TODAY'S SINGAPORE (SHORT COURSE E/POLYTRACK) RACE CARD GOING FORECAST: GOOD

RACE 1 C5 D1 6.50 -1100m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 268989 Mongolian Chief 57 (43) Z Zuriman* c1 7 (4nzg Leslie Khoo-Mongolian Chief)

2 0-8709 Swift 57 (43) O Placais 1 (6ag L Dragon-Mdm Li Feng)

3 0-6-00 The Mighty Thor 57 (43) M Ewe c1 6 (7ag Leslie Khoo-CH Ng)

4 93180- Gallant Heights 56.5 (42) M Jailani* c4 10 (8nzg J O'Hara-ARM)

5 175235 Barnburgh Lad 56 (41) B Woodworth 2 (6ag Desmond Koh-Desmond Koh)

6 009-00 Golden Spark 56 (41) CK Ng* c3 5 (3amg CT Kuah-MY Man)

7 000-07 John Duke 54 (37) E Aslam c1 9 (6nzg D Hill-All Star)

8 4--9-0 Dominy 53.5 (36) D David 3 (6ag J O'Hara-Christopher G)

9 007098 One O Nine 53.5 (36) TH Koh c1 8 (4ag HK Tan-Happy Happy)

10 78-000 Space Oddity 53 (35) M Nunes 4 (5jpnm L Laxon-Green Wood Horse)

RACE 2 RM 7.20 -1400m (SC) (Turf) Stakes: $75,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 8--452 Energizer 57 (45) CC Wong* c1 1 (3nzg ZL Mok-Energized)

2 77853 Country Boss 57 (43) M Nunes 4 (3nzg S Yeoh-Country Boss)

3 009- Green Rutile 55.5 (44) M Zaki c1 3 (3nzf H Takaoka-Wan Du)

4 223 Gold Reward 54.5 (48) A Munro 10 (3amg C Brown-Gold)

5 7779 Istana 54.5 (43) D David 8 (3jpnc H Takaoka-Big Valley)

6Lightning Hero 54.5 (-) K A'isisuhairi 6 (3frg L Laxon-SP Ong)

7Marvel Hero 54.5 (-) M Kellady 5 (3eg L Laxon-SP Ong)

8 704 Silent Prince 49 (45) H Syafiq* c3 2 (2nzg S Baertschiger-Lincoln Farm)

9 9 One Force 49 (-) N Juglall 7 (2ag R Le Grange-Titanium Racing)

10 77 Thoth Warrior 49 (-) B Vorster 11 (2ag R Le Grange-Titanium Racing)

11Yellow Gold 49 (-) P Dellorto* c3 9 (2nzg CT Kuah-Emperor House No 2)

RACE 3 C4 D1 7.50 -1400m (SC) (Turf) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 1-10-3 Eclipse Splash 57.5 (59) K A'isisuhairi 2 (3nzg S Burridge-Eclipse)

2 213843 Really Capable 56.5 (57) G Boss 10 (4nzg S Gray-Gray & Ninetyfive)

3 002031 El Camino 56 (56) V Duric 8 (4nzg J Saimee-ATL)

4 6-1554 Knight Chen Bay 56 (56) M Nunes 6 (4ag M Clements-Alan Leung)

5 630--- Anghiari 55 (54) SY Moon 7 (5jpng David Kok-Green Wood Horse)

6 670-90 Lim's Bullet 54.5 (53) O Placais 5 (5nzg S Burridge-Lim's)

7 328514 Winterfell 54.5 (53) M Kellady 4 (3nzg S Baertschiger-MA & Hope)

8 344128 Humdinger 54 (52) A Munro 1 (5nzg RB Marsh-Drummond Red)

9 90--96 Sun Seeker 52 (48) CC Wong* c1 3 (4ag Desmond Koh-TK Cheng)

10 90-000 Sir Reginald 51 (46) D David 9 (5nzg S Gray-Fairlight)

RACE 4 C5 8.20 -1600m (SC) (Turf) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 020-00 Powerful As Wind 59 (43) A Munro 5 (4ag Leslie Khoo-I & U)

2 799--5 Satellite Prince 58 (41) N Juglall 9 (5ag J O'Hara-Satellite)

3 000808 Sun Thunder 57 (39) CC Wong* c1 6 (4ag Desmond Koh-TK Cheng)

4 805699 Thankfulness 57 (39) M Nunes 10 (6nzg L Laxon-V-Day)

5 607675 Danger Zone 56 (37) D David 7 (7jpng H Takaoka-SKK)

6 00-736 Moon River 56 (37) M Jailani* c4 1 (5irem H Takaoka-Bintan)

7 623538 Percius 56 (37) V Duric 4 (5nzg S Gray-Garwyn)

8 558640 Big Regards 54.5 (34) SCRATCHED - (3nzg M Walker-Champagne Racing)

9 -4-233 Eden Garden 54.5 (34) CK Ng* c3 3 (5nzg CT Kuah-Speed No 3)

10 60-7-4 Amistad 51.5 (28) B Vorster 2 (5ag M Clements-Hwa Yi No 2)

11 47-708 Shabbat 50* (22) M Zaki c1 8 (6ag Desmond Koh-M & D)

