SINGAPORE (POLYTRACK/SHORT COURSE E) WEIGHTS AND RATINGS FRIDAY

Open Stakes (SC) 1600m

111111 Debt Collector 58 (110) (4nzg C Brown-Barree)

777-76 Laughing Gravy 55.5 (94) (6ag C Brown-Laughing Gravy)

346082 Rafaello 54 (83) (4ag R Le Grange-A L A Crabbia)

531623 Nova Strike 52 (97) (4nzg HW Tan-Nova Racing)

846214 Ode To Joy 50.5 (80) (5argg R Le Grange-Jubilant Racing)

61177- Mr Fantastic 50 (83) (5safg R Le Grange-Avengers)

302111 Jupiter Gold 49* (81) (3arig H Takaoka-Jupiter Gold)

799806 Catch Me Great 49* (63) (6amg J O'Hara-T&T/Chua Boon Kang)

C4 1700m

408144 Return To Justice 57 (60) (4ag M Yusof-Lucky)

909 Gannet 56 (58) (5eg M Walker-Lucky)

078542 Turquoise King 55.5 (57) (6ag M Walker-HK Tang)

834215 Mr Clooney 55 (56) (5nzg L Laxon-Oscar Racing)

655097 Barnato 54 (54) (5ag R Le Grange-Saffa)

213000 Johnny Kongos 54 (54) (3argg R Le Grange-A L A Crabbia)

31---5 Mr Try 52 (50) (6nzg Leslie Khoo-MR Stable)

915067 Nova Spirit 52 (50) (4ag HW Tan-Nova Racing)

009177 Starperfect 52 (50) (6nzg HK Tan-Six Empire)

-23221 Chairman Wind 51.5 (49) (4ag S Burridge-Anthony Fung)

485313 Big Guardian E1 51 (48) (4ag J O'Hara-Big Drama)

-8-077 Sun Force 51 (48) (5ag Desmond Koh-TK Cheng)

90-75- Any Rumour 50.5 (47) (6nzg CT Kuah-Any Rumour)

6-0268 Singsurat E2 50 (46) (5ag C Brown-Arexevan-Singsurat)

080086 Platoon E3 50* (45) (5nzg RB Marsh-Warplan Racing)

755-0 Mr Miura E4 50* (44) (5nzg J O'Hara-Toast Trust & Chua BK)

C4 D1 (SC) 1400m

42-312 Ladrone 57 (61) (5nzg S Baertschiger-S Baertschiger)

300060 Hades 56.5 (60) (6nzg CT Kuah-Emperor House)

53623- Billy Britain 55.5 (58) (7nzg S Gray-St George No 2)

4-080- Gold Hill 55.5 (58) (7ireg C Brown-Gold)

-02070 Sand Bank 55 (57) (5ag S Burridge-Premier Racing)

015- Ocean De Lago 54.5 (56) (4ag S Gray-Dago)

542438 Splice 54.5 (56) (7ag C Brown-Tarnpirr)

5-1464 Zeus Warrior 53 (53) (4ag T Kieser-Griffin)

800099 Sun Empire 52.5 (52) (5ag Desmond Koh-TK Cheng)

-610-- Golden Diamond 52 (51) (5amg J O'Hara-Aps & Gloria)

73-132 Muscular Captain 51.5 (50) (3nzg HW Tan-Muscular)

922182 Easy Dragon E1 51 (49) (5nzg D Meagher-Kohong)

357971 Mings Man 50.5 (48) (7ag RB Marsh-Tudor Lodge Racing)

4-1-45 Allez E2 50* (45) (5nzg L Laxon-Silver Fern Racing)

7-5080 Big Banker E3 50* (44) (4ag HW Tan-Eight Eight One)

C4 D2 (SC) 1400m

260141 Royal Easter 57 (61) (4nzg J Peters-Golden Era)

44-714 Constance's Spirit 55.5 (58) (6amg J O'Hara-Toast Trusts & Chua Boon Kang)

