TOMORROW'S PENANG RACE CARD

RACE 1 C5 1.50 -1400m Stakes: RM28,500

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 270733 Black Rain 59 (43) F Yap c1 8 (9nzg Bonny Ng-SE Soo)

2 92379- Acoustic 58 (41) SU Lim* c2 13 (7ag E Breukelen-Ace Sixtysix)

3 67-078 Alfraaj 57 (39) S Rosmizan* c3 11 (5nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

4 2257-0 Rangitaiki 56.5 (38) S Anandan c1 4 (5ag Bonny Ng-Orange)

5 41880- Joe Swiper 56 (37) S Ruzaini c2 5 (5nzg R Lines-L & R)

6 7-8083 See For Yourself 56 (37) S Sandana c1 1 (8ag K Coetzee-Northwest Racing)

7 866407 Zenidekka 55.5 (36) KC Wong* c1 9 (9amm Jerome Tan-Julio Racing)

8 9152-- Marini Waltz 55 (35) Jackie Chuah c1 10 (7amm E Breukelen-Hudson)

9 649--- Storm Hero 55 (35) HK Cheng c1 3 (6ag Bonny Ng-Northwest Racing)

10 688914 Vintage Verdot 55 (35) S Thai Yang c3 6 (4nzg Jerome Tan-Century)

11 3-9-73 Rocket Express 54.5 (34) SS Vanan c1 2 (9nzg I Ismadi-MAS)

12 637036 Empire Bay 53.5 (32) Jackson Low 7 (7nzg PK Leong-Siew Leng)

13 455-89 Butch Cassidy 52* (28) HS Gill 12 (4nzg S Hamilton-John Galvin)

TNP'S TIPS: 11 Rocket Express 1 Black Rain 10 Vintage Verdot 8 Marini Waltz

RACE 2 C5 2.20 -1400m Stakes: RM28,500

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 0501-- Just Name It 59 (43) SU Lim* c2 1 (6nzg E Breukelen-Ace Sixtysix)

2 04-418 Royal Choice 58 (41) HK Cheng c1 6 (3uyg Bonny Ng-Orange)

3 600002 Golden Sand 56.5 (38) WK Yan 7 (4am Bonny Ng-Orange)

4 004006 South Emperor 55 (35) Z Khairil* c2 11 (5amg Jerome Tan-Ghost)

5 6835-0 Black Sorcerer 54 (33) M Ganeesh c2 12 (7ag Bonny Ng-Northwest Racing)

6 8136-6 One More Achiever 54 (33) S Sandana c1 10 (4ag K Coetzee-EC Chan)

7 5650-9 Pretty Able 54 (33) Jackson Low 4 (5am S Hamilton-Beyond)

8 106-34 Anak Penang 53 (31) SS Vanan c1 2 (5nzg S Hamilton-Anak)

9 2461-5 Lucky Money 52 (29) CT Lee* c3 8 (7nzg HS Lim-Super King)

10 349290 Moonbeam Dazzler 52* (26) S Anandan c1 5 (6ag Jerome Tan-UNI)

11 3400-1 Silent Dreams 52* (26) J Shankar 3 (5ag E Breukelen-DOC)

12 382233 Lazaroo 52* (24) S Ruzaini c2 9 (11ag Jerome Tan-J & J)

TNP'S TIPS: 2 Royal Choice 12 Lazaroo 8 Anak Penang 1 Just Name It

RACE 3 C5 2.50 -1700m Stakes: RM28,500

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 888234 Home Run Hero 59 (43) S Thai Yang c3 5 (5ag Jerome Tan-Century)

2 -56353 Toko 58 (41) M Ganeesh c2 14 (3nzg Cecil Robert-Paint Emperor)

3 624027 Aguero 57 (39) S Sandana c1 15 (6nzg T Asogan-Mdm K Riya)

4 260662 Jackwin 56.5 (38) SU Lim* c2 6 (5nzg N Azman-Builder)

5 5-1-95 Balboa 54.5 (34) HS Gill 4 (4nzg K Coetzee-Wonderful Baby)

6 028092 Coconut 52 (29) CT Lee* c3 12 (7ag Cecil Robert-J & J)

7 -089-7 Fastnet Star 52* (25) F Yap c1 7 (7ag Bonny Ng-HL Yow)

