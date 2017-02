SINGAPORE (POLYTRACK/LONG COURSE A) WEIGHTS AND RATINGS SUNDAY

E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

SG2 3YO 1200m

Merlion Trophy

381541 Wimbledon 57.5 (101) (5ah J Peters-China Horse Club)

994187 Daniel 57.5 (98) (6nzg L Laxon-Oscar Racing)

413548 Mr Spielberg 57.5 (94) (5nzg L Laxon-Oscar Racing)

965825 Good News 57.5 (84) (6ag HK Tan-CK Wong)

212013 Infantry 57.5 (88) (4nzg HW Tan-Kajorn Petch Racing No 2)

322243 Lincoln Road 57.5 (87) (5nzg S Baertschiger-Lincoln Farms)

251343 The General 57.5 (87) (5argg R Le Grange-Falcon Racing)

441539 Laser Storm 57.5 (86) (6nzg RB Marsh-Warplan Racing)

590276 Cavallo 57.5 (84) (7nzg HW Tan-Great Ninth)

-11445 Royal Ruler 57.5 (83) (5amg R Le Grange-Tmen)

1218-2 Famous Artist E1 57.5 (81) (5ag Desmond Koh-Michael Lam)

0-9736 Nova Warrior E2 57.5 (79) (5nzg HW Tan-Nova Racing)

579704 Dragon Fury E3 57.5 (77) (5nzg HW Tan-Shiny)

120161 Fortune Winner 56 (86) (5argm L Dragon-Kim)

-11111 Nova Swiss 55 (94) (3nzg HW Tan-Nova Racing)

KS-C 1700m

742311 Gilt Complex 59.5 (79) (5nzg C Brown-Christopher G)

---6-8 One Rar 59.5 (78) (8ag S Baertschiger-Geoff Grimish)

7361-1 Robin Hood 59.5 (76) (5nzg HW Tan-Eight Eight One)

183325 Casing Royal 58 (71) (4nzg HW Tan-Royal)

5-9441 Kate's Keeper 56.5 (68) (7nzg S Gray-St George)

173724 Mighty Emperor 56.5 (66) (5safg R Le Grange-Avengers)

714261 Mighty Kenny 56.5 (65) (4ag R Le Grange-Tmen)

44-215 Muscle Beach 55 (64) (6amg M Yusof-Bright Star)

441-52 Super Joe 55 (64) (5ag R Le Grange-Tmen)

0-5132 Mongolian Chief 53.5 (56) (4nzg Leslie Khoo-Mongolian Chief)

064125 Cordoba 50.5 (45) (7eg D Hill-Season)

708 Viva Joe Strummer 50.5 (44) (4jpng H Takaoka-Big Valley)

C3 (LC) 1200m

35-964 Knight Wager 57 (74) (6ag M Clements-Alan Leung)

421216 Grand Cross 56.5 (73) (4ag J Peters-China Horse Club)

-1-130 Lightning Fast 55 (70) (4ag Desmond Koh-Desmond Koh)

518007 Awesome 54.5 (69) (4nzg S Yeoh-ATL)

821642 Elusive Emperor 53.5 (67) (5nzg R Le Grange-Tmen)

123-63 Anonymous 52.5 (65) (5ag S Yeoh-KH Lee)

74164- Eatons Gold 52 (64) (8ag M Walker-Fortuna NZ Racing)

65-177 Fighting Warrior 52 (64) (5ag D Meagher-Roy Tan)

4-1148 Pusaka 52 (64) (6ag S Gray-Dago)

-22462 Roselli 52 (64) (6nzg C Brown-Gerald Harvey)

5234 Caorunn E1 51.5 (63) (3nzg S Baertschiger-S Baertschiger)

07637 Iron Man E3 51.5 (63) (4argg R Le Grange-Falcon Racing No 4)

2114 Lim's Dashing E2 51.5 (63) (4nzg S Gray-Lim's)

31980- Lim's Sprint 51.5 (63) (5nzg D Meagher-Lim's)

74010- Supernova 51.5 (63) (8nzg RB Marsh-Tudor Lodge Racing)

