TODAY'S KUALA LUMPUR RACE CARD

RACE 1 C5 1.10 -1400m (LC) Stakes: RM24,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 930066 Crescendo 59 (35) WK Yan 6 (3ag LN Danis-M Sabry)

2 -79048 Zenzero 59 (35) Calvin Goon c1 13 (5ag Charles Leck-Crown Club)

3 -04-70 D'Great Opulent 58.5 (34) KC Wong* c1 10 (3nzg F Maynard-D'Great)

4 9009-0 Golden Iron 58 (33) David Chong c1 2 (5nzg Charles Leck-APS Racing)

5 108301 Champagne Rose 57 (31) CK Khaw* c4 3 (8nzm R Lines-Ricky Pan)

6 00700- Steering 55 (27) A Zaimuddin* c3 7 (4nzrig BT Lim-Osman)

7 2--353 Take A Bow 55 (27) W Faizal* c4 1 (6nzg L Moy-CS Tan)

8 6705-0 Air Power 54 (25) Jackson Low 4 (4am R Lines-KB Pan)

9 50--35 It's Done Mate 52.5 (22) AK Lim* c2 9 (7ag WC Lim-Polo Racing)

10 --3056 Conquistador 52* (16) SU Lim* c2 14 (9amg PS Kumaran-Light Up)

11 768680 Super Eightythree 52* (16) A Nawawi* c3 5 (6ag M Sukri-Angie)

12 8-5755 You Never Know 52* (16) B Woodworth 8 (10ah S Dunderdale-WC Wong)

E.A13 20-676 Red Eastern 57 (31) HS Gill 12 (6amg BT Lim-Cat Racing)

14 -99646 Easy Ahead 52* (20) M Zairi c2 11 (8ag L Moy-CC Koh)

15 24-079 Happy Amigo 52* (20) Unfixed 15 (8ag R Lines-Giovanni & Richard Lines)TNP'S TIPS: 9 It's Done Mate 7 Take A Bow 2 Zenzero 5 Champagne Rose

RACE 2 C5 1.40 -1400m (LC) Stakes: RM24,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 0001-1 Arlo 59 (35) S Ruzaini c2 2 (5ag Charles Leck-Happy Union)

2 86-7-8 Sandy's Pride 58.5 (34) L De Souza* c4 15 (3nzf R Lines-Valiant)

3 063566 Manmadhan 57 (31) M Hanif* c2 13 (4am LN Danis-Shiwanand)

4 7-7074 D'Great Swift 56.5 (30) KC Wong* c1 8 (4nzg R Lines-D'Great)

5 -4508- Street Champ 56.5 (30) M Zairi c2 9 (7amg Charles Leck-Equus Racing)

6 7-554- Ghost With Luck 56 (29) A Zaimuddin* c3 5 (4amg BT Lim-Cat Racing)

7 -00409 Sea Master 55.5 (28) CK Khaw* c4 10 (6ag R Lines-Three Star)

8 0090-6 Numero Uno 55 (27) SU Lim* c2 7 (5nzg SY Lim-CK Wong)

9 61-008 Perfectly Perfect 55 (27) Y Aify 12 (5nzm A Scott-Koo & Lim)

10 5-0-58 Lim's Perfect 53.5 (24) HS Gill 14 (5nzg BT Lim-Lim's)

11 -78-8- Amongst The Stars 52* (16) W Faizal* c4 4 (6nzg L Moy-Mdm CM Peh)

12 -83008 Little Man 52* (16) S Anandan c1 3 (8ag SB Tan-SB Tan)

E.A13 7604-7 Bowen Boy 52* (20) A Nawawi* c3 11 (7nzg L Moy-Richard Hui)

14 -78--0 Silver Man 58 (33) Unfixed 6 (3ag Charles Leck-Tts No 3)

15 7695-5 Teen Angel 52* (16) Unfixed 1 (10nzm R Lines-R Lines)

TNP'S TIPS: 1 ARLO 9 Perfectly Perfect 12 Little Man 13 Bowen Boy

RACE 3 C5 2.10 -1400m (LC) Stakes: RM31,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 -47-06 Ami Eleven 59 (43) L De Souza* c4 14 (5nzg R Lines-SH Lim)

