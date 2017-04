TODAY'S SINGAPORE (SHORT COURSE D/POLYTRACK) RACE CARD GOING FORECAST: GOOD

RACE 1 C5 6.20 -1000m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 768153 Believe It Or Not 59 (43) Y Salim* c3 7 (3ag D Meagher-TCR)

2 -5---- Rikioh 59 (43) D Beasley 12 (6ag D Meagher-Shiny)

3 83-72- Rory 56.5 (38) TH Koh c1 5 (7nzg HK Tan-Miracle Racing)

4 67568- Nova Ranger 56 (37) D David 10 (4nzg Leslie Khoo-Nova Racing)

5 44-097 Knight Harlook 55 (35) B Woodworth 1 (4nzg D Hill-Alan Leung)

6 30-644 Super Joy 54.5 (34) M Nunes 14 (6amg HW Tan-Ninetyseven No 2)

7 -86800 Golden Jade 53.5 (32) M Jailani* c4 4 (6jpng H Takaoka-Angie)

8 42460- I-Scream Now 52.5 (30) N Juglall 3 (7ag M Yusof-Loyalty's)

9 30005- Good Bet 51 (27) CC Wong* c1 6 (5ag ZL Mok-YW Chen)

10 -09-0- Kennedy 51 (27) S Shafrizal* c2 11 (6nzg S Yeoh-Christopher G)

11 60230- Think Pretty 50* (23) M Zaki c1 8 (5am Steven Lam-Real Goodmen)

12 4097-0 Jack Of Hearts 50* (22) I Saifudin 9 (8ag ZL Mok-Jack Of Hearts)

E.A13 03500- Divergent 59 (43) Unfixed 2 (5nzg Leslie Khoo-Giovanni Racing)

14 9-9--0 Red Rackham 59 (43) Unfixed 13 (4nzg D Hill-Secondtonone No 2)

RACE 2 RM 6.50 -1100m (Polytrack) Stakes: $75,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 997 Always There 57 (44) S Sam 9 (3nzg Leslie Khoo-Leslie & Pentagon)

2 6987- Lim's Signature 57 (44) R Zawari* c2 11 (3nzg M Walker-Lim's)

3 8768-9 Ready To Rock 57 (43) G Boss 6 (3ag S Burridge-Premier Racing)

4 7-079- Super Dragon 57 (43) M Nunes 4 (3ag T Kieser-Heng Heng)

5 6 Beijing Star 57 (-) D David 2 (3ag HK Tan-TTS)

6 5 Lim's Blast 57 (-) D Beasley 7 (3ag J Peters-Lim's)

7New Sensation 57 (-) J Powell 3 (3ag S Baertschiger-SDB & Premier Racing)8 6- Obstacles Free 57 (-) R Shafiq 5 (3nzg M Walker-C & N)

9 5 Tannhauser 57 (-) V Duric 10 (3nzg M Clements-Jubilant No 4)

10Zolved 57 (-) O Placais 1 (3ac D Meagher-Premier Racing)

11 0 Green Rutile 55.5 (-) A Munro 8 (3nzf H Takaoka-Wan Du)

RACE 3 C4 D1 7.20 -1200m (SC) (Turf) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1Burn Notice 58 (61) O Placais 5 (3ac D Meagher-Lim's)

2 54-821 Pure Justice 57.5 (60) M Nunes 11 (4ag M Walker-Lucky)

3Zigg Zag 55.5 (56) G Boss 3 (5nzg David Kok-Giovanni)

4 52-639 Whose Else's 54.5 (54) V Duric 12 (5ag S Gray-Triple M)

5 0215-- Changbai Mountain 53.5 (52) H Syafiq* c3 8 (4ag S Baertschiger-CC Lai)

6 254174 Lim's Operation 53.5 (52) D Beasley 6 (3ag S Burridge-Lim's)

7 2-4-31 Amazing Man 52.5 (50) A Munro 14 (4nzg S Yeoh-ATL)

8 214-0- Swift 51.5 (48) TH Koh c1 10 (6ag HW Tan-Mdm Li Feng)

9 22-912 Marea Negro 51 (47) D David 2 (6jpnm H Takaoka-Big Valley)

10 -7-07- Satellite Prince 51 (47) M Jailani* c4 13 (5ag J O'Hara-Satellite)

11 17790- Starperfect 50.5 (46) M Zaki c1 9 (6nzg HK Tan-Six Empire)

12 170-8- Uncle Lucky 50 (45) MM Firdaus* c1 1 (4nzg J O'Hara-Silver Spoon)

E.A13 -08328 Elise 51 (47) B Woodworth 7 (4nzg Leslie Khoo-PS Chua)

14 904403 Miss Blanchett 50.5 (46) Unfixed 4 (4nzm L Laxon-Oscar Racing)

