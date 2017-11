TODAY'S PENANG RACE CARD

E-mail this article

RACE 1 C5 1.45 -1400m Stakes: RM25,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 210446 Empire Bay 59 (35) KC Tham* c2 5 (8nzg Peter Lee-YC Lee)

2 3781-4 Pretty Able 58 (33) AK Lim* c1 1 (6am S Hamilton-Beyond)

3 404-17 Leap Of Faith 57 (31) J Daniel* c3 3 (6ag KL Chong-Lucky Nine)

4 09-064 Mayweather 56.5 (30) HS Gill 12 (7nzg PK Leong-Super Singh)

5 4085-6 Home Run Hero 56 (29) WK Lee* c3 10 (6ag Jerome Tan-Century)

6 634798 Beauty Admire 54.5 (26) L Sofhan 6 (8nzg Bonny Ng-SE Soo)

7 9-90-- Tongariro 54.5 (26) KC Wong* c1 11 (7nzg Cecil Robert-Kim)

8 3047-7 Lazaroo 52.5 (22) B Woodworth 8 (12ag Jerome Tan-J & J)

9 -800-0 Duel Of Honour 52 (21) CC Foo c4 7 (8nzg T Asogan-TP Tang)

10 287095 Fastnet Star 52* (17) HK Cheng c1 4 (8ag Bonny Ng-HL Yow)

11 -35448 Prince Islander 52* (17) Z Khairil* c2 9 (8nzg K Coetzee-Purple Rain)

12 00095- Tomorrow's Gold 52* (16) CK Tan c2 2 (7ag HS Lim-Born Lucky)

TNP'S TIPS: 8 Lazaroo 1 Empire Bay 4 Mayweather 3 Leap Of Faith

RACE 2 C5 2.15 -1400m Stakes: RM25,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 -19-08 All Wealth 59 (35) L Sofhan 10 (7nzg Bonny Ng-SE Soo)

2 240717 Coconut 57 (31) B Woodworth 1 (8ag Cecil Robert-J & J)

3 0-402- Polo Master 56 (29) AK Lim* c1 6 (8ag WC Lim-Polo Racing)

4 700799 Aprobacion 55.5 (28) KC Wong* c1 2 (6jpnm Peter Lee-Beyond)

5 03-0-0 Ready Fortune 55.5 (28) S Salee 12 (8ag S Hamilton-John Galvin)

6 080-00 Orange 54.5 (26) HK Cheng c1 3 (4nzg Bonny Ng-Orange)

7 453--9 Sharp Knight 53.5 (24) SU Lim* c1 5 (5ag HS Lim-Phan Nee No 6)

8 573066 Jackpot 52* (19) CK Tan c2 8 (8ag Cecil Robert-Amanda Ma)

9 5-9350 Bernard's Fighter 52* (18) S Zulfikri* c2 11 (6amg M Sukri-Shiwanand)

10 0002-7 Good Code 52* (18) R Ruwaidy* c4 7 (9amg Jerome Tan-Ghost)

11 0-009- King Of The Creek 52* (17) S Anandan c1 9 (9amg R Lines-R Lines)

12 -7-6-- Perfect Fixer 52* (16) F Yap c1 4 (7nzg T Asogan-Beyond)

TNP'S TIPS: 1 All Wealth 10 Good Code 3 Polo Master 2 Coconut

RACE 3 C5 2.50 -1200m Stakes: RM25,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 2872-- Q Nine Mac 59 (35) KC Wong* c1 12 (6ag T Asogan-Mdm SL Tan)

2 -16-47 Civil Union 58.5 (34) HS Gill 7 (7ag L Moy-Christopher G)

3 9000-5 Eagle Soar 58 (33) J Mallyon 6 (5ag R Lines-Experience)

4 865597 Candy Soda 57 (31) SU Lim* c1 13 (3ag N Azman-YY Chen)

5 622-52 Uncle Glory 57 (31) Calvin Goon c1 5 (7ag KF Wong-Purple Rain)

6 7004-9 Zenidekka 56.5 (30) B Woodworth 10 (9amm Jerome Tan-Julio Racing)

7 434-52 Anak Penang 55.5 (28) S Anandan c1 4 (6nzg S Shanmugam-Anak)