2 160090 Reaching 58.5 (42) G Pereira c1 8 (8nzg WC Lim-TP Tang)

3 780000 Nova Master 58 (41) SU Lim* c2 1 (4nzg WC Lim-Nova Racing)

4 790240 Nation Theatre 57.5 (40) Calvin Goon c1 5 (7ag Charles Leck-Premier Racing)

5 372222 Barker Road Kid 57 (39) KC Wong* c1 9 (6ag M Sukri-Song & Ben)

6 1-909- Lim's Charge 57 (39) HS Gill 3 (4ag BT Lim-Lim's)

7 0-8--5 Acipenser 56.5 (38) B Woodworth 12 (5nzg S Dunderdale-Team Cheval)

8 --03-3 Brilliant Star 56 (37) M Zairi c2 10 (4jpng L Moy-ET Racing No.2)

9 098361 Rainbow Fish 54 (33) Jackson Low 4 (4nzg R Lines-Fish)

10 7-267- Time After Time 53.5 (32) AK Lim* c2 2 (6ag SY Lim-PS Chua)

11 9-6-04 Lim's Mirage 55.5 (36) A Zaimuddin* c3 6 (6nzg BT Lim-Lim's)

12 8-7356 Bullish Luck 55 (35) W Faizal* c4 11 (4nzg L Moy-CC Koh)

E.A13 06-400 Gold Power 54 (33) Unfixed 7 (4nzg Charles Leck-Mdm SL Tan)

14 244-00 Fumio 55 (35) Unfixed 13 (10ag R Lines-R Lines)

TNP'S TIPS: 5 Barker Road Kid 11 Lim's Mirage 1 Ami Eleven 4 Nation Theatre

RACE 4 C4 2.40 -1400m (SC) Stakes: RM51,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 0144-3 Zhuhai 59 (61) Jackson Low 10 (5nzg PS Kumaran-Mdm SH Lee)

2 0989-2 Happy Sixtysix 58 (59) Calvin Goon c1 11 (5ag F Maynard-Lucky Sixtysix)

3 -54-71 High Tensile 58 (59) S Muniandy 2 (6nzg A Scott-Mamak)

4 141-30 Jeram Village 58 (59) S Ruzaini c2 7 (4nzg PS Kumaran-Gold Plus)

5 80-6-- Ideal Guide 57.5 (58) CK Khaw* c4 5 (6ag R Lines-Tivic)

6 -54850 Bankers Call 57 (57) David Chong c1 14 (7ag SB Tan-CH Lim)

7 72-9-4 Segar The Best 57 (57) HS Gill 4 (6nzg BT Lim-KY Khong)

8 7--8-0 Takeaim 57 (57) A Zaimuddin* c3 13 (7nzg BT Lim-Century)

9 321132 Kabali 55 (53) M Hanif* c2 8 (6ag LN Danis-Shiwanand)

10 9202-6 Remember Me 55 (53) F Yap c1 3 (5nzg WC Lim-SG Racing)

11 00-7-4 Spade Of Ace 55 (53) AK Lim* c2 6 (4nzg WC Lim-SK)

12 67-611 Soon Seeker 52.5 (48) M Zairi c2 9 (4ag L Moy-CS Tan)

E.A13 0-3-70 Beautiful Baby 58.5 (60) SU Lim* c2 1 (6am F Maynard-CK Wong)

14 -0 Big Ghost 56 (55) Unfixed 12 (4nzg BT Lim-Ghost)

TNP'S TIPS: 9 Kabali 4 Jeram Village 13 Beautiful Baby 3 High Tensile

RACE 5 C4 3.10 -1400m (SC) Stakes: RM45,500

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 -05004 Prohibition 59 (52) HS Gill 12 (5amg BT Lim-Century)

2 0904-2 Lim's Admiral 58.5 (51) A Zaimuddin* c3 1 (5ag BT Lim-Lim's)

3 06-763 Sacred Spin 58.5 (51) WK Yan 5 (6ag SB Tan-M Sabry)

4 473026 Totality 58.5 (51) AK Lim* c2 4 (8nzg WC Lim-TH Choo)

5 612248 Mario Attila 57.5 (49) L Sofhan 15 (7nzg A Scott-CS Tan)

