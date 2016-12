SINGAPORE (SHORT COURSE C/POLYTRACK) WEIGHTS AND RATINGS SUNDAY (JAN 8)

KS-C 1000m

151261 Sun Pioneer 59.5 (77) (5ag Desmond Koh-TK Cheng)

311314 Mr Luck 58 (74) (5amg Desmond Koh-Luck San)

858998 Astrostar 58 (73) (6ag M Clements-UNI)

5-170- Conflight 58 (73) (4ag HW Tan-Confidence)

211 Constant Justice 58 (72) (4ag M Yusof-Lucky)

103-36 Super Six 58 (72) (6ag L Dragon-L Dragon)

241111 Distinctive Darci 58 (70) (3nzg M Walker-Fairdeal)

844430 Exceed Express 56.5 (68) (5nzg L Laxon-VW Lai)

715 Maidanz Beauty 56.5 (66) (4am S Gray-Maidanz)

329619 Northern Boss 55 (64) (5nzg ZL Mok-Ninetyseven No 3)

9505-1 Uncle Lucky 50.5 (48) (4nzg J O'Hara-Silver Spoon)

815197 Q Nine Magic 50.5 (47) (6nzg M Walker-Fairdeal)

OB 67 (SC) 1200m

25 Al Green 57 (66) (4argg S Gray-St George)

131799 Catch Me Great 57 (66) (6amg J O'Hara-Toast Trusts & Chua BK)

212-21 Jelly Bean 57 (66) (5nzm S Baertschiger-Auric)

565-31 Lim's Sprint 57 (66) (5nzg D Meagher-Lim's)

145750 Ninetyseven Gold 57 (66) (5nzg HW Tan-Ninetyseven)

32-410 Nazir 56.5 (65) (5nzg M Walker-Dato Tan CN & Fairdeal)

-25-65 Risky Rockefeller 56 (64) (6ag J Peters-Hardwicke Racing)Oxbow Sun 55.5 (63) (4ag Desmond Koh-TK Cheng)

233000 Hades 55 (62) (6nzg CT Kuah-Olympian)

2371-3 Optimus 55 (62) (5nzg S Gray-Sylvester)

7310-- Sand Bank 54.5 (61) (5ag S Burridge-Premier Racing)

5240-8 Wonderful Knight 54.5 (61) (6ag ZL Mok-CK Wong)

C4 (SC) 2000m

183614 Song To The Moon 57 (61) (4nzg R Le Grange-Jubilant No 3)

-70-36 City Of Kirkwall 55.5 (58) (6nzg S Gray-Garwyn)

79-595 Feliche 55.5 (58) (5argg R Le Grange-Tmen)

66832 Country Warrior 54.5 (56) (5ag L Laxon-CC Lai)

600191 Glorious Prospect 54 (55) (5nzg L Laxon-CC Lai)

624-1 Good Deal 52 (51) (5ag D Meagher-YW Chen)

147578 Golazo 51.5 (50) (4jpng H Takaoka-Big Valley No 3)

742515 Alfonso 50 (47) (7nzg L Laxon-Oscar Racing)

C4 D1 1200m

305671 Golden Tomahawk 57 (59) (5ag M Clements-Pusit K)

722344 En Civil 56 (57) (6ireg M Walker-Lucky)

243863 Preferred 55.5 (56) (5nzg T Kieser-Secondtonone)

50 Sun Seeker 55 (55) (4ag Desmond Koh-TK Cheng)

7997-7 Big City 53 (51) (5ag J O'Hara-TB Tan)

0600-1 Delfyne 53 (51) (6nzm J O'Hara-Christopher G)

6690-7 Rusty Brown 52.5 (50) (6nzg J Peters-Team Cheval)

0-8165 Let's Talk Now 51 (47) (7nzg M Yusof-Loyalty's)

737-74 Perfect Curiosity 50.5 (46) (5nzg HK Tan-Perfect Racing)

--017- Smart Master 50 (45) (3ag HW Tan-Wang Wang)

C4 D2 1200m

-05267 Terms Of Reference 57 (59) (4nzg R Le Grange-BM)

