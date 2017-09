TOMORROW'S SINGAPORE (LONG COURSE B/POLYTRACK) RACE CARD GOING FORECAST: GOOD

E-mail this article

RACE 1 C5 12.25 -1000m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 621480 Racing Talent 59 (43) M Ewe c1 8 (5ag David Kok-GL Racing)

2 6775-- Dash 58 (41) CS Chin* c4 3 (4ag D Meagher-SC Koh)

3 708-28 King Stead 58 (41) M Rodd 11 (4ag T Kieser-Alfred Lim)

4 835008 Prince Ferdinand 58 (41) B Vorster 2 (5nzg D Hill-All Star No 3)

5 401446 Highlight 57 (39) S John 1 (7nzg KY Young-KY Young)

6 090-90 Elite Gustavo 55.5 (36) A Munro 6 (4ag H Takaoka-Elite Gustavo)

7 070090 Nova Star 53 (31) T See* c1 5 (6nzg J O'Hara-Nova Racing)

8 562538 Ramzes 53 (31) WS Chan* c3 9 (6nzg M Clements-Giovanni)

9 835-06 Bonjour Bob 50.5 (26) CK Ng* c3 10 (6ireg CT Kuah-Emperor House)

10 -9-2-4 Petite Victoire 50 (25) O Placais 13 (8ag L Dragon-Mdm Li Feng)

11 079-70 Good Bet 50* (22) P Dellorto* c3 12 (6ag ZL Mok-YW Chen)

12 -3730- Secondwave 50* (22) CC Wong* c1 4 (9nzg D Hill-Secondtonone)

E.A13 09-000 Sgfifty 50* (22) Unfixed 7 (5nzg J O'Hara-CG Lee)

RACE 2 RM 12.55 -1200m (LC) (Turf) Stakes: $75,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 2438- Silver Sky 57 (50) I Saifudin 4 (3ireg D Meagher-RT)

2Flash 57 (-) M Nunes 5 (3eg J Peters-Sheng Li)

3 -874 Silent Boss 52.5 (48) N Juglall 1 (3ac J O'Hara-Toast Trust & J Ho)

4 69606 Berlinetta 52.5 (41) O Chavez 11 (3nzg J Saimee-SC Hoe)

5 -9 Don De La Vega 52.5 (-) B Vorster 7 (3ag C Brown-Barree)

6El Chapo 52.5 (-) CC Wong* c1 8 (3nzg David Kok-Giovanni)

7Good Warrior 52.5 (-) Z Zuriman* c1 10 (3nzg Leslie Khoo-Trend)

8Mr Clint 52.5 (-) C Grylls 6 (3nzg D Freedman-Oscar Racing)

9My Money 52.5 (-) O Placais 12 (3nzg Leslie Khoo-ET Toh)

10 7 Nicator 52.5 (-) B Woodworth 2 (3nzc KY Young-IB Racing)

11 2 Shamrock 52.5 (-) D David 3 (3ag M Walker-Fortuna NZ Racing)

12 - Ultimate Killer 48.5 (-) CK Ng* c3 9 (2amc CT Kuah-CT Kuah)

RACE 3 MS 1.25 -1600m (Polytrack) Stakes: $35,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 0---07 Anghiari 57 (53) Y Salim* c3 10 (5jpng David Kok-Green Wood Horse)

2 22332 Gold Reward 55.5 (50) M Rodd 5 (3amg C Brown-Gold)

3 484525 Cai Poh Wang 54.5 (48) O Placais 14 (4ag ZL Mok-Eight Eight One)

4 -00-00 High Street 53.5 (46) CC Wong* c1 3 (5ag Desmond Koh-KN Stable)

5 9-744 Ace Harbour 53 (45) N Juglall 11 (3eg R Le Grange-Team Cheval & A)

6 8545 Alrina 53 (45) O Chavez 12 (4nzf M Walker-Al-Arabiya)

7 607 First Passthepost 52.5 (44) Z Zuriman* c1 2 (4nzg Leslie Khoo-MA Racing No 2)

8 008 Pacific Pearl 52.5 (44) P Dellorto* c3 9 (3jpnf J Peters-Hippocrates)

9 2585 Raptor 52.5 (44) B Vorster 13 (3amg R Le Grange-Kajorn Petch Racing No 5)10 000 Yellow Gold 52.5 (44) CK Ng* c3 6 (3nzg CT Kuah-Emperor House No 2)

11 090-09 Lokelani 52 (43) D David 8 (3jpng H Takaoka-Big Valley)

12 --2404 Yu Long Emperor 51.5 (42) B Woodworth 4 (4ireh Desmond Koh-Yu Long)

E.A13 56-06- Saint Lincoln 51 (41) Unfixed 7 (4nzg S Baertschiger-Lincoln Farm)

14 09-08- Green Rutile 51 (41) Unfixed 1 (4nzf H Takaoka-Wan Du)

RACE 4 C4 1.55 -1100m (Polytrack) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 166713 The Cosmos 57.5 (61) R Zawari* c2 9 (6ag M Walker-Ian J Farrelly)

2 -91477 Country Quack 54 (54) V Duric 12 (5ag S Burridge-Lim's & Mark's)

3 317964 Elite Warrior 53.5 (53) R Shafiq 8 (5ag J Saimee-Elite Performance)

4 865277 My Horse 53.5 (53) D David 2 (4nzg HW Tan-ET Toh)

