736- Silk Route 50 (45) K A'isisuhairi 13 (4ag J Peters-Hippocrates)