TOMORROW'S IPOH RACE CARD

RACE 1 C5 2.40 -1200m (LC) Stakes: RM18,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 795-70 Happy Choice 59 (35) S Rosmizan* c3 10 (6nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

2 16793- Rise Up The Rank 58.5 (34) KC Wong* c1 4 (7ag R Lines-R Lines)

3 35-40- See For Yourself 58 (33) S Sandana c1 7 (8ag K Coetzee-Northwest Racing)

4 520051 Uncle Glory 58 (33) Calvin Goon c1 5 (6ag KF Wong-Purple Rain)

5 467-76 Multiblue Shark 57.5 (32) F Yap c1 2 (3ag S Cook-Multi Blue)

6 7-0889 Rangitaiki 57.5 (32) WK Yan 6 (5ag Bonny Ng-Orange)

7 703058 Crown Treasure 56.5 (30) HS Gill 9 (3ag K Coetzee-B & B)

8 -6364- Blazing Steed 56 (29) CK Tan c2 11 (7ag Peter Lee-Ho Ho Ho)

9 0-1-3- Silent Dreams 54.5 (26) M Yusri c1 1 (5ag E Breukelen-DOC)

10 02--7- New Classmate 52.5 (22) Jackson Low 8 (7ag N Azman-CH Ng)

11 40-56- Lee's Melody 52* (18) SS Vanan c1 3 (6am S Hamilton-KH Lee)

TNP'S TIPS:4 Uncle Glory 2 Rise Up The Rank 3 See For Yourself 6 Rangitaiki

RACE 2 C5 3.10 -1200m (LC) Stakes: RM23,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 903618 Alien 59 (42) AK Lim* c2 8 (8ag PS Kumaran-Mdm SH Lee)

2 -65301 Here Comes Thunder 58.5 (41) Calvin Goon c1 1 (11ag KF Wong-Mdm SM Choo)

3 297717 Great Geronimo 58 (40) CK Tan c2 6 (5ag KL Chong-Lucky Nine)

4 -07844 Alfraaj 57.5 (39) S Rosmizan* c3 10 (5nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

5 7-6866 Classic Arrow57.5 (39) SS Vanan c1 13 (6mg K Coetzee-Kannappah S/O Raju)6 --2523 Magical Ten 57.5 (39) KC Wong* c1 12 (6am N Azman-Linda Joyce Chong)

7 007--0 Q Nine Magic 57.5 (39) S Saddam* c3 7 (6nzg K Coetzee-Fairdeal)

8 9009-0 Luck Alot 56.5 (37) SU Lim* c2 4 (6ag N Azman-Luck's)

9 582-95 Triple Coin 56.5 (37) Jackson Low 9 (11mg S Hamilton-Venture)

10 917618 Deputy Law 56 (36) M Yusri c1 2 (7nzg PK Leong-LLE)

11 -0-421 Heavenly Gift 56 (36) S Anandan c1 11 (5ag S Shanmugam-Kohong)

12 -55--8 Multiblue Tosca 56 (36) M Sathiaa* c4 3 (3ag S Cook-Multi Blue)

13 80-4-- Water Park 56 (36) S Salee 5 (4argg S Hamilton-Al-Arabiya)

TNP'S TIPS: 2 Here Comes Thunder 1 Alien 10 Deputy Law 6 Magical Ten

RACE 3 MG1 Perak Gold Vase 3.45 -1100m (STRAIGHT) Stakes: RM150,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 710723 Impel59 (111) Jackson Low 6 (7nzg F Maynard-Douglas S Alderslade)2 410780 Pisces Star 56 (95) AK Lim* 4 (6ag PK Leong-KK Yee)

3 741301 Indian Jade 56 (94) S Muniandy 12 (7eg F Maynard-Lucky)

4 101243 World Harmony 56 (94) S Sandana 1 (6nzg Cecil Robert-PC Lee)

5 228-53 Truson 55 (93) F Yap 13 (5ag S Cook-Hope)

6 -5-30- Balotelli 55 (91) WK Yan 7 (6nzg E Breukelen-SE Chew)

7 4-9612 Star Quality 55 (91) CK Tan 11 (6ag KL Chong-Lucky Nine)

8 12 Volcanic General 55 (90) Calvin Goon 9 (5ag Charles Leck-Fated To Win)

9 732131 Brave Malala 52 (79) KC Wong* 10 (6am KL Chong-Lucky Nine)