8 90980- Warn You Man 55.5 (28) HK Cheng c1 8 (10ag Bonny Ng-HL Yow)

9 8066-4 Vintage Verdot 54.5 (26) Jose De Souza 11 (5nzg Jerome Tan-Century)

10 44-9-7 Zac Gallant 52.5 (22) AK Lim* c1 3 (8nzg S Hamilton-HK Wong)

11 8-85-- Lucky Money 52 (21) CK Tan c2 2 (8nzg HS Lim-Super King)

12 0---49 My Touch 52* (19) S Zulfikri* c2 9 (5nzg M Sukri-Tan Huat)

13 0874-0 The Professional 52* (16) Z Khairil* c2 1 (5eg Cecil Robert-The Professionals)

TNP'S TIPS: 10 ZAC GALLANT 7 Anak Penang 5 Uncle Glory 1 Q Nine Mac

RACE 4 C4 3.25 -1200m Stakes: RM60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 4322-5 Lucky Dapper 59 (61) Calvin Goon c1 8 (8nzg F Maynard-EC Chan)

2 36622- Probably 59 (61) B Woodworth 12 (6nzm Cecil Robert-Paint Emperor)

3 4-4--8 Neverunconditional 56.5 (56) HS Gill 1 (6ag K Coetzee-I City)

4 312514 Triple One D'Great 55.5 (54) Jose De Souza 10 (3ac PK Leong-KK Yee)

5 903163 Speed Flying 55 (53) Z Khairil* c2 13 (8ag Jerome Tan-First Horse)

6 1-00-1 Here Comes Thunder 54 (51) HK Cheng c1 11 (12ag KF Wong-Mdm SM Choo)

7 5440-6 Multi Wealth 53 (49) S Salee 3 (6ag S Hamilton-OMS)

8 686-30 Get The Lotski 52.5 (48) F Yap c1 9 (7ag S Cook-Viva)

9 463-11 Lee's Surprise 52.5 (48) Jackie Chuah c1 7 (7ityh S Hamilton-KH Lee)

10 0433-0 Kaiser 52 (47) Lou Ho c1 6 (9ag E Breukelen-M Nine)

11 0-06-3 War Lord 52 (47) AK Lim* c1 2 (8ag KP Hoy-Giovanni)

12 -21293 Magical Ten 52* (45) KC Wong* c1 4 (7am N Azman-Linda Joyce Chong)

13 1-84-4 Our Friendly Diva 52* (44) L Sofhan 5 (10nzm Bonny Ng-SE Soo)

TNP'S TIPS: 4 Triple One D'Great 2 Probably 1 Lucky Dapper 5 Speed Flying

RACE 5 Cosmo D 4.00 -1700m Stakes: RM42,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 ---7-8 Mazandaran 59 (59) Z Khairil* 3 (7ireg F Maynard-Lucky Sixtysix)

2 4245-9 Sunny 59 (59) S Anandan 4 (8eg S Dunderdale-WC Wong)

3 063-72 Right Timing 58.5 (58) SU Lim* 1 (7amh N Azman-Kl Lee)

4 775537 Davinci 58.5 (56) HS Gill 2 (6nzg K Coetzee-Hello Brother)

5 6-8242 Lika Tiger 56.5 (50) Jose De Souza 9 (7ag R Lines-HC Yew)

6 5526-7 Nana 55.5 (48) J Mallyon 7 (6am LN Danis-Bonaventura)

7 058042 Perfect Pearl 55.5 (47) TM Wan 8 (5ag SY Lim-DOC)

8 1-41-8 King Savinsky 53.5 (41) S Salee 5 (7nzg S Hamilton-John Galvin)

9 8---06 Jackwin 52.5 (40) Jackie Chuah 6 (6nzg N Azman-Builder)

TNP'S TIPS: 9 Jackwin 6 Nana 2 Sunny 3 Right Timing

RACE 6 C4 4.35 -1400m Stakes: RM60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 212133 Q Nine Magic 59 (61) J Daniel* c3 16 (7nzg K Coetzee-Fairdeal)

2 690915 Kuantan Hill 58.5 (60) F Yap c1 10 (7ag S Cook-Kuantan Hill)

3 0416-6 Sand Bank 58 (59) S Anandan c1 11 (6ag S Dunderdale-Warren F Vickers)

