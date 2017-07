TOMORROW'S PENANG RACE CARD

E-mail this article

RACE 1 C5 1.35 -1300m Stakes: RM25,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 54-3-0 Mr Newman 59 (35) S Saddam* c3 4 (5nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

2 004-05 Determine To Win 58.5 (34) KC Wong* c1 14 (3nzg Jerome Tan-Julio Racing)

3 006062 South Emperor 58.5 (34) Z Khairil* c2 1 (5amg Jerome Tan-Ghost)

4 650804 Mr Victory 58 (33) S Salee 9 (6nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

5 005160 Uncle Glory 58 (33) Calvin Goon c1 11 (6ag KF Wong-Purple Rain)

6 90-909 Warn You Man 57.5 (32) S Sandana c1 10 (9ag Bonny Ng-HL Yow)

7 7-2023 Sharp Knight 55.5 (28) WK Yan 13 (4ag T Asogan-Phan Nee No 6)

8 880-00 Black Sequalo 55 (27) S Rosmizan* c3 12 (7ag Cecil Robert-J & J)

9 7--640 Cabrera 54 (25) AK Lim* c2 8 (10ag Bonny Ng-Polo Racing)

10 88-297 Will Be Better 53 (23) SU Lim* c2 7 (5ag WC Lim-TH Choo)

11 46080- Double Jeopardy 52.5 (22) S Anandan c1 2 (6nzg S Hamilton-John Galvin)

12 528453 Thong's Jiaqing 52 (21) KC Tham* c2 3 (7amm Peter Lee-WS Thong)

13 --7-56 New Classmate 52* (18) S Ruzaini c1 6 (7ag N Azman-CH Ng)

14 870700 Tomorrow's Gold 52* (17) CC Foo c4 5 (6ag HS Lim-Born Lucky)

TNP'S TIPS: 9 Cabrera 4 Mr Victory 10 Will Be Better 5 Uncle Glory

RACE 2 C5 2.05 -1300m Stakes: RM25,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 76180- Deputy Law 59 (35) S Saddam* c3 12 (7nzg PK Leong-LLE)

2 --0595 Blixem 58.5 (34) KC Wong* c1 4 (4nzg S Hamilton-Mdm SL Tan)

3 -60000 Eastwood 58.5 (34) Z Khairil* c2 3 (3nzg Jerome Tan-Ghost)

4 -08892 Rangitaiki 58 (33) Calvin Goon c1 2 (5ag Bonny Ng-Orange)

5 8400-0 Ready Fortune 56.5 (30) S Salee 10 (7ag S Hamilton-John Galvin)

6 40900- First Option 55 (27) S Muniandy 1 (6ag S Hamilton-Al-Arabiya)

7 8-5082 Polo Gaga 55 (27) AK Lim* c2 5 (6am Bonny Ng-Polo Racing)

8 545-8- Lucky Money 53.5 (24) M Sathiaa* c4 8 (7nzg HS Lim-Super King)

9 48--37 Dark Express 52.5 (22) S Sandana c1 6 (6ag T Asogan-T Munusamy)

10 99646- Easy Ahead 52* (20) M Zairi c2 11 (8ag L Moy-CC Koh)

11 778-85 Prince Islander 52* (18) HS Gill 9 (7nzg K Coetzee-Purple Rain)

12 0807-7 The Professional 52* (18) Jackie Chuah c1 7 (5eg Cecil Robert-The Professionals)

TNP'S TIPS: 8 Lucky Money 1 Deputy Law 6 First Option 4 Rangitaiki

RACE 3 C5 2.35 -1600m Stakes: RM30,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 472000 Runforit 59 (43) S Ruzaini c1 13 (6ag Cecil Robert-PC Lee)

2 5--273 Drought 58 (41) Z Khairil* c2 1 (5ag S Hamilton-Bonaventura)

3 734092 Aprobacion 56.5 (38) CK Khaw* c4 7 (6jpnm Peter Lee-Beyond)

4 -00 Orange 56.5 (38) Calvin Goon c1 12 (3nzg Bonny Ng-Orange)

5 078447 Alfraaj 56 (37) S Salee 8 (5nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

6 484--- Swan Song 54.5 (34) SU Lim* c2 15 (5nzg BT Lim-Mdm SL Tan)

7 01220- D'Great Hawk 54 (33) KC Wong* c1 4 (4nzg WC Lim-D'Great)

8 530057 Toko 54 (33) WK Yan 14 (3nzg Cecil Robert-Paint Emperor)

