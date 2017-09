TODAY'S SINGAPORE (LONG COURSE A/POLYTRACK) RACE CARD GOING FORECAST: GOOD

E-mail this article

RACE 1 C5 D1 6.20 -1200m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 8-8950 Big Guardian 57 (43) I Saifudin 1 (5ag J O'Hara-Big Drama)

2 967322 Castle Queen 57 (43) A Munro 10 (6nzm J O'Hara-Redcap & Kenny Tan)

3 776268 Golden Mile 57 (43) M Rodd 12 (5nzg C Brown-Gold)

4 7-5005 Morales 57 (43) V Duric 8 (6ag S Burridge-Arexevan Racing)

5 132-36 Trigger Man 57 (43) SCRATCHED - (5ag ZL Mok-Arela)

6 69-607 Aurora Australis 56.5 (42) D David 6 (5ag S Gray-St George)

7 692782 Hot Gold 56.5 (42) C Grylls 4 (8ireg C Brown-Gold)

8 -40583 Mings Man 56.5 (42) N Zyrul c4 2 (8ag RB Marsh-Tudor Lodge Racing)

9 --0-00 Red Rackham 56.5 (42) O Placais 7 (5nzg D Hill-Secondtonone No 2)

10 235284 Barnburgh Lad 56 (41) B Woodworth 11 (7ag Desmond Koh-Desmond Koh)

11 80-59- Gallant Heights 56 (41) M Jailani* c4 3 (9nzg J O'Hara-ARM)

12 321068 Lady Liberty 55.5 (40) B Vorster 9 (5em D Hill-Lady Luck)

E.A13 8-3737 Cassis Oolong 50* (22) Unfixed 5 (8jpng H Takaoka-Cassis Oolong)

RACE 2 IP 6.50 -1200m (Polytrack) Stakes: $65,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 34 Discretely Red 57.5 (49) R Shafiq 4 (4nzg M Walker-Te Akau Racing)

2 9533-5 O'Reilly Star 57.5 (49) V Duric 7 (4nzg M Walker-Te Akau Racing)

3 -554 Jade Dragon 57.5 (46) M Rodd 2 (4ag D Meagher-Kohong)

4 -699 Best Dream 57.5 (44) I Saifudin 12 (4ireg D Meagher-Fortune)

5 990 Zolved 57.5 (44) M Ewe c1 1 (4ac KY Young-Premier Racing)

6 5 Able Pins 57.5 (-) J Powell 10 (4nzg S Baertschiger-Ma Racing)

7 - Around The World 57.5 (-) O Placais 8 (4nzg D Hill-Ty Chan)

8 0-5-52 Only Win 55.5 (50) D David 11 (3amg David Kok-Hwa Yi)

9Master Of Malibu 51 (51) B Vorster 3 (3argg R Le Grange-Tmen)

10 89 Keep Winning 51 (-) Z Zuriman* c1 9 (3nzg Leslie Khoo-Tony Ho)

11 74 Miracle Kid 51 (-) M Nunes 6 (3ag HW Tan-Special Luck)

12 0-99 Make U Famous 47 (44) CK Ng* c3 5 (2amc CT Kuah-MY Man No 2)

RACE 3 C4 D1 7.20 -1400m (LC) (Turf) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 3-4108 Storm Trooper 58.5 (61) R Zawari* c2 1 (6nzg M Walker-Te Akau Racing)

2 509800 Taramea 57.5 (59) I Amirul* c2 7 (6nzg S Gray-St George)

3 8-6592 Lim's Archer 56 (56) M Kellady 11 (5ag D Freedman-Lim's)

4 104072 Oliver 55.5 (55) CS Chin* c4 3 (5ag D Meagher-H & M)

5 38 Sacred Surfer 55.5 (55) V Duric 4 (5ag M Walker-Raffles Racing)

6 867556 Warpath 55 (54) J Powell 10 (9ag S Baertschiger-K Stable)

7 288286 Humdinger 53 (50) N Juglall 9 (6nzg RB Marsh-Drummond Red)

8 608059 Star King 52.5 (49) A Munro 8 (5nzg J O'Hara-Satellite & Friends)

9 250975 Steel Cutter 52 (48) C Grylls 5 (4nzg S Burridge-Sandy's)

10 332124 Across The Sea 50.5 (45) D David 2 (5jpng H Takaoka-Big Valley)

11 81000- Funkadelic 50 (44) K A'isisuhairi 6 (4ag M Clements-Rising Star)