4 030-60 Molly Browne 57 (57) Calvin Goon c1 12 (6nzm Bonny Ng-Orange)

5 926595 Feisty Leo 56.5 (56) Jose De Souza 8 (9ag R Lines-TP Tang)

6 --986 D'Great Grace 55 (53) KC Wong* c1 5 (5am Cecil Robert-D'Great)

7 575824 Iking 55 (53) KC Tham* c2 14 (9ag PK Leong-Fairdeal)

8 -270-6 Fast Rich 54 (51) HK Cheng c1 7 (6nzg F Maynard-Eight Eight One)

9 -07-1- Kai Power 54 (51) B Woodworth 13 (8ag Cecil Robert-Amanda Ma)

10 795-00 Ruffle The Ruffian 53 (49) J Mallyon 4 (6am LN Danis-Napshot)

11 -31-4- Aguero 52.5 (48) Z Khairil* c2 2 (7nzg T Asogan-Sunny Star)

12 5-901- Baby Polo 52.5 (48) AK Lim* c1 15 (8nzg Bonny Ng-Polo Racing)

13 0912-8 Mirotic 52 (47) HS Gill 3 (4nzg Jerome Tan-Cat Racing)

14 67-6-7 Our River Dancer 52* (46) Jackie Chuah c1 9 (7ag S Hamilton-John Galvin)

15 6216-5 Sir Rally 52* (45) M Sathiaa* c3 6 (8ag KF Wong-Lucky Sixtysix)

16 61-0-8 Elusive Genius 52* (44) M Yusri c1 1 (6nzg K Coetzee-Genius)

TNP'S TIPS: 13 Mirotic 1 Q Nine Magic 9 Kai Power 5 Feisty Leo

RACE 7 C5 5.10 -1400m Stakes: RM30,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 8-8913 Fly High 59 (43) S Anandan c1 11 (6ireg S Dunderdale-WC Wong)

2 --7--8 I'm A Genius 59 (43) M Yusri c1 4 (7ag K Coetzee-Genius)

3 452500 Hun Yeang Village 58.5 (42) M Zairi c2 12 (6nzg I Ismadi-MAS)

4 64-20- Ollie Eagle 58 (41) AK Lim* c1 1 (6nzg WC Lim-Song & Ben)

5 --7-5- Travertine 58 (41) S Rosmizan* c3 7 (10ag S Hamilton-HK Wong)

6 3000-- Mr Whyte 57.5 (40) HK Cheng c1 10 (9ag Bonny Ng-HL Yow)

7 663-88 Superb Seven 57.5 (40) Calvin Goon c1 9 (5ag Bonny Ng-Orange)

8 09-058 Frances 56.5 (38) Jose De Souza 3 (7nzm R Lines-Baba Bakala)

9 9098-0 Mata Mata 55.5 (36) B Woodworth 5 (6nzg Cecil Robert-Paint Emperor)

10 900560 Mr Dreamman 55.5 (36) HS Gill 6 (5nzg KF Wong-EC Chan)

11 063497 Ghost City 54 (33) Z Khairil* c2 8 (6nzg Jerome Tan-Ghost)

12 -4-9-5 Black Is Power 52* (28) F Yap c1 2 (7ag T Asogan-Brother For Life)

TNP'S TIPS: 1 Fly High 8 Frances 6 Mr Whyte 3 Hun Yeang Village

RACE 8 C5 5.40 -1200m Stakes: RM25,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 178600 Great Geronimo 59 (34) HS Gill 3 (6ag PK Leong-I City)

2 936-60 Rangitaiki 58.5 (33) Calvin Goon c1 10 (6ag Bonny Ng-Orange)

3 403303 Golden Empire 57.5 (31) M Sathiaa* c3 11 (5ag E Breukelen-E Breukelen)

4 97--52 How Huge 57.5 (31) HK Cheng c1 6 (7ag T Asogan-Ooi Ah Wang)

5 059-79 Determine To Win 56 (28) B Woodworth 2 (4nzg Jerome Tan-Julio Racing)

6 405669 Handsome Boss 55.5 (27) TM Wan 7 (3ag N Azman-Bomb Cha Cha)

7 9-9-00 Money Not Enough 52* (19) SU Lim* c1 4 (10mg HS Lim-Super King)