10 38313- Showboy 51 (77) S Anandan 8 (4nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

11 5--6-7 Alexandra Palace 51 (76) SS Vanan 3 (7safg S Hamilton-Tmen)

12 6---12 Battle Horse 50 (73) HS Gill 5 (6ag LN Danis-Shiwanand)

13 891-12 Stick Seeker 50 (70) Y Aify 2 (5ag A Scott-CS Tan)

TNP'S TIPS:6 Balotelli 1 Impel 5 Truson 10 Showboy

RACE 4 ENRICH STAKES A 4.15 -1200m (LC) Stakes: RM48,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 109402 Black And White 59.5 (97) S Sandana c1 6 (6ag KF Wong-Purple Rain)

2 -21314 Listen 58.5 (94) Y Aify 2 (7nzg A Scott-Tauboss)

3 11-8-5 Great Scott56.5 (80) KC Wong* c1 9 (5ag KL Chong-Mdm Chong Linda Joyce)4 2311 Captain Jazz 55 (78) Jackson Low 5 (4ag F Maynard-Mdm SL Tan)

5 -680-8 Classic Supreme53 (69) SS Vanan c1 7 (6nzg K Coetzee-Kannappah A/L Raju)6 80116- Mister Miyagi 53 (69) AM Aizat* c2 8 (4ag F Maynard-EC Chan)

7 15- Aud Dollar 53 (66) S Anandan c1 1 (5am SB Tan-CH Lim)

8 1-1578 La Familia 53 (66) S Salee 10 (6ag S Hamilton-Al-Arabiya)

9 -7--11 Gadawon 53 (65) S Rosmizan* c3 4 (6ag S Hamilton-Al-Arabiya)

10 4301-- Only You 52 (63) F Yap c1 11 (5nzg S Cook-Kuantan Hill)

11 65616- Tilsworth Freddie 52 (62) CK Tan c2 3 (7eg Peter Lee-Ho Ho Ho)

TNP'S TIPS:3 Great Scott 2 Listen 7 Aud Dollar 1 Black And White

RACE 5 C5 4.45 -1000m (SC) Stakes: RM18,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 801-54 My Swallow 59 (27) KC Wong* c1 6 (6am Cecil Robert-S Salmah Mdm)

2 288767 Don't Forget This 58.5 (26) F Yap c1 4 (4ag PK Leong-TW Toong)

3 --5642 Zac Gallant 58.5 (26) Jackson Low 7 (7nzg S Hamilton-HK Wong)

4 86-6-6 Hacker 58 (25) S Rosmizan* c3 11 (4ag S Hamilton-Al-Arabiya)

5 7348-- Dark Express 57.5 (24) S Sandana c1 8 (6ag T Asogan-T Munusamy)

6 21-076 Ikto 57 (23) CK Khaw* c4 5 (6nzg R Lines-TP Tang)

7 -09-08 Green Tracer 56.5 (22) WK Yan 1 (8ag Bonny Ng-Northwest Racing)

8 000795 Sparkler 56.5 (22) AK Lim* c2 12 (6ag PS Kumaran-ML Wong)

9 09-09- Money Not Enough 56 (21) SU Lim* c2 10 (9mg HS Lim-Super King)

10 9-44-6 Racing Man 55.5 (20) S Saddam* c3 3 (7ag E Breukelen-E Breukelen)

11 725284 Thong's Jiaqing 55.5 (20) M Sathiaa* c4 2 (7amm Peter Lee-WS Thong)

12 -06800 Luck Treasure 53.5 (16) Jackie Chuah c1 9 (7ag N Azman-Interest)

TNP'S TIPS: 1 My Swallow 3 Zac Gallant 6 Ikto 10 Racing Man

RACE 6 C5 5.15 -1000m (SC) Stakes: RM23,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 6-3083 Birralee Road 59 (42) HS Gill 4 (9ag A Scott-A Scott)

2 -2-123 Cutting Torch 59 (42) Y Aify 10 (5ag A Scott-Koo & Lim)

3 570933 Hennessy Dragon 59 (42) S Sandana c1 6 (9amg S Shanmugam-EC Chan)

4 --8326 Scottie 58.5 (41) S Rosmizan* c3 2 (6ag S Hamilton-Al-Arabiya)

5 970--0 Fatkid Wonderer 58 (40) CK Khaw* c4 1 (5nzg R Lines-Fatboy)