RACE 5 C3 8.50 -1200m (Polytrack) Stakes: $80,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 -5302- Flak Jacket 57 (74) M Kellady 4 (6ag S Baertschiger-Geoff Grimish)

2 182214 Nova Missile 57 (74) M Nunes 1 (3ag HW Tan-Nova Racing)

3 3-32-1 Anonymous 56 (72) V Duric 2 (5ag J Saimee-KH Lee)

4 421103 Red Dawn 55 (70) J Powell 8 (5nzg S Baertschiger-Auric)

5 3-6077 Mr Luck 54.5 (69) CC Wong* c1 9 (5amg Desmond Koh-Luck San)

6Dan The Man 53.5 (67) O Chavez 3 (3nzg D Meagher-Trust)

7 624545 Justice Day 53.5 (67) G Boss 7 (6ireh M Clements-Lucky)

8 41221 Friendship 52.5 (65) A Munro 10 (4amg J O'Hara-Redcap & Kenny Tan)

9 073465 Himalaya Dragon 52 (64) D David 6 (6am S Yeoh-FL Chan)

10 1407-0 Red Ant 51 (62) TH Koh c1 5 (5ag ZL Mok-SK)

RACE 6 C5 D2 9.20 -1100m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 04-953 Run Cheetah Run 57 (34) A Munro 5 (6nzg J O'Hara-Satellite T)

2 -12368 Kaiser Bright 56 (32) M Jailani* c4 8 (7ag H Takaoka-KM Racing)

3 230--9 Always A Winner 53.5 (27) C Grylls 6 (7nzg Leslie Khoo-Leslie Khoo)

4 0-2805 Satellite Star 53.5 (27) N Juglall 1 (4nzg CT Kuah-CT Kuah)

5 -4005- Probo Chandroso 53 (26) O Placais 2 (10ag L Dragon-GS Tan)

6 408407 Good Bet 51.5 (23) TH Koh c1 3 (5ag ZL Mok-YW Chen)

7 -10576 Lam Edition 51.5 (23) CC Wong* c1 7 (7am D Hill-Lady Luck)

8 08--9- Petite Victoire 51.5 (23) SY Moon 4 (7ag L Dragon-Mdm Li Feng)

9 8549-0 Golden Rosewood 51 (22) CK Ng* c3 9 (8ag D Hill-Pentagon)

10 -909-0 Sgfifty 51 (22) I Saifudin 10 (4nzg J O'Hara-CG Lee)

RACE 7 C4 9.50 -1000m (Polytrack) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 304521 High Council 57 (58) CS Chin* c4 1 (5ag D Meagher-Team Cheval)

2 -03320 Grey Falcon 56.5 (57) M Nunes 9 (3nzg HW Tan-Falcon Racing No 6)

3 8-0905 Tou Shou Bright 56 (56) M Zaki c1 11 (7ag H Takaoka-KM Racing)

4 47-9-- Black Mamba 54.5 (53) CC Wong* c1 4 (5ag L Dragon-SC Koh)

5 5-5741 Hiko Yunikon 53.5 (51) K A'isisuhairi 6 (5nzg ZL Mok-Perpetuals Racing)

6 0-0013 Mastermind 53 (50) B Woodworth 12 (7nzg Desmond Koh-Desmond Koh)

7 -96144 Thunder Cat 53 (50) O Placais 2 (5ag HW Tan-G-Star)

8 -01207 Soon Yi 52.5 (49) S John 7 (7amg HW Tan-Double Win)

9 050651 Arion 51 (46) SY Moon 10 (4nzg CT Kuah-Emperor House)

10 507762 Golden Mile 50.5 (45) K Nuh* c4 5 (4nzg C Brown-Gold)

11 6246 Beijing Star 50 (44) M Jailani* c4 3 (3ag HK Tan-TTS)

12 219--8 Nova Ranger 50 (44) D David 8 (4nzg Leslie Khoo-Nova Racing)

RACE 8 C4 D2 10.20 -1400m (SC) (Turf) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 62-9-8 Mark Eclipse 57.5 (59) K A'isisuhairi 8 (4ag S Burridge-Eclipse)

2 1-7525 Reddot Rising 56.5 (57) G Boss 12 (4ag S Gray-Maple Stars)

3 758675 Warpath 56 (56) J Powell 1 (8ag S Baertschiger-K Stable)

4 712509 Steel Cutter 53 (50) C Grylls 9 (3nzg S Burridge-Sandy's)

5 000025 Brother Wind 52.5 (49) E Aslam c1 2 (4ag S Burridge-Anthony Fung)

6 546131 Flying Winner 52 (48) M Nunes 10 (5ag T Kieser-Evertop)

7 1368-8 Big Guardian 51.5 (47) A Munro 7 (4ag J O'Hara-Big Drama)

8 468633 Get Going 51 (46) S Shafrizal* c2 5 (6ag M Clements-Get Going)

9 072160 Parker 51 (46) N Juglall 6 (5ag RB Marsh-Parker Racing)

10 244960 Precious Gem 50 (44) I Amirul* c2 11 (7ag S Gray-Gray & Ninetyfive)

11 68753- Three Lions 50 (44) SY Moon 3 (5jpng David Kok-Green Wood Horse)

12 32--24 Yu Long Emperor 50 (44) CC Wong* c1 4 (4ireh Desmond Koh-Yu Long)