8 0870-8 My Swallow 52* (19) AK Lim* c1 5 (7am Cecil Robert-S Salmah Mdm)

9 --026- Prince Nano 52* (19) KC Wong* c1 12 (9nzg R Lines-R Lines)

10 820306 Casper 52* (18) Z Khairil* c2 1 (9mg S Shanmugam-SL Soon)

11 -527-0 Lee's Melody 52* (17) S Anandan c1 8 (7am S Hamilton-KH Lee)

12 48-000 Astroheat 52* (16) Lou Ho c1 9 (7ag Jerome Tan-UNI)

TNP'S TIPS: 10 Casper 9 Prince Nano 7 Money Not Enough 11 Lee's Melody

RACE 1 C5 2.15 -1200m Stakes: RM30,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 0-0085 Anak Warrior 59 (43) S Anandan c1 9 (7ag S Shanmugam-Anak)

2 0-0-62 Ghost Affair 59 (43) Z Khairil* c2 10 (5amg BT Lim-Cat Racing)

3 -81734 Polo Tycoon 59 (43) AK Lim* c1 5 (6ag Bonny Ng-Polo Racing)

4 8300-7 See For Yourself 58.5 (42) Calvin Goon c1 11 (9ag K Coetzee-Northwest Racing)

5 379100 Bazinga 57 (39) S Rosmizan* c3 3 (10nzg S Hamilton-HK Wong)

6 9266-3 Brahms And Liszt 56 (37) Jose De Souza 12 (8nzg PK Leong-Fairdeal)

7 090-06 Sonic-X 56 (37) HK Cheng c1 2 (4nzg Bonny Ng-Mango)

8 1-6-31 Dark Express 55.5 (36) SU Lim* c1 1 (7ag T Asogan-T Munusamy)

9 506 D'Great Empress 55.5 (36) KC Wong* c1 7 (4nzm T Asogan-TP Tang)

10 ---65- Good Vibrations 55.5 (36) J Mallyon 6 (9ag R Lines-R Lines)

11 541-42 Blazing Steed 54.5 (34) WK Yan 4 (8ag Peter Lee-Ho Ho Ho)

12 07-86- Eastwood 52 (29) B Woodworth 8 (4nzg Jerome Tan-Ghost)

TNP'S TIPS: 5 Bazinga 10 Good Vibrations 11 Blazing Steed 8 Dark Express

RACE 2 C5 2.45 -1200m Stakes: RM30,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 68-865 Dane's Anatomy 59 (43) WK Yan 2 (7nzg KF Wong-HM Loy)

2 088--6 Mr Jai 59 (43) KC Tham* c2 3 (6nzg T Asogan-T Munusamy)

3 --0-7 Sling Shot 59 (43) TM Wan 7 (5ag PK Leong-Synthetic)

4 -786-- Grizabella Memory 58 (41) S Rosmizan* c3 10 (5am S Hamilton-Jubilant Racing)

5 78-3 Ghost Bank 57 (39) WK Lee* c3 9 (3ag Jerome Tan-Ghost)

6 0-16-3 Mr No Problem 56.5 (38) SU Lim* c1 1 (5nzg S Cook-Gary Poon)

7 3030-- Cizen Brother 55.5 (36) Jose De Souza 13 (7ag Cecil Robert-Paint Emperor)

8 9-4--0 Golden Sand 55.5 (36) HK Cheng c1 11 (5am Bonny Ng-Orange)

9 6-4-21 Archaeology 55 (35) Z Khairil* c2 12 (7ag T Asogan-Christopher G)

10 21-983 Heavenly Gift 55 (35) J Daniel* c3 5 (6ag S Shanmugam-Kohong)

11 62322- Marco Polo 54.5 (34) AK Lim* c1 6 (7ag Bonny Ng-Polo Racing)

12 5530-4 Triple Coin 52.5 (30) KC Wong* c1 4 (12mg S Hamilton-Venture)

13 780-98 Sand Lane 52* (27) CC Foo* c4 8 (9nzg HS Lim-G Chalam)

TNP'S TIPS: 11 Marco Polo 9 Archaeology 2 Mr Jai 1 Dane's Anatomy

RACE 3 C4 3.20 -1200m Stakes: RM60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 6393-9 All Serene 59 (61) Calvin Goon c1 9 (9ag E Breukelen-M Nine)