RACE 4 IP 7.50 -1400m (SC) (Turf) Stakes: $65,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 44 Qingdao 58 (54) R Zawari* c2 2 (4nzg M Walker-CS Yu)

2Kokoni 58 (50) A Munro 10 (4ireg S Gray-Lucky)

3 6242 Red Duke 58 (49) V Duric 7 (4ag S Gray-Gordon Yau)

4 000-74 Holy Grail 58 (44) B Vorster 11 (4nzg RB Marsh-Go Racing)

5 0-09- Mr Dreamman 58 (44) I Saifudin 1 (4nzg J O'Hara-Eastern Racing)

6 8-2 Danzeb 58 (-) S Shafrizal* c2 12 (4nzg S Yeoh-Al-Arabiya)

7 5- Great Seven 58 (-) M Rodd 6 (4ag S Burridge-TS Chionh)

8 --3323 Redoubt 55.5 (50) M Nunes 9 (3ag T Kieser-Titanium Racing)

9 496--5 Lim's Sparkle 55.5 (43) D Beasley 5 (3ag S Burridge-Lim's)

10 90- Elite Gustavo 55.5 (-) S John 14 (3ag Leslie Khoo-Elite Performance)

11 22343 Athena 54 (52) R Shafiq 13 (3nzf C Brown-Olympian)

12 7055 She's The One 54 (45) I Azhar 3 (3nzf M Walker-Synthetic)

E.A13 257- Mount 58 (45) Unfixed 4 (4nzg S Gray-St George)

14 88 High Street 58 (54) Unfixed 8 (4ag Desmond Koh-KN Stable)

RACE 5 OB 97 8.20 -1100m (Polytrack) Stakes: $100,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 129715 Olympic Anthem 59 (96) M Rodd 12 (6nzg J Peters-China Horse Club)

2 111126 Nova Swiss 57.5 (93) M Nunes 2 (3nzg HW Tan-Nova Racing)

3 703450 Sebas 54.5 (87) Y Salim* c3 5 (5ag T Kieser-Eagle Eye)

4 111116 Wonderful 54.5 (87) J Powell 9 (5ag S Baertschiger-CC Lai)

5 582548 Good News 54 (86) B Woodworth 10 (6ag HK Tan-CK Wong)

6 222437 Lincoln Road 54 (86) V Duric 6 (5nzg S Baertschiger-Lincoln Farms)

7 134303 The General 53.5 (85) B Vorster 11 (5argg R Le Grange-Falcon Racing)

8 15135- Castor 52.5 (83) O Placais 8 (5ag J O'Hara-IB Racing)

9 611--2 Sun Pioneer 52.5 (83) CC Wong* c1 1 (5ag Desmond Koh-TK Cheng)

10 22-77- Great Sun 50 (78) D David 7 (5ag J Peters-Lucky Unicorn)

11 709001 Pioneer Seven 50* (75) TH Koh c1 3 (7ag ZL Mok-TS Chionh)

12 11670- Longhu 50* (62) H Syafiq* c3 4 (4nzg S Baertschiger-Middle Kingdom No 2)

RACE 6 C5 8.50 -1800m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 528841 Above The Horizon 59 (43) SCRATCHED - (6ah Desmond Koh-KK)

2 0086 Chosen Harvest 59 (43) O Placais 4 (3ag R Le Grange-Michael Leaf)

3 932512 Clutha Lad 59 (43) Z Syed* c4 5 (7nzg M Walker-Te Akau Racing)

4 0-1680 Commodore Lincoln 59 (43) M Kellady 3 (5nzg S Baertschiger-Lincoln Farms)

5 --1-09 Knight Spirit 58.5 (42) TH Koh c1 1 (10ag Desmond Koh-Desmond Koh)

6 -9--41 Powerful As Wind 58.5 (42) G Boss 2 (4ag Leslie Khoo-I & U)

7 324738 Super Buffalo 58 (41) M Rodd 6 (4nzg C Brown-Buffalo)

8 0-1685 Galaxy Express 57 (39) A Munro 10 (7jpng H Takaoka-Big Valley)

9 -7030- Speedy Warrior 56 (37) R Shafiq 13 (3nzg HW Tan-Nova Racing)

10 403421 Clermont Club 53 (31) CK Ng* c3 8 (7ag M Walker-Te Akau Racing)

11 09003- Happy Joy 51 (27) M Zaki c1 7 (5nzg Steven Lam-Real Goodmen No 2)12 0006-- Johnny Hates Jazz 50* (22) I Saifudin 12 (8ag M Clements-Giovanni)

E.A13 7-7385 Ramzes 54.5 (34) Unfixed 11 (5nzg Leslie Khoo-Giovanni)

14 7-8005 Balkan Challenger 52.5 (30) Unfixed 9 (4ag L Dragon-Mdm A Ruyters)