322552 Gold Crown 54.5 (56) (5ireg C Brown-Gold)

97 Oliver 54 (55) (4ag D Meagher-H & M)

13 Forever Young 53.5 (54) (3amg CT Kuah-CT Wong)

526158 Peach Bowl 53.5 (54) (4ag S Burridge-Premier Racing)

44 Royal Guard 53.5 (54) (4ag S Baertschiger-S Baertschiger)

001747 Southern Chief 53 (53) (5ag ZL Mok-Zl Mok)

517086 Proud Pinoy 52.5 (52) (5nzg S Gray-Don Juan)

-0004 Mettlesome 52 (51) (5nzg M Clements-Christopher G)

30-027 Peer Gynt 52 (51) (4nzg Desmond Koh-Jubilant Racing No 2)

-0600 Aussie Eagle 51.5 (50) (4nzg S Burridge-Colin P Keane)

167725 Thankfulness E1 50* (46) (6nzg L Laxon-V-Day)

071969 No Smoking Jeff E2 50* (45) (5ag M Yusof-Lee Le Paris)

518-00 Dragon G E3 50* (44) (7nzg HW Tan-GG Tan)

C5 1700m

4-9103 Carnelian 59 (43) (4am H Takaoka-Suzuka Racing)

-9-931 Gallant Heights 59 (43) (8nzg J O'Hara-ARM)

090790 Nation Theatre 59 (43) (7ag David Kok-Premier Racing)

97899- Fujin Bright 58 (41) (8jpng H Takaoka-KM Racing)

6895-0 Dayuan 57.5 (40) (4ag T Kieser-RMB)

704000 Fortune Spirit 57 (39) (4ag HW Tan-One Eight Eight)

08-7-7 Ramzes 56.5 (38) (5nzg Leslie Khoo-Giovanni)

0467-0 Danny E1 55.5 (36) (9nzg ZL Mok-Iviolli Racing)

0-8000 Emperor Warrior E3 55.5 (36) (3nzg Leslie Khoo-Nova Racing)

476-90 Great Warrior E2 55.5 (36) (4ireg HW Tan-Lucky Unicorn)

71232- Nova Power 53.5 (32) (4ag Leslie Khoo-Nova Racing)

0-0634 Gold Customer E4 53 (31) (4am S Yeoh-Gold & Chelsea)

97-09- Megabucks 52.5 (30) (5jpng H Takaoka-Megabucks)

00-090 Happy Joy 52 (29) (5nzg Steven Lam-Real Goodmen No 2)

000000 Johnny Hates Jazz 50* (22) (8ag M Clements-Giovanni)

5725-6 Real Goodman 50* (22) (9ag Steven Lam-Stanna No 7)

C5 D1 1000m

612-50 Bimala 57 (43) (6am D Hill-Ace-In-The-Hole)

518883 Enthuse 57 (43) (4nzg ZL Mok-Ninetyseven No 3)

510900 Lucky Sugar 57 (43) (4amm CT Kuah-Project M)

7518-1 Million Round 57 (43) (5nzg Desmond Koh-Million Round)

79--5- Rikioh 57 (43) (6ag D Meagher-Shiny)

749772 Perfect Curiosity 56.5 (42) (5nzg HK Tan-Perfect Racing)

837-96 Lively Dragon 56 (41) (6ag J Peters-Angie No 2)

786768 Believe It Or Not 54.5 (38) (3ag D Meagher-TCR)

-664-4 Mother Nature 54.5 (38) (4am Leslie Khoo-Nature)

-05-56 The Raid 54.5 (38) (5ag David Kok-Rs Racing)

044-09 Knight Harlook 54 (37) (4nzg D Hill-Alan Leung)

8876-6 Real Hero 54 (37) (6ireg HW Tan-SP Ong)