8-800- Alasamo 51 (62) (6nzg J O'Hara-TB Tan)

27515- Supersonicsurprise 51 (62) (5ag T Kieser-RX)

C4 (LC) 1600m

875592 Imperial March 58 (61) (5argg R Le Grange-Jubilant Racing No 2)

154332 Lim's Bullet 58 (61) (5nzg S Burridge-Lim's)

4530-1 Lucky Lincoln 58 (61) (5nzg RB Marsh-Lincoln Farms)

686--3 Smart Lad 58 (61) (5ag M Yusof-Smart Bet)

257456 Iking 57.5 (60) (8ag M Walker-Fairdeal)

-8-961 Lim's Archer 57 (59) (4ag C Brown-Lim's)

4-8211 Golden Kingdom 56.5 (58) (4ireg J O'Hara-APS Racing)

150878 Storm Trooper 56 (57) (5nzg M Walker-Te Akau Racing)

3 Chairman 55.5 (56) (4ireg L Laxon-Falcon Racing No 7)

5 Justice Grace 55.5 (56) (4ireg Leslie Khoo-Lucky)

345871 Lake Huka 55 (55) (5nzg L Laxon-Silver Fern Racing)

9006 Pop Gems 54.5 (54) (7jpng Desmond Koh-Green Wood Horse)

3419-5 Golden Peninsula 53.5 (52) (4nzg M Clements-Pupetch Racing)

35-06- Davinci E1 53 (51) (5nzg J Peters-Hardwicke Racing No 2)

0-17-5 Delfyne E2 52.5 (50) (6nzm J O'Hara-Christopher G)

-47118 Happy Saga E4 52.5 (50) (5ag HW Tan-One Eight Eight)

-21705 Moon Charm E3 52.5 (50) (4nzm D Hill-Full Moon)

6--060 Danger Zone 50 (45) (7jpng H Takaoka-SKK)

C4 1200m

25465 Al Green 57 (61) (4argg S Gray-St George)

4-28-8 Board Walk 57 (61) (7amg R Le Grange-A L A Crabbia)

--54-- Cactus Jack 57 (61) (5nzg C Brown-Auric)Red Claw 57 (61) (5ag D Meagher-Kilto Park Racing)

077335 Sure Win 56.5 (60) (6nzg Desmond Koh-Yourstokeep)The Capital 56.5 (60) (5ireg R Le Grange-Falcon Racing No 7)

157449 Mr Scorsese 56 (59) (4nzg L Laxon-Oscar Racing)

-71284 Flash One 55.5 (58) (5nzg J O'Hara-Will Be Better)

450721 Keen Dragon 55.5 (58) (6ag M Walker-Magus Equine)

11-920 Lim's Casino E1 54.5 (56) (4ag S Burridge-Lim's)

42 Montaigne 54.5 (56) (4nzg S Baertschiger-Al-Arabiya)Secret Win 54.5 (56) (4ag D Meagher-PS Chua)

000 Silver Spoon E2 53.5 (54) (5nzg J O'Hara-Silver Spoon)

90-720 Rusty Brown E3 52.5 (52) (6nzg J Peters-Team Cheval)

264738 Host The Nation E4 52 (51) (7ag ZL Mok-Bombaata)

-0326- Pratt Street 50.5 (48) (4nzg RB Marsh-Lincoln Farm)

C4 1000m

53211- Dreamweaver 57 (61) (5ireg J Peters-T & T)

74118 Cadet 56.5 (60) (3ag R Le Grange-Kajorn Petch Racing No 3)

659336 Champagne Rein 56.5 (60) (5nzg M Walker-Champagne Rein)

212663 Faithfully 56.5 (60) (6ag HW Tan-Hwa Yi)

5-8608 Winning Man 56.5 (60) (5nzg HK Tan-Winning Man)

405198 Blue Diamond 55.5 (58) (6ag HW Tan-GS Tan)

920-22 Effortless 55 (57) (4ag S Baertschiger-Ma Racing)

1-70 Elite Takes All 54.5 (56) (4ag C Brown-Elite Performance)