6 456026 Happy Eddington 57 (48) WK Lee* c3 2 (6amg M Thwaites-Fairdeal)

7 973504 Arc Cara 56.5 (47) S Anandan c1 6 (5ITYg S Dunderdale-S Dunderdale)

8 65-6-1 Dirac 56.5 (47) SU Lim* c2 9 (7ag F Maynard-Punjab)

9 4-182- Golden Dragon 56.5 (47) Jackson Low 14 (6ag R Lines-R Lines)

10 910982 Full Meaning 56 (46) KC Wong* c1 3 (6ag F Maynard-PB Poh)

11 ---159 Just Duit 55.5 (45) M Hanif* c2 8 (6ag PS Kumaran-HY Leong)

12 85-590 Jet Cosmo 55 (44) W Faizal* c4 7 (6ag L Moy-ET Set)

E.A13 5103-6 Sayang Me 57.5 (49) Unfixed 13 (5ag WC Lim-SG Racing)

14 028764 More Power 56 (46) L De Souza* c4 11 (5am R Lines-New Power)

15 57 Shellomada 55.5 (45) Unfixed 10 (4nzg BT Lim-Ghost)

TNP'S TIPS: 10 Full Meaning 6 Happy Eddington 4 Totality 8 Dirac

RACE 6 C4 3.40 -1400m (SC) Stakes: RM45,500

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 580--9 Love Goes Around 59 (52) David Chong c1 10 (4ag Charles Leck-ST Brothers)

2 77-767 Germanic 58.5 (51) Unfixed 5 (4amg BT Lim-Osman)

3 4-3159 D'Great Achiever 57.5 (49) S Ruzaini c2 15 (4ag F Maynard-D'Great)

4 85--5- Messi 57.5 (49) S Saddam* c3 4 (7ag E Breukelen-SE Chew)

5 5-4697 Travertine 57.5 (49) S Salee 1 (9ag S Hamilton-Al-Arabiya)

6 44-178 Grand Show 56.5 (47) Calvin Goon c1 3 (7ireg F Maynard-EC Chan)

7 46-61- Ghost Affair 56 (46) HS Gill 9 (5amg BT Lim-Cat Racing)

8 732357 Spin Fire 56 (46) B Woodworth 12 (6ag SB Tan-Eh Hu)

9 40099- Trumps Up 55.5 (45) M Zairi c2 6 (4jpnf L Moy-Trumps Up)

10 -10751 Eagle Soar 55 (44) KC Wong* c1 13 (4ag R Lines-Experience)

11 -76-45 Mogan's Pride 55 (44) Jackson Low 7 (8nzg PS Kumaran-ML Wong)

12 07-028 Uncle Polo 55 (44) AK Lim* c2 14 (8ag WC Lim-Polo Racing)

E.A13 057935 Megusto 55.5 (45) SU Lim* c2 2 (5ag R Lines-Benvin)

14 0-90 King Roulette 55 (44) Unfixed 8 (4ag SB Tan-Ezaro)

15 581-00 Aloha 55 (44) Unfixed 11 (4ag BT Lim-Century)

TNP'S TIPS: 4 Messi 2 Germanic 6 Grand Show 9 Trumps Up

RACE 7 3YO 4.10 -1200m (SC) Malaysia 3Yo Championship Final Stakes: RM200,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 412131 Panda Bomb 57 (64) HS Gill 4 (3ag Charles Leck-ST Brothers)

2 71-123 Aragorn 56.5 (61) B Woodworth 5 (3ag Cecil Robert-J & J)

3 234-11 Porsence 56.5 (55) KC Wong* c1 10 (3ag S Cook-S Cook)

4 3381- D'Great Spirit 56 (55) G Pereira c1 2 (3ag F Maynard-D'Great)

5 262-42 Tarzan Boy 56 (54) S Ruzaini c2 8 (3nzg S Hamilton-HK Wong)

6 43 Mirotic 54.5 (45) S Muniandy 6 (3nzg Jerome Tan-Cat Racing)

7 74 Booster 54.5 (43) Jackson Low 11 (3ag R Lines-New Power)

8 3-04- Machung Star 54.5 (37) David Chong c1 14 (3nzg A Scott-Joyful)

