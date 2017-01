PENANG WEIGHTS AND RATINGS SATURDAY

E-mail this article

Premium 2&3yo 1100m

71 Steel Cutter 58 (51) (3nzg A Scott-Sandy's)

--92 Cizen 56.5 (47) (3nzg Cecil Robert-Paint Emperor)

---353 Jabbar 56.5 (45) (3nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

---636 Bahar 56.5 (43) (3nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

5752 Porsence 56.5 (40) (3ag S Cook-S Cook)

484-5- Multiblue Tosca 56.5 (38) (3ag S Cook-Multi Blue)

449--4 Multiblue Shark 56.5 (37) (3ag S Cook-Multi Blue)

--0 Super Boss 56.5 (-) (3ag PK Leong-KK Yee)

C4 1100m

21-813 Baby Polo 59 (60) (7nzg Bonny Ng-Polo Racing)

-1253- Tilsworth Freddie 59 (60) (7eg N Azman-Ho Ho Ho)

-80903 Professor X 57 (56) (5argg S Hamilton-Tmen)

-107 Lee's Defender 54.5 (51) (4nzg S Hamilton-KH Lee)

5--222 Our Friendly Diva 54.5 (51) (9nzm Bonny Ng-SE Soo)

09-09- Sand Lane 54.5 (51) (8nzg HS Lim-G Chalam)Aragorn 54 (50) (3ag Cecil Robert-J & J)

-09090 Ghost City 53 (48) (5nzg Jerome Tan-Ghost)

C4 1100m

000693 Heart's Choice 59 (56) (6ag Bonny Ng-Polo Racing)

31--0- Drought 56 (50) (5ag S Hamilton-Bonaventura)

9-6711 Kaiser 56 (50) (8ag E Breukelen-M Nine)

-0--04 Multi Wealth 55 (48) (5ag S Hamilton-Oms)

7--862 Black Rain 54.5 (47) (9nzg Bonny Ng-SE Soo)

-3-819 Hussar 54 (46) (6amg Jerome Tan-Cat Racing)

618455 Mario Attila 53.5 (45) (7nzg A Scott-CS Tan)

3-5115 Zenidekka 53.5 (45) (9amm Jerome Tan-Julio Racing)

-0090- Ruffle The Ruffian 53 (44) (5am S Hamilton-Napshot)

C4 1400m

27322- Spin Fire 59 (58) (6ag A Scott-EH Hu)

12-431 Our River Dancer 57 (54) (6ag S Hamilton-John Galvin)

97-007 Mr Whyte 55 (50) (8ag Bonny Ng-HL Yow)

6-73-4 Tawqeet 55 (50) (4ag S Hamilton-Al-Arabiya)

21---9 Alfraaj 54 (48) (5nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

1-2183 Mr Victory 54 (48) (6nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

806891 Royal Explorer 54 (48) (4ag S Hamilton-Al-Arabiya)

1245-2 Aguero 53 (46) (6nzg T Asogan-Crown)

0-0-78 Home Run Hero 53 (46) (5ag Jerome Tan-Century)

056966 Mata Mata 53 (46) (5nzg Cecil Robert-Paint Emperor)

111785 Runforit 53 (46) (6ag Cecil Robert-PC Lee)

69-923 Acoustic 52.5 (45) (7ag E Breukelen-Ace Sixtysix)

-30001 Probably 52.5 (45) (5nzm Cecil Robert-Paint Emperor)

5-1886 Pretty Able 52 (44) (5am S Hamilton-CH Choy)

C5 1200m

--6043 Pius Touch 59 (43) (9ag Cecil Robert-J & J)

600442 Black Viscount 58 (41) (6ag Cecil Robert-J & J)

---043 Sacred Achiever 58 (41) (6nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

8300-0 Just Name It 57 (39) (6nzg E Breukelen-Ace Sixtysix)

406080 Royal Choice 57 (39) (3uyg Bonny Ng-JC Cheah)

600090 Glorious Wealth 56.5 (38) (4ag T Asogan-KP Lau)

--885- Magic Ranger 56 (37) (5nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

0--302 Storm Hero 56 (37) (6ag Bonny Ng-Northwest Racing)

-4-776 Cabrera 55.5 (36) (10ag Bonny Ng-Polo Racing)

-75203 Flaming Fireheart 55 (35) (6ag Jerome Tan-UNI)

652324 Victory March 54 (33) (6nzg Jerome Tan-Julio Racing)

---568 Vintage Verdot 54 (33) (4nzg Jerome Tan-Century)

992106 Lee's Melody 52* (24) (6am S Hamilton-KH Lee)

C5 1200m

620160 South Emperor 59 (43) (5amg Jerome Tan-Ghost)

85047- First Option 58 (41) (6ag S Hamilton-Al-Arabiya)

068809 Black Sequalo 57 (39) (7ag Cecil Robert-J & J)

605712 Molly Browne 57 (39) (5nzm Bonny Ng-JC Cheah)

--0099 Warn You Man 57 (39) (9ag Bonny Ng-HL Yow)

0-0-07 Green Tracer 56 (37) (8ag Bonny Ng-Northwest Racing)

979957 Mr Newman 56 (37) (5nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

460-75 Bazinga 54 (33) (9nzg S Hamilton-HK Wong)

061452 Black Ahead 53.5 (32) (7ag Jerome Tan-Julio Racing)

457004 Anak Penang 52 (29) (5nzg S Hamilton-Anak)

254421 Money Not Enough 52* (27) (9mg HS Lim-Super King)

--8349 Moonbeam Dazzler 52* (27) (6ag Jerome Tan-UNI)

335000 Lightning Queen 52* (17) (6mm T Asogan-KP Lau)

C5 1200m

800-03 Hacker 59 (34) (4ag S Hamilton-Al-Arabiya)

528008 Superb Seven 59 (34) (4ag Bonny Ng-JC Cheah)

88898- Fastnet Star 58.5 (33) (7ag Bonny Ng-HL Yow)

0--006 BM Power 58 (32) (5amm S Hamilton-Al-Arabiya)

-0958- The Professional 57.5 (31) (5eg Cecil Robert-The Professionals)

6129-6 Sky Walker 56 (28) (6amg Jerome Tan-Cat Racing)

7-0980 Lazaroo 55 (26) (11ag Jerome Tan-J & J)

--2700 Lucky Money 55 (26) (7nzg HS Lim-Super King)

--3507 Zac Gallant 53.5 (23) (7nzg S Hamilton-HK Wong)

956038 Good Code 53 (22) (9amg Jerome Tan-Ghost)

2447-3 Silent Dreams 52 (20) (5ag E Breukelen-DOC)

0-0993 Astroheat 52* (18) (6ag Jerome Tan-UNI)

423766 Zenidin 52* (16) (5ag T Asogan-Crown)