-4- Lim's Shine 54.5 (56) (4nzg M Walker-Lim's)

196969 Natural Impulse 54.5 (56) (5ag D Meagher-Fortune)

6030-1 Satellite Boy 54.5 (56) (5ag J O'Hara-Satellite T)

-9-790 Sun Miracle 52 (51) (6amg ZL Mok-Speed)

-05128 Castle Queen E1 51 (49) (5nzm J O'Hara-J O'hara)

908-07 Mastermind E2 50.5 (48) (7nzg Desmond Koh-Desmond Koh)

885463 Stock Broker E3 50* (46) (5ag M Clements-Pusit K)

663716 Sugartime Jazz E4 50* (46) (7ag D Meagher-CW Ng)

KS-D D1 1100m

2-58-8 Silent Arrow 58 (55) (5ag Steven Lam-Stanna)

007974 Thunder Cat 58 (54) (5ag HW Tan-G-Star)

850627 Super Brilliant 58 (53) (4ag T Kieser-Titanium Racing)

145 Auspicious Ace 56.5 (50) (3nzf M Walker-Auspicious)

158534 Cavatina 56.5 (49) (3ag Desmond Koh-Jubilant Racing No 3)

705-52 Desert Fox 56.5 (49) (6ag J O'Hara-Seet Seo Boon)

643069 Rum N Raisins 56.5 (49) (6ag ZL Mok-Marvel)

452909 Stirling 56.5 (49) (6nzg L Laxon-Silver Fern Racing)

05-170 Uncle Lucky 56.5 (47) (4nzg J O'Hara-Silver Spoon)

485180 Lucky Six 56.5 (46) (5ag L Dragon-Happy Life)

138-00 The Mighty Thor 56.5 (46) (7ag Leslie Khoo-Ho Ho Ho)

0889-9 Dash Of Class E2 55 (45) (4ag CT Kuah-CT Kuah)

-297-- Golden Mission 55 (45) (7argg D Hill-Brookby)

697086 Smart Fortune E1 55 (45) (5ireg D Meagher-Fortune)

-1-145 Racing Talent E3 55 (42) (4ag David Kok-GL Racing)

KS-D D2 1100m

967070 Rainbow Royal 58 (54) (3ac HW Tan-Royal)

473135 Super Hero 58 (54) (4nzg D Meagher-Super Team)

73136 Haytham 58 (52) (3nzg M Walker-Al-Arabiya)

843790 The Cosmos 58 (52) (5ag M Walker-Ian J Farrelly)

80-466 Scout Done 58 (51) (5nzg HK Tan-Happy Life)

6449-7 Fast Edition 56.5 (49) (5ag David Kok-Premier Racing & Moneros)

-7-8-7 Big City 56.5 (48) (5ag J O'Hara-TB Tan)

545014 Hiko Yunikon 56.5 (48) (5nzg ZL Mok-Perpetuals Racing)

06-080 Euro Zone 56.5 (46) (7nzg L Laxon-Silver Fern Racing)

28-197 Flying Shadow 56.5 (46) (4ag HW Tan-Great Ninth)

05--5- Sky Eleven 56.5 (46) (6ag Leslie Khoo-Leslie Khoo)

8-0759 Red General E1 55 (45) (4ag Leslie Khoo-Trend)

589842 Tassajara 55 (45) (7jpng J Peters-Hippocrates)

9-8496 Lim's Sparkle E2 55 (43) (3ag S Burridge-Lim's)

966-70 Lady Liberty E3 53.5 (40) (5em D Hill-Lady Luck)

C5 (LC) 1600m

-78-23 Aspen 57 (43) (6nzg M Walker-Te Akau Racing)

5680-- Key On Kodiac 57 (43) (4ireg C Brown-Harbour)

008-09 Moon River 57 (43) (5irem H Takaoka-Bintan)

491-34 Pusong Pinoy 56.5 (42) (4ag S Gray-Don Juan)

0049-- Aeolus 56 (41) (3nzg CT Kuah-Emperor House)