9 67-767 Multiblue Shark 54.5 (30) M Sathiaa* c4 7 (3ag S Cook-Multi Blue)

10 8 Black Thorn 54.5 (-) Y Aify 1 (3nzg A Scott-MC Choo)

11 -5 Panca Delima 54.5 (-) WK Yan 12 (3ag SB Tan-M Sabry)

12 - Thai Baht 54.5 (-) S Anandan c1 3 (3ag A Scott-CH Lim)

E.A13 ---- Yendor 54.5 (-) F Yap c1 9 (3ag S Cook-Griffin)

14 8 Musang King 54.5 (-) A Nawawi* c3 13 (3nzg A Scott-MC Choo)

TNP'S TIPS: 1 Panda Bomb 2 Aragorn 6 Mirotic 5 Tarzan Boy

RACE 8 METRO A 4.45 -1200m (SC) Stakes: RM64,500

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 031506 Good Baby 60 (119) AK Lim* c2 8 (9ag WC Lim-Golden Knight)

2 1453- D'Great Conqueror 56 (83) S Ruzaini c2 4 (5ag F Maynard-Mdm SL Tan)

3 1-0309 Iluminado 56 (81) S Uzair* c4 2 (9argg A Scott-Ian Brown)

4 23112 Captain Jazz 55.5 (80) KC Wong* c1 14 (4ag F Maynard-Mdm SL Tan)

5 0251-1 Tidal Wave 54.5 (73) A Zaimuddin* c3 1 (5ag F Maynard-Lucky)

6 40-3-1 Sam The Man 53.5 (67) SU Lim* c2 12 (8nzg PS Kumaran-Mdm SH Lee)

7 403120 Lee Bank 53 (65) Y Aify 9 (8eg M Sukri-Lee)

8 -089-3 Magical Talent 53 (65) L De Souza* c4 7 (7ag R Lines-Tivic)

9 905045 Pachelbel's Canon 53 (65) M Hanif* c2 6 (6argg LN Danis-Shiwanand)

10 266354 Righteo 52.5 (62) WK Lee* c3 15 (7nzg M Thwaites-Don & Den)

11 -00 Us Dollar 52.5 (62) S Saddam* c3 13 (5am SB Tan-CH Lim)

12 271217 Talisman 52 (57) W Faizal* c4 3 (6nzg L Moy-CS Tan)

E.A13 1070-0 Taffetas 54 (70) Jackson Low 5 (7am R Lines-Valiant)

14 107234 Impel 60 (109) Unfixed 11 (7nzg F Maynard-Douglas S Alderslade)15 -09220 Mr Armstrong 56 (81) Unfixed 10 (7ag F Maynard-Raffles Racing)

TNP'S TIPS: 2 D'Great Conqueror 4 Captain Jazz 1 Good Baby 12 Talisman

RACE 9 Banded(55-71) 5.15 -1800m (LC) Stakes: RM54,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 03-4-9 Real Mean 59.5 (70) CK Khaw* c4 10 (6ag R Lines-Goodsir)

2 041-43 High Troja 58 (67) M Hanif* c2 1 (7ireg F Maynard-Lucky)

3 2103-5 Super Five 58 (67) A Zaimuddin* c3 4 (5ag BT Lim-Mj Han)

4 5-0-01 Sunny 55.5 (62) AK Lim* c2 3 (8eg S Dunderdale-WC Wong)

5 3-12-2 Encosta Zone 55 (61) S Ruzaini c2 2 (6am PS Kumaran-Amanda Ma)

6 ---780 Immortality 54 (59) David Chong c1 9 (6nzm S Dunderdale-Farooq Racing)

7 1-15-3 Wonderful Surprise 53.5 (58) WK Lee* c3 6 (4amg M Thwaites-Fairdeal)

8 -58415 Greenstone 53 (57) Y Aify 7 (8amg A Scott-Yellowstone)

9 3-330- Nova Eagle 52 (55) SU Lim* c2 8 (4ag WC Lim-Nova Racing)

10 550074 Street Of London 52 (55) M Zairi c2 5 (7nzg L Moy-Mdm CM Peh)