2 - Big Hitter 57 (57) HK Cheng c1 6 (6nzg T Asogan-TW Lai)

3 144074 Cizen 55.5 (54) Jose De Souza 11 (4nzg Cecil Robert-Paint Emperor)

4 -74-5- Gibraltar Park 55.5 (54) M Zairi c2 1 (5am SY Lim-DOC)

5 913-65 Supreme Star 55 (53) TM Wan 7 (4ag PK Leong-TY Neo)

6 1020-4 So The Thing 54 (51) L Sofhan 4 (7am PS Kumaran-HY Leong)

7 3421-3 Classic King 53 (49) Z Khairil* c2 3 (7ag K Coetzee-Kannappah A/L Raju)

8 311748 Secret Spice 52 (47) S Anandan c1 5 (6nzm S Hamilton-Fortuna NZ Racing)9 37-511 Super Bonus 52 (47) KC Wong* c1 10 (7nzg Cecil Robert-Song)

10 700690 Verbal Link 52* (45) Jackie Chuah c1 8 (4frg S Hamilton-KH Lee)

11 1899-8 Zhan Shen 52* (44) SU Lim* c1 2 (7nzg KP Hoy-Interchem)

TNP'S TIPS: 1 All Serene 7 Classic King 6 So The Thing 9 Super Bonus

RACE 4 Novice 3.50 -1400m Stakes: RM70,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 -4- D'Great Timing 57 (57) KC Wong* c1 3 (4ag F Maynard-D'Great)

2 31743- Ultimate Hero 57 (31) Calvin Goon c1 6 (5nzg K Coetzee-K Coetzee)

3 2065-1 Purple Rain Lady 55.5 (48) Z Khairil* c2 12 (3af KF Wong-Eighty Two)

4William King 54 (58) WK Yan 5 (5ag Peter Lee-Soul Win)

5 3- Mystical Star 54 (56) B Woodworth 4 (4ag Cecil Robert-J & J)

6 2-5 D'Great Talent 54 (51) HK Cheng c1 8 (4ag T Asogan-D'Great)

7 0-760- Angelfire 54 (46) S Anandan c1 10 (4ag S Hamilton-L Saw)

8 98- Song Kid 54 (38) AK Lim* c1 11 (3ag R Lines-Song Kid Racing)

9 53836- Super Buffalo 54 (35) HS Gill 7 (5nzg L Moy-Buffalo)

10 5380-6 Blixem 54 (28) S Salee 1 (5nzg S Hamilton-Mdm SL Tan)

11Elegant Dancer 54 (-) TM Wan 2 (3ag SY Lim-DOC)

12 62-2-5 Auspicious Star 52.5 (41) J Daniel* c3 9 (3af KL Chong-CK Leong)

TNP'S TIPS: 3 Purple Rain Lady 4 William King 5 Mystical Star 1 D'Great Timing

RACE 5 Cosmo B 4.20 -1400m Stakes: RM90,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 40638- Kam's Comet 59 (87) S Rosmizan* c3 1 (6nzg S Hamilton-Mari Cornelis Van Der)2 3005-0 World Harmony 59 (86) Z Khairil 3 (7nzg Cecil Robert-PC Lee)

3 1-2-53 Great Scott 58 (85) J Daniel* c3 10 (6ag KL Chong-Mdm Chong Linda Joyce)4 21110- Windchaser 58 (85) B Woodworth 13 (5ag Cecil Robert-J & J)

5 004-14 Al Valore 58 (84) HS Gill 6 (6ag K Coetzee-B & B)

6 511-11 Tilsworth Freddie 57 (82) WK Yan 12 (7eg Peter Lee-Ho Ho Ho)

7 805-06 Pisces Star 57 (81) Jose De Souza 15 (7ag PK Leong-KK Yee)

8 6701-0 Trudeau 55.5 (76) J Mallyon 16 (10ag LN Danis-Arexevan Racing)

9 90--00 Iluminado 55 (75) KC Wong* c1 14 (10argg L Moy-Ian Brown)

10 2-04-- Alexandra Palace 55 (73) S Salee 2 (8safg S Hamilton-Tmen)

11 49501- Astro Fame 55 (72) S Anandan 8 (5ag S Hamilton-Fame N Fortune)