101400 Thunder Cat 56 (57) (5ag HW Tan-G-Star)

231 Deimos 54 (53) (3nzg C Brown-Olympian)

802647 Host The Nation 53.5 (52) (7ag ZL Mok-Bombaata)

3235-4 Lucky Mission 53.5 (52) (6argg D Hill-Brookby)

053098 Elise 53 (51) (4nzg Leslie Khoo-PS Chua)

044-61 Golden Diamond 53 (51) (5amg J O'Hara-Aps & Gloria)

201-63 Swinglowsweetjacky 53 (51) (5ag S Baertschiger-Anfield)

084507 Keen Dragon 52.5 (50) (6ag M Walker-Magus Equine)

-9876- Aspen 51.5 (48) (6nzg M Walker-Te Akau Racing)

922193 Sacred Crown 50.5 (46) (7ag M Yusof-Loyalty's)

C4 D3 1200m

-22127 Classified 57 (57) (5nzg RB Marsh-Warplan Racing)

1465-4 Heracles 57 (57) (4ityg T Kieser-Olympian)

-75070 Rich Fortune 57 (57) (4nzg HW Tan-Eight Eight One)

330541 High Council 55.5 (54) (5ag D Meagher-Team Cheval)

02444- Constance's Spirit 55 (53) (6amg J O'Hara-Toast Trusts & Chua BK)

9-9384 Red Ant 54.5 (52) (5ag ZL Mok-SK)

674533 Star Strike 54 (51) (5nzg M Walker-Rozel)

657758 Mr Crowe 53 (49) (4nzg L Laxon-Oscar Racing)

763589 Tassajara 52.5 (48) (7jpng J Peters-Hippocrates)

200941 The Dodger 51.5 (46) (5ag S Gray-St George)

360-3- Hot Gold 51 (45) (8ireg C Brown-Gold)

C5 (SC) 1600m

761540 Percius 59 (43) (5nzg S Gray-Garwyn)

5-9034 Tiger Bay 58.5 (42) (5ag S Gray-S Gray)

-72405 Rosegold 58 (41) (5nzg S Burridge-Arela Racing)

05-528 Above The Horizon 57.5 (40) (6ah Desmond Koh-KK)

0-9960 Powerful As Wind 57.5 (40) (4ag Leslie Khoo-I & U)

0-9066 Amistad 57 (39) (5ag HW Tan-Hwa Yi No 2)

-32212 Masurao 57 (39) (5nzg H Takaoka-Big Valley)

058000 Bohemian E2 56.5 (38) (4jpnf H Takaoka-Star Racing No 3)

746767 Bordeaux E1 56.5 (38) (6nzg L Laxon-Sir P Vela & Silver Fern)

000000 Cheetah King E3 56.5 (38) (6nzg Leslie Khoo-Neo)

80800- Western Towkay 56 (37) (4nzg S Yeoh-ATL)

-4-954 Lucky Coin E4 55 (35) (5ag HW Tan-Lucky Unicorn)

12-56- Zahir 53.5 (32) (5nzg RB Marsh-Tudor Lodge & Regency)

295--8 Clermont Club 53 (31) (7ag M Walker-Te Akau Racing)

0-78-- Rainbow Warrior 52.5 (30) (5ag Steven Lam-Fairdeal)

-78-1- Shuying Xiaoxiao 52.5 (30) (5nzrig Leslie Khoo-Xiao Xiao No 2)

-06874 Shabbat 50 (25) (6ag Desmond Koh-M & D)

-40694 Jimtown 50* (22) (8eg L Dragon-SC Koh)

C5 D1 1000m

00-0-- Fantastic Man 57 (43) (5ag D Meagher-Number One)

002222 Flying Shadow 57 (43) (4ag HW Tan-Great Ninth)

0-0132 Infermo 57 (43) (6ag M Yusof-Shiny)

-09-04 Knight Harlook 57 (43) (4nzg D Hill-Alan Leung)