6 0215-1 Lee's Surprise 57 (38) SS Vanan c1 8 (7ITYh S Hamilton-KH Lee)

7 -43-53 Union Jac 57 (38) S Muniandy 9 (4ag S Hamilton-Al-Arabiya)

8 -244-0 Fumio 56.5 (37) Jackson Low 12 (10ag R Lines-R Lines)

9 254-3- Mr Newman 56.5 (37) S Salee 11 (5nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

10 825-1- Fox Treasure 56 (36) KC Wong* c1 5 (9ag R Lines-Fox Chase)

11 2-4-50 Explosive Force 55.5 (35) AK Lim* c2 7 (4ag PK Leong-ZQ Chew)

12 000907 Sand Lane 55.5 (35) WK Yan 3 (8nzg HS Lim-G Chalam)

TNP'S TIPS:10 Fox Treasure 7 Union Jac 3 Hennessy Dragon 4 Scottie

RACE 7 C4 5.45 -1400m (SC) Stakes: RM43,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 3-4100 Royal Explorer 59 (60) S Salee 5 (4ag S Hamilton-Al-Arabiya)

2 -80-6- Ideal Guide 58 (58) CK Khaw* c4 13 (6ag R Lines-Tivic)

3 792331 Audacious 57.5 (57) S Saddam* c3 1 (6ag E Breukelen-E Breukelen)

4 058345 Halo Inspire 57.5 (57) M Yusri c1 2 (7nzg PK Leong-Harbin Racing)

5 303720 Equally Optimistic 56.5 (55) Calvin Goon c1 10 (8ag Cecil Robert-J & J)

6 2--468 Get The Lotski 55 (52) KC Wong* c1 9 (6ag S Cook-Kuantan Hill)

7 -1376 My Goodness 54.5 (51) WK Yan 6 (3ag Peter Lee-Soul Win)

8 45-469 Travertine 54.5 (51) S Anandan c1 4 (9ag S Hamilton-Al-Arabiya)

9 311117 Gold Coast Captain 53.5 (49) AK Lim* c2 8 (4ag PK Leong-Siew Leng)

10 --5-6- Oriental Spirit 53.5 (49) S Rosmizan* c3 12 (6ag S Hamilton-Bonaventura)

11 2-4524 Superb Seven 53 (48) S Sandana c1 11 (4ag Bonny Ng-Orange)

12 0-0989 Rush 52* (45) AM Aizat* c2 7 (8ag KF Wong-KY Ng)

13 --315- Marini Waltz 52* (44) Jackie Chuah c1 3 (7amm E Breukelen-Hudson)

TNP'S TIPS:9 Gold Coast Captain 3 Audacious 1 Royal Explorer 11 Superb Seven

RACE 8 C4 6.15 -1400m (SC) Stakes: RM43,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 90-3-7 Beautiful Baby 59 (61) SU Lim* c2 5 (6am F Maynard-CK Wong)

2 781010 Gabbar 57 (57) S Salee 7 (4nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

3 -021-8 Ruffle The Ruffian 56.5 (56) S Sandana c1 6 (5am S Hamilton-Napshot)

4 19-087 Bercham 56 (55) S Saddam* c3 10 (7nzg KP Hoy-Arlay)

5 59-609 Dawn Prospect 55.5 (54) F Yap c1 3 (7ag Evelyn Seet-Horizon)

6 8-9536 Nothing To Lose 55.5 (54) Jackson Low 1 (6nzg PK Leong-CH Ng)

7 4552-6 Allied Marine 54 (51) M Sathiaa* c4 11 (4ag Peter Lee-Arc Marine)

8 01--12 Just Name It 54 (51) CK Tan c2 8 (6nzg E Breukelen-Ace Sixtysix)

9 --6--0 Super Crown 54 (51) M Yusri c1 2 (7ag PK Leong-KK Yee)

10 144032 Whisperinthewind53 (49) KC Wong* c1 12 (5ag KL Chong-Mdm Chong Linda Joyce)11 23-256 Joyful 52 (47) AK Lim* c2 4 (8nzg PK Leong-Siew Leng)

12 631700 Mata Mata 52* (44) AM Aizat* c2 9 (5nzg Cecil Robert-Paint Emperor)

TNP'S TIPS: 1 Beautiful Baby 8 Just Name It 10 Whisperinthewind 5 Dawn Prospect