-87430 El Don 56 (41) (4nzg S Gray-Rajah Blue)

-094-- Dominy 55.5 (40) (6ag J O'Hara-Christopher G)

441200 Margaux 55.5 (40) (5irem H Takaoka-Premier Racing)

638809 Darci's Boy 55 (39) (4nzg RB Marsh-Lincoln Farms)

003781 Destiny Knight 54.5 (38) (4ag S Gray-Hu Lau)

92677- Perfect Challenger 53.5 (36) (6nzg HW Tan-Perfect Racing)

0--9-6 Cheetah King 53 (35) (6nzg Leslie Khoo-Neo)

75-063 Manmadhan 52 (33) (4am J Peters-Shiwanand)

900955 Sun Dance E1 52 (33) (5ag Desmond Koh-TK Cheng)

6-7506 Amistad 51.5 (32) (5ag HW Tan-Hwa Yi No 2)

6-4763 Dragon E2 50.5 (30) (8ag M Yusof-GG Tan)

56-607 Zahir E3 50 (29) (5nzg RB Marsh-Tudor Lodge R & R)

7070-8 Golden Bobo E4 50* (28) (4ag L Dragon-LC Ang)

C5 (LC) 1200m

692-4- Amazing Man 59 (43) (4nzg S Yeoh-ATL)

08456 Immortal Legacy 59 (43) (3ag S Baertschiger-HHH)

-24--4 Miss Elysium 59 (43) (5nzm L Laxon-Silver Fern & Ms L Mckenzie)

352800 Morales 59 (43) (5ag S Burridge-Arexevan Racing)

0-878- Muscular Sprinter 59 (43) (4nzg HW Tan-Muscular)

464-32 Helen 58.5 (42) (5nzm L Laxon-Oscar Racing)

-96100 Lim's Battle 58.5 (42) (5ag S Burridge-Lim's)

-70860 Satellite Power 58 (41) (5ag J O'Hara-Satellite T)

5-00-6 Hee's Forte 57.5 (40) (5nzg S Yeoh-Formidable)

-49-14 Pretty Elusive 57.5 (40) (5nzm M Walker-Pretty Elusive)

00059- Yourstokeep 57.5 (40) (7nzg Steven Lam-Yourstokeep)

62050- Archer Company E1 57 (39) (4nzg J Peters-Red Hare Racing)

2--36- Greatballs Of Fire 55.5 (36) (5ag S Burridge-Romulus)

09-070 Nova Star E2 55.5 (36) (5nzg J O'Hara-Nova Racing)

7222-2 Across The Sea E3 54.5 (34) (5jpng H Takaoka-Big Valley)

-089-7 Metaphor E4 54 (33) (7nzg M Clements-Christopher G)

---39- Joy And Happy 53.5 (32) (6ag Desmond Koh-Cash Box)

3-087- Lam Edition 50* (22) (7am D Hill-Lady Luck)

RM 1100m

333222 Grey Falcon 57 (50) (3nzg HW Tan-Falcon Racing No 7)

523323 One Kinabalu 57 (49) (3ag S Baertschiger-RSTC)

27422- Silkino 57 (48) (3ag D Hill-Ace-In-The-Hole)

3233 Super Dan 57 (48) (3nzg D Meagher-Super Team)

-66-4 Premier Fighter 57 (45) (3ag S Burridge-Premier Racing)

9-649- Perfect DJ 57 (44) (3nzg ZL Mok-YW Chen)

-45730 Pomp E1 57 (41) (3ag Desmond Koh-Jubilant Racing No 3)El Condor 57 (-) (3ag M Walker-Water Tower)Elite Gustavo 57 (-) (3ag Leslie Khoo-Elite Performance)

96 I'm On Fire 57 (-) (3ag R Le Grange-Our)Lim's Blast 57 (-) (3ag J Peters-Lim's)

-88 Majulah 57 (-) (3nzg ZL Mok-Sdjjt)

90 Scorpio E2 57 (-) (3nzg CT Kuah-Sharon)Auspicious Day 48 (-) (2nzg Leslie Khoo-Angie No 3)