RACE 7 KS-C 9.20 -1400m (SC) (Turf) Stakes: $80,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 406934 Newlands 59.5 (79) I Amirul* c2 5 (5ag S Gray-St George)

2 311685 White Hunter 59.5 (78) G Boss 6 (5ag J Peters-Galileo)

3 657808 Cheetah On Fire 58 (74) V Duric 7 (8nzg RB Marsh-Wilson Racing)

4 -6823- Ares 58 (72) M Rodd 12 (5ireg C Brown-Olympian)

5 563533 Kirks Ryker 58 (72) B Vorster 9 (5eg R Le Grange-Team Cheval)

6 833255 Casing Royal 58 (70) O Placais 3 (4nzg HW Tan-Royal)

7 119426 Battle Of Troy 56.5 (68) A Munro 10 (4ag Desmond Koh-PFG Racing)

8 01-214 Lim's Samurai 56.5 (66) D Beasley 2 (4jpng L Laxon-Lim's)

9 0 Best Wishes 55 (64) I Saifudin 11 (4nzg Leslie Khoo-Blue Star)

10 384114 Red Ant 55 (64) CC Wong* c1 4 (5ag ZL Mok-SK)

11 854231 Turquoise King 55 (62) M Nunes 8 (6ag M Walker-HK Tang)

12 0268-- Singsurat 50.5 (46) H Syafiq* c3 1 (5ag C Brown-Arexevan-Singsurat)

RACE 8 C4 9.50 -1700m (Polytrack) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 501152 Smart Vintage 57 (61) M Nunes 7 (6ag M Yusof-Smart Bet)

2 1-5208 Super Joe 57 (61) O Placais 2 (5ag R Le Grange-Tmen)

3 55928- Imperial March 56.5 (60) B Vorster 4 (5argg R Le Grange-Jubilant No 2)

4 223418 O'What A Feeling 56.5 (60) M Kellady 9 (4nzg S Baertschiger-GPI Racing)

5 080-60 Gold Hill 55.5 (58) M Rodd 11 (7ireg C Brown-Gold)

6 632221 Gol Goal 54.5 (56) J Powell 6 (4nzg S Baertschiger-H & M)

7 868663 Spring Thunder 54.5 (56) WS Chan* c3 1 (7amh CT Kuah-YH Ang)

8 421556 Mr Clooney 53.5 (54) V Duric 5 (5nzg L Laxon-Oscar Racing)

9 3043-5 Arr Flair 52 (51) R Shafiq 13 (4ag S Burridge-Premier Racing)

10 322123 Chairman Wind 51.5 (50) A Munro 12 (4ag S Burridge-Anthony Fung)

11 5-5232 Desert Fox 51.5 (50) I Saifudin 10 (6ag J O'Hara-J O'hara)

12 275456 Moment Of Justice 51.5 (50) CK Ng* c3 8 (4ag M Walker-Lucky)

E.A13 506780 Nova Spirit 50* (46) D David 3 (4ag HW Tan-Nova Racing)

RACE 9 C4 D2 10.20 -1200m (SC) (Turf) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 31-059 Mark Eclipse 58 (61) G Boss 1 (4ag S Burridge-Eclipse)

2 124442 Waipakihi 58 (61) J Powell 7 (4nzg L Laxon-Silver Fern & Linda Keng)

3 -6-- Hero Champion 57.5 (60) D Beasley 2 (4ag D Meagher-TN Racing)

4 2-3129 Ladrone 57.5 (60) M Kellady 12 (5nzg S Baertschiger-S Baertschiger)

5 516166 Awatere 56 (57) R Shafiq 6 (3ag M Walker-Forsyth Racing)

6 -9 Charlies Missile 55.5 (56) O Placais 5 (4ireg J O'Hara-Toast Trusts & J Ho)

7 07 Verbal Link 55 (55) MM Firdaus* c1 11 (4frg R Le Grange-Red)

8 655-1 Copacabana 54.5 (54) V Duric 13 (3nzg C Brown-Copacabana)

9 53946- Knight Chen Bay 53.5 (52) M Nunes 9 (4ag M Clements-Alan Leung)

10 71526- Perfect Commando 51.5 (48) TH Koh c1 3 (3nzg HW Tan-Perfect Racing)

11 208601 Sing Roulette 51.5 (48) A Munro 4 (5ag Leslie Khoo-KB Teng)

12 16-99- Sugartime Jazz 50 (45) M Jailani* c4 14 (7ag D Meagher-CW Ng)

E.A13 797154 Mings Man 51 (47) Unfixed 10 (7ag RB Marsh-Tudor Lodge Racing)

14 650--9 Ocean General 50.5 (46) Unfixed 8 (6ag HK Tan-Satellite W)