Today's Singapore (Short Course C/Polytrack) race card

RACE 1 C5 6.20 -1000m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 -57522 Great Seven 59 (43) M Nunes 1 (5ag S Burridge-TS Chionh)

2 0090 Speedy Nancho 59 (43) CS Chin* c3 13 (4nzg D Meagher-KK Tan)

3 --3995 Soon Yi 58.5 (42) S John 2 (7amg HW Tan-Double Win)

4 330900 Sweet Buddy 58.5 (42) WL Ho 3 (7nzg KY Young-KY Young)

5 -0-004 Divergent 58 (41) T See* c1 11 (6nzg M Clements-Giovanni Racing)

6 0-0945 Golden Spark 58 (41) O Chavez 6 (3amg CT Kuah-MY Man)

7 601788 Hee's Forte 58 (41) S Noh* c2 5 (6nzg J Saimee-Formidable)

8 -0008- Mastermind 58 (41) B Woodworth 4 (8nzg Desmond Koh-Desmond Koh)

9 0-0-00 Top Banana 58 (41) M Jailani* c4 8 (3nzg H Takaoka-Yuma Racing)

10 7129-4 Best Jade 57.5 (40) R Zawari* c2 12 (5nzg M Walker-Best Jade)

11 166677 Land Below D Wind 57.5 (40) H Syafiq* c3 7 (4ag S Baertschiger-RSTC)

12 40000- Silent Connection 50 (25) WS Chan* c3 9 (6ag CT Kuah-Chin Heng)

E.A

13 278278 Hot Gold 57.5 (40) CC Wong* c1 10 (8ireg KS Tan-Gold)

14 808-06 Racing Talent 57 (39) Unfixed 14 (5ag David Kok-GL Racing)

RACE 2 RM 6.50 -1000m (Polytrack) Stakes: $75,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 2324-2 Sattar 57 (52) O Chavez 11 (3ag R Le Grange-Al-Arabiya)

2 446 Master Miner 57 (46) E Aslam c1 5 (3ag HW Tan-Dharmen Sivalingam)

3 - Beautiful Day 57 (-) T See* c1 4 (3nzg Desmond Koh-Hk Law)

4Centurion 57 (-) K A'isisuhairi 13 (3nzg KS Tan-Augustus)

5 23 Fusion Power 57 (-) S Noh* c2 12 (3nzg J Saimee-Fusion)

6Grand Choice 57 (-) CS Chin* c3 10 (3ag D Meagher-Team Cheval & Dao Rong)7 34-- Hun Yeang Road 57 (-) V Duric 3 (3ag T Kieser-MAS)

8 - Italian Master 57 (-) O Placais 2 (3ag HW Tan-Royal)

9Lucky Victory 57 (-) M Nunes 9 (3ac HW Tan-Special Luck)

10Satellite Warrior 57 (-) WL Ho 1 (3nzg J Saimee-Satellite)

11 5 Tauros 57 (-) M Rodd 7 (3ag C Brown-Buffalo)

12Vistara 57 (-) J Powell 6 (3nzg D Meagher-Tianzhou)

E.A13 8-- Kiss Your Song 57 (-) M Kellady 14 (3ag S Baertschiger-Bingo)

14 098979 Brimstone 57 (39) Unfixed 8 (3ag CT Kuah-Pentagon)

RACE 3 C4 D1 7.20 -1200m (Polytrack) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1Elite Invincible 58 (61) V Duric 6 (3ireg M Walker-Elite Performance)

2 0 Fortune Six 58 (61) M Ewe c1 10 (4ag David Kok-J Venture)

3 413452 Montaigne 58 (61) O Chavez 8 (5nzg S Baertschiger-Al-Arabiya)

4 419324 Barnato 57.5 (60) B Vorster 14 (6ag R Le Grange-Saffa)

5 118600 Southern Man 57.5 (60) WL Ho 4 (4ag J O'Hara-TTS)

6 248417 Tales Of Summer 57.5 (60) M Rodd 9 (6ag C Brown-Divided House)

7 9--703 Whose Else's 57.5 (60) G Boss 1 (6ag S Gray-Triple M)

8 770050 Casing Royal 56.5 (58) O Placais 12 (5nzg HW Tan-Royal)

9 077125 Supersonicsurprise 56.5 (58) CC Wong* c1 11 (6ag T Kieser-RX)

10 32-575 Mikcaipho 54.5 (54) B Woodworth 2 (4ag D Meagher-D Meagher)

11 7-7-01 Nova Storm 54.5 (54) M Nunes 7 (3ag HW Tan-Nova Racing)

12 685071 Golden Mile 50 (45) K Nuh* c4 13 (5nzg KS Tan-Gold)

E.A

13 5-0018 Flash One 54.5 (54) T See* c1 5 (6nzg J O'Hara-Flash One)

14 07470- Justice Grace 53 (51) CK Ng* c3 3 (4ireg Leslie Khoo-Lucky)

RACE 4 Open Maiden 7.50 -1400m (SC) (Turf) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 079098 Anghiari 58 (46) O Chavez 14 (5jpng David Kok-Green Wood Horse)