11 2-251- Value Of Justice 52 (55) KC Wong* c1 11 (4ag F Maynard-Lucky)

TNP'S TIPS: 4 Sunny 5 Encosta Zone 7 Wonderful Surprise 8 Greenstone

RACE 10 C5 5.45 -1400m (LC) Stakes: RM31,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 844-32 Lim's Ranger 59 (43) Unfixed 2 (4am BT Lim-Lim's)

2 -3--02 Wenona's Legacy 59 (43) KC Wong* c1 6 (6ag R Lines-R Lines)

3 333347 Guiltless 58.5 (42) David Chong c1 4 (5nzg Charles Leck-Lucky Twin)

4 -18-96 Soon I Will 58.5 (42) Y Aify 5 (5nzg A Scott-CS Tan)

5 0-9361 Super Good 58 (41) SU Lim* c2 10 (7nzg R Lines-Joy N Happiness)

6 08--0- Polo Master 57 (39) CK Khaw* c4 14 (7ag WC Lim-Polo Racing)

7 94-594 Little Lion 56.5 (38) HS Gill 1 (6ag BT Lim-Mdm Wong Kim Foong)

8 -09756 Lonesome Me 56 (37) WK Lee* c3 13 (8ag SY Lim-PS Chua)

9 -27-00 Blademeister 55.5 (36) TK Barnabas* c4 12 (5ag F Maynard-Hippocrates)

10 0096-9 Satellite Legend 55.5 (36) M Zairi c2 11 (4ag Charles Leck-Satellite G)

11 2--812 Fly High 54.5 (34) AK Lim* c2 8 (6ireg S Dunderdale-WC Wong)

12 5555-0 No Nonsense 54 (33) S Saddam* c3 15 (7nzg PS Kumaran-S Sarman)

E.A13 278754 Valentine Baby 52.5 (30) W Faizal* c4 7 (11nzg L Moy-CH Lau)

14 950-84 Goldhill Princess 55.5 (36) L De Souza* c4 9 (6am R Lines-Gold Hill)

15 -484-- Swan Song 54.5 (34) Unfixed 3 (5nzg BT Lim-Mdm SL Tan)

TNP'S TIPS: 11 Fly High 2 Wenona's Legacy 7 Little Lion 1 Lim's Ranger

RACE 11 C5 6.15 -1400m (LC) Stakes: RM31,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 048--- Powerful Fighter 59 (43) CK Khaw* c4 10 (6ag R Lines-Experience)

2 5283-- Lim's Mission 58.5 (42) A Zaimuddin* c3 5 (4ag BT Lim-Lim's)

3 024321 Exciting Prospect 58 (41) Calvin Goon c1 1 (6ag Charles Leck-Crown Club)

4 --4609 Red Sapphire 58 (41) Jackson Low 12 (6ag R Lines-Tivic)

5 -62127 Rising Star 57.5 (40) SU Lim* c2 8 (4ag WC Lim-WC Lim)

6 0-80-2 Gazoo 57 (39) M Hanif* c2 6 (6ag LN Danis-M Sabry)

7 0-7-03 Semifreddo 57 (39) Y Aify 11 (6ag A Scott-Christopher G)

8 1000-7 Spirit Of Speed 56.5 (38) M Zairi c2 9 (5nzg Charles Leck-YZ Goh)

9 416074 Dawn Of The World 55.5 (36) AK Lim* c2 13 (6ireg S Dunderdale-Wc Wong)

10 5435-- Surprise Surprise 54.5 (34) W Faizal* c4 14 (10nzg L Moy-ET Set)

11 083093 Swiss Bank 54.5 (34) HS Gill 15 (7amg BT Lim-Osman)

12 338371 Lazaroo 52* (28) B Woodworth 3 (11ag Jerome Tan-J & J)

E.A13 000735 Unme 53 (31) S Saddam* c3 4 (7mm SB Tan-Ezaro)

14 245827 D'Great Wall 55.5 (36) KC Wong* c1 2 (4nzg R Lines-D'Great)

15 38-974 Happy Family 52* (28) A Nawawi* c3 7 (6nzg L Moy-KS Chan)

TNP'S TIPS: 13 Unme 11 Swiss Bank 5 Rising Star 4 Red Sapphire