8 -07--1 King Of The Creek 52* (25) S Ruzaini c2 11 (9amg R Lines-R Lines)

9 667-20 Sharp Knight 52* (25) J Shankar 3 (4ag T Asogan-Phan Nee No 6)

10 082-30 Zac Suggestion 52* (25) Jackie Chuah c1 13 (7nzg S Hamilton-HK Wong)

11 -030-8 Duel Of Honour 52* (24) Jackson Low 2 (7nzg R Lines-TP Tang)

12 7-55-- Emperor Qian Long 52* (24) TM Wan 10 (11ag Peter Lee-Mdm LP Yeoh)

13 861646 Fairborn 52* (21) S Anandan c1 9 (10ag Bonny Ng-Northwest Racing)

14 -8---7 Kiwi Maestro 52* (21) KC Wong* c1 1 (12nzg Peter Lee-YY Chen)

15 066--2 Good Code 52* (19) S Saddam* c3 8 (9amg Jerome Tan-Ghost)

TNP'S TIPS: 15 Good Code 5 Balboa 10 Zac Suggestion 6 Coconut

RACE 4 C4 3.20 -1300m Stakes: RM51,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 571-1 Aragorn 59 (60) CT Lee* c3 11 (3ag Cecil Robert-J & J)

2 01-653 Big Tsunami 58.5 (59) Z Khairil* c2 9 (6ag S Hamilton-Bonaventura)

3 707906 Speed Flying 58 (58) S Rosmizan* c3 12 (7ag Jerome Tan-First Horse)

4 3-313- Royal Explorer 56.5 (55) S Salee 2 (4ag S Hamilton-Al-Arabiya)

5 48425- Holding Fast 55 (52) Jackson Low 6 (7ireg R Lines-TP Tang)

6 127040 Tawqeet 55 (52) SS Vanan c1 5 (4ag S Hamilton-Al-Arabiya)

7 85850- Rush 54.5 (51) M Ganeesh c2 3 (8ag KF Wong-KY Ng)

8 --7--- Big Bit Coin 53.5 (49) TM Wan 10 (6nzg I Ismadi-MAS)

9 6-46-1 Molly Browne 53.5 (49) WK Yan 8 (5nzm Bonny Ng-Orange)

10 608631 Mata Mata 52 (46) S Thai Yang c3 7 (5nzg Cecil Robert-Paint Emperor)

11 007063 Mr Whyte 52 (46) HK Cheng c1 13 (8ag Bonny Ng-HL Yow)

12 4-1--- Satellite Genius 52 (46) S Ruzaini c2 1 (4nzg S Cook-Satellite)

13 246954 Our Friendly Diva 52* (44) F Yap c1 4 (9nzm Bonny Ng-SE Soo)

TNP'S TIPS: 4 Royal Explorer 1 Aragorn 2 Big Tsunami 11 Mr Whyte

RACE 5 ENRICH STAKES A 3.50 -1300m Stakes: RM55,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 072101 World Harmony 59 (93) Z Khairil* c2 5 (6nzg Cecil Robert-PC Lee)

2 042-14 Sea World 57 (80) Jackson Low 3 (6ag R Lines-Three Star)

3 080608 Intention 54.5 (72) TM Wan 8 (6ag PK Leong-Siew Leng)

4 1132-5 Professor X 54.5 (71) S Salee 7 (5argg S Hamilton-Al-Arabiya)

5 417121 Windchaser 54.5 (71) HK Cheng c1 9 (4ag Cecil Robert-J & J)

6 1406-0 Right Timing 53.5 (69) F Yap c1 2 (7amh N Azman-PY Ho)

7 082111 Probably 52.5 (64) S Ruzaini c2 6 (5nzm Cecil Robert-Paint Emperor)

8 430-6- Big Lightning 52.5 (61) J Shankar 1 (8ag K Coetzee-Mdm K Riya)

9 713-4- Oki Oki 52.5 (60) J Daniel* c3 4 (5ag S Cook-Squire)

TNP'S TIPS: 7 PROBABLY 5 Windchaser 2 Sea World 1 World Harmony

RACE 6 Cosmo C 4.25 -1700m Stakes: RM55,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 530051 Fortunique 59 (71) M Ganeesh 1 (6frg S Dunderdale-S Dunderdale)