2 7-7773 Country Boss 58 (43) CC Wong* c1 8 (4nzg KS Tan-Country Boss)

3 006793 Battle Plan 58 (42) C Grylls 2 (4nzg RB Marsh-Warplan Racing)

4 859-70 Infantry Eclipse 58 (42) M Rodd 6 (4nzg S Burridge-Eclipse)

5 6657-3 Race For Fame 58 (36) V Duric 12 (4ag RB Marsh-Titanium Racing)

6 272 Basilisk 53 (52) O Placais 3 (3nzg Leslie Khoo-Le Tan Ms)

7 55235- D'Great Star 53 (49) D Moor 1 (3ag D Meagher-TP Tang)

8 9-3420 Parador 53 (48) M Nunes 9 (3ag D Hill-The Godfather Racing)

9 8-86 Burgundy Prince 53 (46) I Azhar 5 (3nzg M Walker-Fairdeal)

10 007 Ball And Chain 53 (45) B Vorster 10 (3argg R Le Grange-Titanium Racing)

11 000098 Yellow Gold 53 (33) WS Chan* c3 4 (3nzg CT Kuah-Chin Heng No 2)

12 -96 Crown Delight 53 (-) M Ewe c1 11 (3ag KY Young-DDD)

13 85 Golden Fatkid 53 (-) B Woodworth 16 (3nzg L Dragon-Fatboy No 2)

14 65 Heng Kingdom 53 (-) G Boss 13 (3ag S Gray-Well Done B)

E.A

15 980 Elite Rocket 53 (44) Unfixed 15 (3nzg M Walker-Elite Performance)

16 06-700 Gangnam Classic 57 (45) Unfixed 7 (3ireg S Gray-Maple Stars)

RACE 5 C5 8.20 -1800m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 67-431 Red Riding Wood 58 (43) M Nunes 1 (4nzg J Saimee-Giovanni)

2 -03--9 Three Lions 58 (43) B Vorster 2 (5jpng David Kok-Green Wood Horse No 2)3 850004 Chairman Wind 57.5 (42) M Rodd 6 (5ag S Burridge-Anthony Fung)

4 24-727 Quetzal 57.5 (42) T See* c1 12 (7nzg J O'Hara-Christopher G)

5 271077 Satellite Star 57.5 (42) N Zyrul* c4 11 (5nzg CT Kuah-CT Kuah)

6 0407-6 Clutha Lad 56.5 (40) V Duric 3 (8nzg M Walker-Te Akau Racing)

7 75449- Hero In The Wind 56.5 (40) O Chavez 8 (3jpng H Takaoka-Galahad Racing)

8 0748-3 Mongolian Chief 56.5 (40) O Placais 10 (5nzg Leslie Khoo-Mongolian Chief)

9 0-8-00 Berlinetta 53 (33) K A'isisuhairi 9 (3nzg J Saimee-SC Hoe)

10 708-34 Moon River 51.5 (30) M Zaki c1 7 (5irem H Takaoka-Bintan)

11 274488 Toobigtofail 51 (29) CC Wong* c1 4 (6ag KY Young-Steven Lim)

12 -17--- Grand Paris 50 (27) I Saifudin 5 (7nzg Desmond Koh-Desmond Koh)

E.A

13 02-5-4 Archer Company 50.5 (28) Unfixed 14 (5nzg RB Marsh-Red Hare Racing)

14 307-68 Kashan 50 (27) Unfixed 13 (6nzg M Walker-Al-Arabiya)

RACE 6 MS 8.50 -1200m (SC) (Turf) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1Ohyioh 59 (55) S Noh* c2 13 (4nzg J Saimee-Fusion)

2Evil Wesley 57 (51) SCRATCHED - (3ag J Saimee-Cloud Nine)

3 87- West North Hill 56.5 (50) TH Koh c1 4 (3eg J Peters-SK Tan)

4 834652 Libeccio 56 (49) V Duric 14 (5ag S Gray-Gerald Harvey)

5 224- Howl 55.5 (48) O Placais 8 (4nzg D Meagher-Sunshine)

6 4354-2 Six Empire 54.5 (46) O Chavez 10 (3ag Leslie Khoo-Six Empire)

7 787 Monster Energy 53.5 (44) M Nunes 6 (3ag T Kieser-Titanium Racing)

8 850-04 Bring Me Joy 53 (43) G Boss 3 (5nzg Leslie Khoo-Happiness)

9 222542 Cerdan 53 (43) D Moor 1 (5ag D Freedman-Arexevan Racing)

10 0-6872 Satellite Master 53 (43) WL Ho 5 (3eg J Peters-Satellite W)

11 545879 Alrina 51.5 (40) K A'isisuhairi 7 (4nzf M Walker-Al-Arabiya)

12 084507 Power Warrior 51.5 (40) I Azhar 12 (3nzg M Walker-C & N)

13 46880- Super Dan 51.5 (40) CK Ng* c3 2 (4nzg KY Young-Bl Ong)

14 0400-0 Natural Water 50* (22) SCRATCHED - (5nzg HK Tan-Satellite W)