9 0-0-65 King Savinsky 53.5 (32) S Anandan c1 11 (6nzg S Hamilton-John Galvin)

10 854921 Jetstar Eagle 52.5 (30) AK Lim* c2 9 (6nzg PK Leong-Siew Leng)

11 -92705 Pretty Able 52 (29) Jackie Chuah c1 6 (5am S Hamilton-Beyond)

12 305897 Crown Treasure 52* (26) S Saddam* c3 10 (3ag K Coetzee-B & B)

13 90-573 Jackpot 52* (22) S Sandana c1 3 (7ag Bonny Ng-Amanda Ma)

14 90--50 Turned Out 52* (21) HS Gill 5 (4nzg BT Lim-Cat Racing)

E.A15 96--44 BM Power 52* (19) Unfixed 2 (5amm S Hamilton-Al-Arabiya)

TNP'S TIPS: 3 Aprobacion 1 Runforit 5 Alfraaj 7 D'Great Hawk

RACE 4 C4 3.05 -1400m Stakes: RM60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 834552 Halo Inspire 59 (56) KC Tham* c2 5 (7nzg PK Leong-Harbin Racing)

2 037202 Equally Optimistic 58.5 (55) Calvin Goon c1 4 (8ag Cecil Robert-J & J)

3 5-6--1 Oriental Spirit 58.5 (55) SU Lim* c2 2 (6ag S Hamilton-Bonaventura)

4 -60948 Dawn Prospect 57 (52) F Yap c1 8 (7ag Evelyn Seet-Horizon)

5 --4686 Get The Lotski 56 (50) KC Wong* c1 13 (6ag S Cook-Kuantan Hill)

6 755-55 Nana 56 (50) S Anandan c1 9 (5am S Hamilton-Bonaventura)

7 333117 Secret Spice 56 (50) S Salee 1 (5nzm S Hamilton-Fortuna NZ Rac)

8 006251 Hun Yeang Village 55 (48) M Zairi c2 7 (5nzg I Ismadi-MAS)

9 7--012 Q Nine Magic 55 (48) S Saddam* c3 11 (6nzg K Coetzee-Fairdeal)

10 07905- Baby Polo 54.5 (47) AK Lim* c2 3 (7nzg Bonny Ng-Polo Racing)

11 111798 Gold Coast Captain 54.5 (47) Jackie Chuah c1 6 (4ag PK Leong-Siew Leng)

12 758089 Jacksean 53 (44) CC Foo c4 12 (6ag BT Lim-KM Yoo)

13 965948 Socotra 53 (44) M Yusri c1 10 (5ag Evelyn Seet-Mdm WS Chay)

TNP'S TIPS: 2 Equally Optimistic 5 Get The Lotski 3 Oriental Spirit 12 Jacksean

RACE 5 Cosmo C 3.35 -1300m Stakes: RM70,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 --6-70 Alexandra Palace 59 (74) CK Khaw* c4 2 (7safg S Hamilton-Tmen)

2 7--111 Gadawon 58 (72) S Rosmizan* c3 9 (6ag S Hamilton-Al-Arabiya)

3 153-74 Astro Fame 57.5 (70) S Salee 4 (4ag S Hamilton-Fame N Fortune)

4 680-89 Classic Supreme 57.5 (69) AK Lim* c2 3 (6nzg K Coetzee-Kannappah A/L Raju)

5 1- Kerauno 57.5 (69) S Anandan 6 (4ag S Hamilton-L Saw)

6 -4-562 Rebel Fury 57.5 (69) Z Khairil 7 (10ag S Hamilton-Bonaventura)

7 1578-- La Familia 56.5 (66) S Muniandy 8 (6ag S Hamilton-Al-Arabiya)

8 211143 Probably 56.5 (65) S Ruzaini 12 (5nzm Cecil Robert-Paint Emperor)

9 301--- Only You 56 (63) M Sathiaa* c4 5 (5nzg S Cook-Kuantan Hill)

10 -2-381 Kuantan Hill 56 (62) F Yap 11 (6ag S Cook-Kuantan Hill)

11 204211 You Are Genius 56 (62) M Yusri 10 (5ag K Coetzee-HK Wang)

12 1133-4 Molly Browne 53.5 (55) WK Yan 1 (5nzm Bonny Ng-Orange)