12 8--7-7 Drogba 54.5 (71) HK Cheng 5 (7ag K Coetzee-EC Chan)

13 1-35-- Kerauno 54.5 (70) Calvin Goon 4 (5ag S Hamilton-L Saw)

14 -11533 Remember Me 54 (67) AK Lim* c1 9 (6nzg WC Lim-SG Racing)

15 -09--0 Ghost Emperor 54 (66) WK Lee* c3 7 (8nzg BT Lim-Ghost)

16 79--9- Indian Rock 53.5 (63) KC Tham* c2 11 (6amg BT Lim-Cat Racing)

TNP'S TIPS: 4 WINDCHASER 3 Great Scott 6 Tilsworth Freddie 10 Alexandra Palace

RACE 6 C4 4.55 -1200m Stakes: RM60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 536616 Big Tsunami 59 (61) J Mallyon 13 (7ag LN Danis-Bonaventura)

2 6-30-9 Lee Bank 58.5 (60) S Zulfikri* c2 5 (8eg M Sukri-Lee)

3 002-1- Fat Power 56.5 (56) AK Lim* c1 9 (8ag Cecil Robert-Fatboy)

4 8-61-- Big City 56 (55) WK Yan 3 (6ag KF Wong-HM Loy)

5 -3-4-3 Big Lightning 56 (55) Z Khairil* c2 11 (9ag K Coetzee-T Munusamy)

6 214322 Flying Darci 55 (53) Lou Ho c1 6 (7nzg E Breukelen-M Nine)

7 9-03-1 Hennessy Dragon 55 (53) Calvin Goon c1 1 (9amg S Shanmugam-EC Chan)

8 751270 Our Touche 54.5 (52) S Salee 12 (7nzg S Hamilton-Te Akau Racing)

9 1-03-4 Multiblue Rancho 52.5 (48) F Yap c1 10 (4ag S Cook-Multi Blue)

10 --54-5 Cizen Man 52 (47) R Ruwaidy* c4 8 (8ag Cecil Robert-Paint Emperor)

11 870997 Flaming Fireheart 52 (47) B Woodworth 7 (7ag Jerome Tan-UNI)

12 06-417 Good Taste 52* (46) KC Wong* c1 4 (7ag PK Leong-Duda Lim)

13 70-85- In Full Bloom 52* (44) J Daniel* c3 2 (3af KL Chong-Lucky Nine)

TNP'S TIPS: 6 Flying Darci 1 Big Tsunami 4 Big City 3 Fat Power

RACE 7 C5 5.30 -1400m Stakes: RM30,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 0-0 D'Great Lord 59 (43) WK Lee* c3 1 (4am F Maynard-D'Great)

2 830355 Gold Coast Captain 59 (43) KC Tham* c2 5 (5ag Peter Lee-YC Lee)

3 798--2 Colonel Lincoln 58.5 (42) KC Wong* c1 8 (7ag S Hamilton-HK Wong)

4 6126-4 Blood Royal 58 (41) F Yap c1 13 (6nzg R Lines-VP Leow)

5 655812 Rush 58 (41) Z Khairil* c2 11 (9ag KF Wong-KY Ng)

6 511-71 BM Power 57.5 (40) HK Cheng c1 12 (5amm Bonny Ng-Mango)

7 6023-0 Soon I Will 57.5 (40) M Sathiaa* c3 6 (6nzg Bonny Ng-CS Tan)

8 8-8882 Good Mummy 57 (39) Jose De Souza 10 (8nzm R Lines-Experience)

9 69526- Highland Falcon 56.5 (38) M Zairi c2 9 (6ireg I Ismadi-MAS)

10 -0-0-- Royal Choice 55.5 (36) Calvin Goon c1 4 (3urug Bonny Ng-Orange)

11 -9-345 Second Chance 55.5 (36) Lou Ho c1 3 (4ag S Cook-Squire)

12 005724 Toko 54 (33) B Woodworth 7 (4nzg Cecil Robert-Paint Emperor)

13 -575-5 German Speed 53 (31) HS Gill 2 (4amg Jerome Tan-Cat Racing)

TNP'S TIPS: 6 BM Power 2 Gold Coast Captain 3 Colonel Lincoln 5 Rush