666000 Yourstokeep 57 (43) (7nzg Steven Lam-Yourstokeep)

217485 Lucky Six 56.5 (42) (5ag L Dragon-Happy Life)

759965 Double Cash 56 (41) (7ag Steven Lam-Stanna)

-75046 Helen 56 (41) (5nzm L Laxon-Oscar Racing)

400076 Dragon Ruby 55.5 (40) (4ag L Dragon-GG Tan)

263-28 Rory 55.5 (40) (7nzg HK Tan-Miracle Racing)

003033 Super Joy 55 (39) (6amg HW Tan-Ninetyseven No 2)

18-950 Winning Star 55 (39) (6nzg Leslie Khoo-Trend)

C5 D2 1000m

268-75 Greatballs Of Fire 58 (38) (5ag S Burridge-Romulus)

578750 Tenma 58 (38) (5ireg HW Tan-Shiny)

-56-69 Kubera's Chief 57.5 (37) (3nzg Leslie Khoo-Leslie & Giovanni)

-42763 Turquoise Son 57.5 (37) (6ag D Hill-Sawgrass)

508870 Super Big 57 (36) (6amg CT Kuah-Ninetyseven)

270-66 Dragon Gold 55 (32) (4ag L Dragon-GG Tan)

226864 I-Scream Now 54.5 (31) (7ag M Yusof-Loyalty's)

-030-9 How Huge 53.5 (29) (6ag D Hill-Lady Luck)

-05602 Think Pretty 51.5 (25) (5am Steven Lam-Real Goodmen)

055-59 Matoaka 50 (22) (6jpnm L Dragon-Gregory Chin)

366064 Pure White 50 (22) (7jpng H Takaoka-SKK)

Open Maiden 1100m

96 Hydrant 57.5 (54) (4nzg Desmond Koh-Michael Lam)

7433 Untapped 57.5 (54) (6nzg J O'Hara-Toast Trust No 48)

7324-3 Mr Jackson 57.5 (45) (5nzg L Laxon-Oscar Racing)

3 Ancient Warrior 57.5 (-) (4nzg M Walker-Gregory J Mccarthy)

32 Autumn Rush 57.5 (-) (4ag S Burridge-Premier Racing & Ez)Country Quack 57.5 (-) (4ag S Burridge-Lim's & Mark's)

0-8 Double Win 57.5 (-) (4ag HW Tan-Double Win)

0- King Roulette 57.5 (-) (4ag Leslie Khoo-KB Teng)Walking Thunder 57.5 (-) (4ag D Meagher-Lim's & Mark's)

5433 Grey Falcon 54 (49) (3nzg HW Tan-Falcon Racing No 7)

-677 Elhaame 54 (47) (3nzg M Walker-Al-Arabiya)Forever Young 50.5 (-) (3amg CT Kuah-CT Wong)

RM (SC) 1400m

2622-2 Sir Isaac 57 (51) (3ag C Brown-Heinlein)

55233 One Kinabalu 57 (49) (3ag S Baertschiger-RSTC)

-633 Funkadelic 57 (48) (3ag M Clements-Rising Star)

373 Paragon Star 57 (48) (3ag ZL Mok-PS Chua)

50337 Muscular Captain 57 (46) (3nzg HW Tan-Muscular)

870 Emperor Warrior 57 (44) (3nzg Leslie Khoo-Nova Racing)

00505 Captain Royal 57 (43) (3ag HW Tan-Royal)

-9 Alamak Boy 57 (-) (3nzg M Walker-Alamak)

50 Mozart Eclipse 57 (-) (3nzg S Burridge-Eclipse)

5 Optimum Star 57 (-) (3nzg H Takaoka-Star Racing No 2)

05 Race For Fame 57 (-) (3ac T Kieser-Titanium Racing)

9 Redoubt 57 (-) (3ag T Kieser-Titanium Racing)

-8 River Of Dreams 57 (-) (3nzg R Le Grange-A L A Crabbia)

* LAST 6 RUNS DOES NOT INCLUDE RESULTS FOR JAN 1 AND 2 MEETINGS. WEIGHTS FOR WINNERS WILL BE ADJUSTED ACCORDINGLY AFTER THEIR RUNS.