2 033347 Feisty Leo 58 (67) KC Wong* c1 4 (8ag R Lines-TP Tang)

3 9-34-5 Royal Green 57 (64) HS Gill 2 (7nzg K Coetzee-Super Singh)

4 11-942 Glory Age 57 (63) Jackson Low 5 (8ag Peter Lee-Beyond)

5 277-27 Carbon Copy 54 (52) M Yusri 3 (8nzg K Coetzee-Virago)

TNP'S TIPS: 2 Feisty Leo 5 Carbon Copy 1 Fortunique 3 Royal Green

RACE 7 C4 5.00 -1300m Stakes: RM51,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 2319-0 Bercham 59 (59) WK Yan 7 (7nzg KP Hoy-Arlay)

2 384303 Equally Optimistic 58.5 (58) S Thai Yang c3 5 (8ag Cecil Robert-J & J)

3 3572-- Get The Lotski 57.5 (56) KC Wong* c1 4 (6ag S Cook-Kuantan Hill)

4 478-60 Field Force 56.5 (54) Jackson Low 6 (4ag PK Leong-Siew Leng)

5 367079 Baby Polo 55 (51) M Ganeesh c2 10 (7nzg Bonny Ng-Polo Racing)

6 100-7- Gadawon 55 (51) S Salee 8 (6ag S Hamilton-Al-Arabiya)

7 70---7 Good Mummy 55 (51) T Krisna* c3 11 (7nzm R Lines-Experience)

8 -19-02 Ruffle The Ruffian 54.5 (50) S Sandana c1 3 (5am S Hamilton-Napshot)

9 830-79 Audacious 54 (49) M Yusri c1 12 (6ag E Breukelen-E Breukelen)

10 7182-4 Superb Seven 53.5 (48) HK Cheng c1 2 (4ag Bonny Ng-Orange)

11 525472 Runforit 53 (47) S Ruzaini c2 9 (6ag Cecil Robert-PC Lee)

12 741000 Flaming Fireheart 52* (44) S Saddam* c3 1 (6ag Jerome Tan-UNI)

13 706188 Hussar 52* (44) HS Gill 13 (6amg Jerome Tan-Cat Racing)

TNP'S TIPS: 3 Get The Lotski 8 Ruffle The Ruffian 10 Superb Seven 11 Runforit

RACE 8 C5 5.35 -1400m Stakes: RM22,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 6047-- Cabrera 59 (31) M Ganeesh c2 12 (10ag Bonny Ng-Polo Racing)

2 149176 Deputy Law 58.5 (30) Z Khairil* c2 13 (7nzg PK Leong-LLE)

3 4680-0 Green Tracer 57.5 (28) HK Cheng c1 4 (8ag Bonny Ng-Northwest Racing)

4 1790-5 Jackpot 55.5 (24) F Yap c1 9 (7ag Bonny Ng-Amanda Ma)

5 638008 The Professional 55 (23) J Daniel* c3 11 (5eg Cecil Robert-The Professionals)

6 20744- Casper 54.5 (22) WK Yan 3 (8mg S Shanmugam-SL Soon)

7 08090- Lightning Rod 54.5 (22) S Saddam* c3 1 (6nzg E Breukelen-E Breukelen)

8 26---0 New Classmate 54.5 (22) Jackson Low 5 (7ag N Azman-CH Ng)

9 -64340 Lee's Melody 54 (21) SS Vanan c1 14 (6am S Hamilton-KH Lee)

10 3-0-23 Flying Horse 52.5 (18) S Ruzaini c2 10 (11ag Jerome Tan-PC Lee)

11 48-74- Supreme Sasso 52.5 (18) CT Lee* c3 7 (6ag Cecil Robert-J & J)

12 34577- Astroheat 52* (16) S Anandan c1 2 (6ag Jerome Tan-UNI)

13 66-478 Great Prince 52* (16) Jackie Chuah c1 8 (5mg N Azman-N Azman)

14 -549-7 High Peak 52* (16) S Sandana c1 6 (7nzg HS Lim-Good Fish)

TNP'S TIPS: 6 Casper 1 Cabrera 12 Astroheat 10 Flying Horse