15 740668 Miracle Kid 51 (39) S John 11 (3ag HW Tan-Special Luck)

16 889064 Energizer 50 (37) Unfixed 9 (4nzg ZL Mok-Energized)

RACE 7 OB 83 9.20 -1400m (SC) (Turf) Stakes: $100,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 5887-6 Absolute Miracle 59 (82) WL Ho 4 (5ag HW Tan-Sunshine)

2 2-6411 Iron Man 58.5 (81) B Vorster 10 (5argg R Le Grange-Falcon Racing No 4)3 446-00 White Hunter 58 (80) V Duric 1 (6ag J Peters-Galileo)

4 510914 Awesome 56.5 (77) S Noh* c2 2 (5nzg J Saimee-ATL)

5 506115 Elite Star 56 (76) M Kellady 8 (5nzg S Baertschiger-Elite Star)

6 791644 Flak Jacket 56 (76) J Powell 6 (7ag S Baertschiger-Geoff Grimish)

7 641819 Certainly 55 (74) M Rodd 9 (5ag C Brown-Auric)

8 114238 Al Green 54.5 (73) C Grylls 12 (5argg S Gray-St George)

9 2-6136 Battle Of Troy 53.5 (71) CC Wong* c1 7 (5ag Desmond Koh-PFG Racing)

10 933212 Siamese Cat 52 (68) O Placais 5 (5argm R Le Grange-Kajorn Petch Racing No 4)11 26-9-3 Lim's Knight 50 (64) CK Ng* c3 3 (5ag M Walker-Lim's)

12 2826-8 Bandido 50* (63) M Zaki c1 11 (5ag T Kieser-Toast Trust No 17)

RACE 8 C3 9.50 -1200m (SC) (Turf) Stakes: $80,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 2545-2 Elusive Emperor 57 (74) B Vorster 4 (6nzg R Le Grange-Tmen)

2 813796 Lightning Fast 57 (74) CC Wong* c1 7 (5ag Desmond Koh-Desmond Koh)

3 253-04 Lim's Shot 56 (72) D Moor 3 (5nzg D Freedman-Lim's)

4 142345 Chalaza 55 (70) G Boss 13 (5nzg S Burridge-Lim's & Mark's)

5 503427 Dinghu Mountain 55 (70) WL Ho 14 (5ag S Baertschiger-Ccl)

6 1643-- Sir Isaac 55 (70) M Rodd 12 (4ag C Brown-Sir Isaac)

7 211-91 Webster 55 (70) J Powell 15 (4nzg D Meagher-Christopher G)

8 012005 B'Nevagivup 53.5 (67) I Saifudin 16 (6ag J Saimee-SH Wah)

9 1 Kingsman 53.5 (67) V Duric 1 (4nzg M Walker-Te Akau Racing)

10 -809 Cambridge 52.5 (65) K Nuh* c4 9 (5nzg C Brown-Gerald Harvey)

11 190977 Kolombia 52.5 (65) O Placais 11 (5ag D Meagher-Aramco)

12 -3175- Bear Witness 51.5 (63) C Grylls 6 (4ag S Gray-Bear Witness)

13 4213 Elite Beast 51.5 (63) K A'isisuhairi 5 (5ag C Brown-Elite Performance)

14 -57385 Super Line 51.5 (63) M Nunes 2 (5nzg M Clements-MC Racing)

E.A

15 0-55-- Life Is Gamble 51 (62) S John 8 (5ag HW Tan-WY Chen)

16 6348-7 Justice Day 51 (62) Unfixed 10 (6ireh M Clements-Lucky)

RACE 9 C4 D2 10.20 -1200m (Polytrack) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 2630 Biraz 57 (61) O Chavez 5 (5nzg J Peters-Al-Arabiya)

2Elite Power 57 (61) V Duric 6 (3eg M Walker-Elite Performance)

3 1 Sun Dream 57 (61) CC Wong* c1 7 (4ag Desmond Koh-TK Cheng)

4 114 Be Bee 56.5 (60) J Powell 9 (3nzg S Baertschiger-Auric)

5 47324- Katagas 56 (59) D Moor 14 (7nzg D Freedman-Oscar Racing)

6 -3-06- Southern Dragon 56 (59) WL Ho 3 (4ag J O'Hara-TTS)

7 6--517 Best Wishes 55.5 (58) O Placais 13 (5nzg KS Tan-Blue Star)

8 7 Northern Prince 54.5 (56) G Boss 8 (4ag S Burridge-Premier Racing & Prince North)9 1640 Master Of Malibu 54 (55) B Vorster 2 (3argg R Le Grange-Tmen)

10 -4-255 Target 54 (55) B Woodworth 4 (4amg D Meagher-Falcon Rac No 7)

11 221850 King Kong 53 (53) C Grylls 10 (4ag C Brown-Elite Performance)

12 740-57 Rafale 51.5 (50) TH Koh c1 12 (4nzg ZL Mok-SK Tan)

E.A

13 437023 Preferred 51 (49) Unfixed 11 (6nzg D Hill-Secondtonone)

14 -961-0 Lucky Mission 51 (49) Unfixed 1 (7argg HK Tan-Brookby)