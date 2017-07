Penang trackwork

E-mail this article

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED FOR SUNDAY

Cosmos C - 1,300m: Alexandra Palace/pace work. Gadawon canter/40.6. Astro Fame canter/39.9. Kerauno canter/39.4. Probably * 34.9. Gabbar canter/36.3.

Class 4 - 1,400m: Baby Polo/pace work.

Cosmo D - 1,200m: Q Nine Max barrier/36.1. Black Rain/pace work.

Cosmo D - 1,200m: Our Touche canter/38.4. Fat Power * barrier/36.7. Multi Wealth/pace work. Absolute Maverick canter/38.6.

Class 5 - 1,300m: Mata Mata and Our Friendly Diva/pace work. Magic Ranger * canter/36.1. Lee Surprise canter/38.6. Union Jac/pace work. Hussar * 36.6. Black Is Power 38.1.

Class 5 - 1,300m: Mr Newman *** canter/36.4. South Emperor 38.1. Warn You Man 43.1. Sharp Knight canter/38.1. Cabrera/pace work. Tomorrow's Gold * 37.6.

Class 5 - 1,300m: Eastwood * barrier/36.7. Rangitaiki * 41.7.

Ready Fortune/pace work. First Option canter/37.7. Polo Gaga/pace work. Lucky Money * 36.1. Astroheat 37.4.

Class 5 - 1,600m: Runfotit 41.7. Toko canter/44.4. Jackpot/pace work.