560230 Think Pretty E1 50* (23) (5am Steven Lam-Real Goodmen)

0-4-88 Loyalty's Angel E2 50* (22) (5jpnm M Yusof-Loyalty)

C5 D2 1000m

-283-7 Rory 57.5 (37) (7nzg HK Tan-Miracle Racing)

44-700 King Cross 57 (36) (9ag M Yusof-Super Diamond)

330-64 Super Joy 56.5 (35) (6amg HW Tan-Ninetyseven No 2)

3-9-56 Major Green 55.5 (33) (5ag L Dragon-Magus Equine)

70-80- Probo Chandroso 55.5 (33) (10ag L Dragon-GS Tan)

864246 I-Scream Now 54 (30) (7ag M Yusof-Loyalty's)

-83809 Kaiser Bright 52.5 (27) (7ag H Takaoka-KM Racing)

250954 Spur Me On 52.5 (27) (4ag M Clements-Spur Me On)

4-3042 Lion Wave 52 (26) (5nzg M Clements-Lion Wave)

5977-- Handsome Bab 51 (24) (5ag J O'Hara-JDR)

954000 Oasis Spur 50 (22) (7nzg David Kok-Hwa Yi)

64-5-8 Pure White E1 50 (22) (7jpng H Takaoka-SKK)

4500-0 Yue Yuan 50 (22) (8ag Steven Lam-Storm Jet No 5)

Open Maiden 1200m

66 Eclair Shadow 57.5 (54) (4nzg Desmond Koh-TK Cheng)

44-0-7 Ollie Eagle 57.5 (49) (5nzg S Burridge-Colin P Keane)

2-3264 Keystone 57.5 (46) (5ag T Kieser-Thomas Li)

0-80- Double Win 57.5 (44) (4ag HW Tan-Double Win)

076756 Nova Ranger 57.5 (39) (4nzg Leslie Khoo-Nova Racing)

000-0- Jet Striker 57.5 (35) (4ag Steven Lam-Jet Striker)

0-7-80 Balkan Challenger 57.5 (34) (4ag L Dragon-Mdm A Ruyters)

00 Golden Choice E2 57.5 (-) (5brzh ZL Mok-Arela Racing)Great Seven 57.5 (-) (4ag S Burridge-TS Chionh)

0 Mr Dreamman E3 57.5 (-) (4nzg J O'Hara-Eastern Racing)

0-89 Phanfone E4 56 (44) (4jpnf H Takaoka-Team-H)

-2445 Dayflirt 55 (47) (3ag D Meagher-Lim's & Mark's)

-9-833 Star Invincible 55 (47) (3ag HW Tan-Rozel)

050703 Captain Royal 55 (46) (3ag HW Tan-Royal)

56854- Silver King 55 (42) (3ag HK Tan-Satellite T)

00 Snow Dancer E1 55 (-) (3ag D Meagher-Water Tower)

RM (SC) 1400m

74--23 Mr Exchequer 57 (48) (3nzg S Baertschiger-Ma Racing)

373364 Paragon Star 57 (47) (3ag ZL Mok-PS Chua)

703-4 Elite Emperor 57 (45) (3ag Leslie Khoo-Elite Performance)

808 Confound 57 (44) (3nzg D Meagher-Confidence)

060 Magnificent 57 (44) (3ag R Le Grange-A L A Crabbia)

005685 Big Regards 57 (41) (3nzg M Walker-Champagne Racing)

0 Chosen Harvest 57 (-) (3ag R Le Grange-Michael Leaf)

45 Khudawand 57 (-) (3ag M Clements-Khudawand)

6- Zac Ace 57 (-) (3nzg R Le Grange-Zac)

48284 Super Genius 55.5 (46) (3nzf CT Kuah-Genius)

0899- Military Might 53 (43) (3amg HW Tan-Falcon Racing No 6)

2 Gold Reward 53 (-) (3amg C Brown-Gold)

09 Matsuribayashi E1 53 (-) (3jpng H Takaoka-Star Racing No 4)