RACE 4 C5 7.50 -1800m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 445-22 Alfonso 58.5 (42) M Nunes 8 (8nzg D Freedman-Oscar Racing)

2 995191 Perkins 58.5 (42) CK Ng* c3 5 (6nzg CT Kuah-Tony Ho)

3 0-0730 Sun Force 58.5 (42) B Woodworth 7 (6ag Desmond Koh-TK Cheng)

4 189078 Galaxy Express 57 (39) A Munro 3 (7jpng H Takaoka-Big Valley)

5 0-0060 Powerful As Wind 57 (39) T See* c1 6 (5ag Leslie Khoo-I & U)

6 4904-3 Key On Kodiac 54 (33) O Chavez 10 (4ireg C Brown-Harbour)

7 -73670 Moon River 54 (33) M Jailani* c4 2 (5irem H Takaoka-Bintan)

8 563372 Dragon 51 (27) O Placais 4 (9ag M Yusof-GG Tan)

9 906760 Holy Thomas 50* (23) D David 1 (5nzg Leslie Khoo-Leslie Khoo)

10 04085- Grand Paris 50* (22) I Saifudin 9 (7nzg Desmond Koh-Desmond Koh)

RACE 5 C4 8.20 -1100m (Polytrack) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 --09-3 Cairo 57.5 (61) WS Chan* c3 2 (5ag HK Tan-Satellite T)

2 332022 Grey Falcon 57 (60) M Nunes 7 (4nzg HW Tan-Falcon Racing No 6)

3 56-156 Super Hero 56.5 (59) M Ewe c1 12 (5nzg J O'Hara-Super Team)

4 -23470 Zippy General 56 (58) T See* c1 13 (6ag KY Young-Premier Racing)

5 230321 On Electric Avenue 55 (56) H Syafiq* c3 6 (5ag S Baertschiger-On Electric Avenue)

6 091971 Lucky Six 53.5 (53) S John 10 (6ag L Dragon-Happy Life)

7 16845 Decreto 52.5 (51) I Azhar 8 (4nzg M Walker-Synthetic)

8 725219 Euro Zone 52.5 (51) B Vorster 9 (8nzg D Freedman-N Tokuda)

9 363845 Haytham 51.5 (49) O Chavez 11 (4nzg M Walker-Al-Arabiya)

10 06-35 Elite Gold 50.5 (47) D David 3 (4ac H Takaoka-Elite Performance)

11 --5179 Satellite Prince 50.5 (47) M Jailani* c4 5 (6ag J O'Hara-Satellite)

12 -8864- Amazing Man 50 (46) M Zaki c1 4 (5nzg J Saimee-ATL)

E.A13 898962 Mongolian Chief 50* (44) Z Zuriman* c1 1 (5nzg Leslie Khoo-Mongolian Chief)

RACE 6 C5 D2 8.50 -1200m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 904485 Cavatina 57 (39) I Amirul* c2 13 (4ag Desmond Koh-Jubilant R No 3)

2 0079-- Without Prejudice 57 (39) WS Chan* c3 6 (4nzg ZL Mok-Marvel)

3 09-009 American Sniper 56.5 (38) M Rodd 4 (5ag M Yusof-Super Diamond)

4 09-365 Joyous 54.5 (34) A Munro 2 (6nzg M Yusof-YC Lai)

5 453667 Best Jade 54 (33) M Nunes 5 (5nzg M Walker-Best Jade)

6 889--7 Million Round 54 (33) I Saifudin 8 (6nzg Desmond Koh-Million Round)

7 870-52 Perfect Challenger 54 (33) S John 9 (7nzg HW Tan-Fabulous)

8 -90084 Walters Bay 54 (33) D David 14 (5nzg David Kok-CS Yu)

9 0003-5 Dragon Ruby 53 (31) O Placais 3 (5ag L Dragon-GG Tan)

10 8-4059 King Cross 51 (27) B Vorster 1 (10ag M Yusof-Super Diamond)

11 930289 Bohemian 50.5 (26) O Chavez 7 (4jpnm H Takaoka-Star Racing No 3)

12 85536- Bastion 50* (23) K A'isisuhairi 11 (7nzg M Clements-Christopher G)

E.A13 8-6-86 Lam Edition 50* (22) Unfixed 12 (8am D Hill-Lady Luck)

14 36-7-6 Think Pretty 50* (22) Unfixed 10 (6am CT Kuah-CT Kuah)