TNP'S TIPS: 8 Probably 2 Gadawon 11 You Are Genius 12 Molly Browne

RACE 6 Cosmo D 4.10 -1200m Stakes: RM42,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 9596-9 Gordon G 60.5 (59) S Ruzaini 5 (6ag BT Lim-Yoo Kee Mo)

2 63-1-2 Southern Hussler 60 (58) S Rosmizan* c3 6 (4ag S Hamilton-Al-Arabiya)

3 021-87 Ruffle The Ruffian 59 (55) S Sandana 9 (5am S Hamilton-Napshot)

4 243608 The Thinker 59 (53) Calvin Goon 2 (6ag KF Wong-Mdm SM Choo)

5 431538 Our River Dancer 58 (52) S Salee 1 (6ag S Hamilton-John Galvin)

6 0-49-7 Q Nine Max 58 (52) KC Wong* c1 8 (7ag T Asogan-TP Tang)

7 70400- Tawqeet 58 (50) S Anandan 7 (4ag S Hamilton-Al-Arabiya)

8 733148 Black Rain 57 (48) L Sofhan 3 (9nzg Bonny Ng-SE Soo)

9 066066 Field Force 56 (44) AK Lim* c2 4 (4ag PK Leong-Siew Leng)

TNP'S TIPS: 2 SOUTHERN HUSSLER 3 Ruffle The Ruffian 5 Our River Dancer 8 Black Rain

RACE 7 Cosmo D 4.45 -1200m Stakes: RM42,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 972211 Wow 60 (58) W Faizal* c4 8 (5nzg L Moy-KS Chan)

2 6-57-7 Big Lightning 59 (55) S Ruzaini 7 (8ag K Coetzee-T Munusamy)

3 790690 Speed Flying 59 (54) Z Khairil 2 (7ag Jerome Tan-First Horse)

4 -35-62 Siam The Triumph 59 (53) S Rosmizan* c3 3 (4argg S Hamilton-Al-Arabiya)

5 0-5--2 Our Touche 58 (52) S Salee 5 (6nzg S Hamilton-Te Akau Racing)

6 6-0315 Satellite Genius 58 (51) M Sathiaa* c4 4 (4nzg S Cook-Satellite)

7 879060 Fat Power 57 (49) KC Wong* c1 10 (7ag Cecil Robert-Fatboy)

8 -04354 Multi Wealth 56 (46) S Muniandy 6 (5ag S Hamilton-Oms)

9 431413 Absolute Maverick 56 (45) S Anandan 1 (6ag S Hamilton-Al-Arabiya)

10 927979 V Respect U 56 (45) SU Lim 9 (4nzg PK Leong-Harbin Racing)

TNP'S TIPS: 5 Our Touche 1 Wow 10 V Respect U 9 Absolute Maverick

RACE 8 C5 5.20 -1300m Stakes: RM30,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 827064 Classic King 59 (43) Calvin Goon c1 4 (6ag Peter Lee-Kannappah A/L Raju)

2 100-05 Sir Rally 59 (43) David Chong c1 9 (7ag KF Wong-Lucky Sixtysix)

3 317009 Mata Mata 58.5 (42) WK Yan 8 (5nzg Cecil Robert-Paint Emperor)

4 954553 Our Friendly Diva 58.5 (42) L Sofhan 11 (9nzm Bonny Ng-SE Soo)

5 41--44 Magic Ranger 57 (39) S Salee 3 (5nzg S Hamilton-Al-Arabiya)

6 215-13 Lee's Surprise 56.5 (38) S Rosmizan* c3 13 (7ITYh S Hamilton-KH Lee)

7 67 Napoleon 56.5 (38) S Saddam* c3 2 (2ag KF Wong-Hm Loy)

8 -40-81 See For Yourself 56.5 (38) S Sandana c1 5 (8ag K Coetzee-Northwest Racing)

9 43-530 Union Jac 56.5 (38) S Muniandy 6 (4ag S Hamilton-Al-Arabiya)

10 625721 Empire Bay 56 (37) KC Tham* c2 12 (7nzg PK Leong-Siew Leng)

11 80685- Hussar 55.5 (36) Z Khairil* c2 1 (6amg Jerome Tan-Cat Racing)

12 264033 Golden Empire 54 (33) F Yap c1 10 (4ag S Cook-Synthetic)

13 -9-29- Black Is Power 53.5 (32) S Ruzaini c1 7 (6ag T Asogan-Mdm SL Tan)

TNP'S TIPS: 1 Classic King 4 Our Friendly Diva 10 Empire Bay 6 Lee's Surprise