RACE 7 OB 83 9.20 -1400m (LC) (Turf) Stakes: $100,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 105020 Laser Storm 59 (84) N Zyrul c4 4 (7nzg RB Marsh-Warplan Racing)

2 131243 Aramco 58.5 (83) J Powell 11 (5ag S Baertschiger-Aramco)

3 -5415- Cyborg 56.5 (79) B Vorster 2 (5argg R Le Grange-Tmen)

4 2-1115 Clarton Super 54.5 (75) I Azhar 7 (5ag D Hill-Pentagon)

5 0-31-1 Eclipse Splash 54 (74) K A'isisuhairi 9 (4nzg S Burridge-Eclipse)

6 137112 Lim's Shot 54 (74) M Nunes 3 (5nzg D Freedman-Lim's)

7 456713 Mighty Kenny 54 (74) N Juglall 5 (5ag R Le Grange-Tmen)

8 687710 One Rar 53 (72) M Ewe c1 8 (9ag KY Young-KY Young)

9 1503 Dinghu Mountain 52.5 (71) M Kellady 6 (5ag S Baertschiger-CC Lai)

10 66272- Battle Of Troy 50.5 (67) B Woodworth 1 (5ag Desmond Koh-PFG Racing)

11 375184 Terms Of Reference 50* (63) D David 10 (5nzg R Le Grange-BM)

RACE 8 C4 9.50 -1200m (Polytrack) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 -1391 Ettijah 58 (60) O Chavez 3 (4nzg R Le Grange-Al-Arabiya)

2 425 Southern Spur 57 (58) V Duric 1 (4ag J Saimee-ATL)

3 20-341 Siam Sapphire 56.5 (57) M Nunes 13 (4nzg M Clements-Pupetch Racing)

4 -72250 Falkirk Lead 55.5 (55) C Grylls 5 (6nzm J O'Hara-Toast Trust No 17)

5 -35635 River Golden 54.5 (53) B Woodworth 8 (5nzg ZL Mok-King Ho)

6 387272 Star Invincible 54.5 (53) T See* c1 11 (4ag KY Young-Nova Racing)

7 804346 Rich Fortune 53.5 (51) O Placais 6 (5nzg HW Tan-Eight Eight One)

8 -76517 Special Rain 53.5 (51) S John 10 (4ag HW Tan-Special Rain)

9 655321 Pratt Street 53 (50) N Zyrul c4 2 (5nzg RB Marsh-Lincoln Farm)

10 54-961 Lucky Mission 52.5 (49) CK Ng* c3 4 (7argg HK Tan-Brookby)

11 0--0-- Solitaire 50.5 (45) D David 7 (9ag David Kok-Saints)

12 4565-8 Desert Fox 50 (44) I Saifudin 12 (7ag J O'Hara-J O'hara)

E.A13 898462 Dicaprio 50.5 (45) B Vorster 9 (4nzg D Freedman-Oscar Racing)

RACE 9 C4 D2 10.20 -1400m (LC) (Turf) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 566463 Muscle Beach 58.5 (61) I Azhar 3 (6amg Desmond Koh-Tan Huat)

2 234-20 Red Claw 57.5 (59) O Placais 4 (6ag D Meagher-Kilto Park Racing)

3 622420 Secret Win 57.5 (59) B Woodworth 6 (5ag D Meagher-PS Chua)

4 406319 Mr Mosa 56.5 (57) D David 10 (6nzg S Gray-Wellfield)

5 -1223 Ace King 56 (56) N Juglall 1 (4nzg R Le Grange-Titanium Racing)

6 5785-9 Ninetysevenemperor 54.5 (53) Z Zuriman* c1 2 (6nzg Leslie Khoo-Ninetyseven)

7 554343 Preferred 54 (52) B Vorster 9 (6nzg T Kieser-Secondtonone)

8 258806 Magnetise 53.5 (51) N Zyrul c4 8 (6nzg RB Marsh-Tudor Lodge Racing)

9 025224 Brother Wind 53 (50) A Munro 5 (5ag S Burridge-Anthony Fung)

10 92-809 Lim's Greeting 52.5 (49) C Grylls 7 (6nzg S Burridge-Lim's)

11 5914-- Clutha Lad 51 (46) CK Ng* c3 12 (8nzg M Walker-Te Akau Racing)

12 863336 Get Going 50 (44) I Amirul* c2 11 (7ag M Clements-Get Going)