5 963061 Natural Impulse 53.5 (53) I Saifudin 7 (6ag D Meagher-Fortune)

6 919758 Peach Bowl 53 (52) A Munro 6 (5ag L Dragon-Four Guys Racing)

7 925713 Uncle Lucky 52 (50) C Grylls 3 (5nzg RB Marsh-Silver Spoon)

8 00 Native Luck 51.5 (49) P Dellorto* c3 4 (4ag J Peters-TB Tan)

9 354650 War Citi 51 (48) N Juglall 5 (5am J O'Hara-Toast Trust No 17)

10 808-2- Silkino 50 (46) M Nunes 10 (4ag D Hill-Ace-In-The-Hole)

11 614409 Thunder Cat 50 (46) O Placais 11 (6ag HW Tan-G-Star)

12 --6-06 Southern Chief 50* (44) K A'isisuhairi 1 (6ag ZL Mok-ZL Mok)

RACE 5 KEENELAND KOREA SPRINT 2.30 -1200m Stakes: KRW700,000,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 ------ The Truth or Else 56 (-) D Davis 1 (Kenneth McPeek)

2 ------ Doraonpogyeongseon 56 (-) HW Sik 2 (Min Jang Gi)

3 ------ Zentenary 56 (-) SGuerrieri 3 (Seo In Seok)

4 ------ Lucky Year 56 (-) NC Rawillerm 4 (Chap Shing Shum)

5 ------ Gasokbulpae 56 (-) LC Ho 5 (Park Dae Heung)

6 ------ Drop The Beat 55 (-) JP Patrick Guillambert 6 (An Woo Sung)

7 ------ Graceful Leap 56 (-) Y Take 7 (Shinsuke Hashiguchi)

8 ------ Haeya 54 (-) YH Myung 8 (Min Jang Gi)

9 ------ Tohamsan 56 (-) KD Hyun 9 (Baik Kwang Yeol)

10 ------ Wimbledon 56 (-) D Moor 10 (James Francis Peters)

11 ------ Beolmaui KKum 56 (-) L Hee-Cheon 11 (Baik Kwang Yeol)

12 ------ Open The Sky 56 (-) JI Kwen 12 (Kim Young Kwan)

13 ------ Silver Wolf 54 (-) Y Seung-Wan 13 (Song Moon Gil)

14 ------ Power Blade 56 (-) FD Silva 14 (Kim Young Kwan)

15 ------ Perdido Pomeroy 56 (-) LS Sil 15 (Mun Je Bok)

RACE 6 C4 3.00 -1200m (Polytrack) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 65-347 Katagas 58 (61) V Duric 12 (7nzg D Freedman-Oscar Racing)

2 9555-7 The Wind 56.5 (58) I Saifudin 8 (5nzg Leslie Khoo-Trend)

3 42 Legendary Sun 56 (57) CC Wong* c1 2 (4ag Desmond Koh-TK Cheng)

4 261 Augustano 55 (55) M Rodd 14 (3ag C Brown-King Power)

5 -23233 Royal Guard 54 (53) M Kellady 9 (5ag S Baertschiger-S Baertschiger)

6 -0-95- Flash One 53 (51) T See* c1 13 (6nzg J O'Hara-Flash One)

7 97-0-1 Lim's Stardom 52.5 (50) O Placais 4 (4ag J Peters-Lim's)

8 076-11 Alaranch 52 (49) CK Ng* c3 6 (5nzm CT Kuah-YC Song)

9 051-8- Optimum Star 51.5 (48) D David 3 (4nzg H Takaoka-Star Racing No 2)

10 60442- Parker 51 (47) N Juglall 11 (6ag RB Marsh-Parker Racing)

11 --046- White Coffee 50.5 (46) M Zaki c1 7 (10ag HW Tan-HW Tan)

12 05520- Moon Charm 50 (45) B Vorster 5 (5nzm D Hill-Full Moon)

E.A13 328-2- Elise 52 (49) B Woodworth 1 (5nzg D Meagher-PS Chua)

14 0--778 Fragrance Empire 50.5 (46) Unfixed 10 (7amg David Kok-Spade)

RACE 7 OB 97 3.35 -1100m (Polytrack) Stakes: $100,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 592382 Olympic Anthem 59 (96) M Rodd 9 (7nzg J Peters-China Horse Club)

2 506361 Sebas 56 (90) D David 14 (6ag T Kieser-Griffin)

3 425185 Viviano 55.5 (89) R Shafiq 1 (6nzg M Walker-Raffles Racing)

4 529117 Distinctive Darci 54.5 (87) V Duric 4 (4nzg M Walker-Fairdeal)

5 143615 Golden Curl 53.5 (85) CC Wong* c1 8 (9nzg S Gray-St George)

6 6817-4 Royal Ruler 52 (82) B Vorster 5 (5amg R Le Grange-Tmen)

7 -53043 The General 52 (82) N Juglall 7 (6argg R Le Grange-Falcon Racing)

8 -08-0- Italian Job 51.5 (81) I Amirul* c2 3 (7amg M Clements-M Clements)

9 252231 Constant Justice 50.5 (79) M Nunes 11 (5ag M Yusof-Lucky)

10 33160- Effortless 50* (63) CK Ng* c3 6 (5ag S Baertschiger-Ma Racing)

11 00068- Dreamweaver 50* (62) P Dellorto* c3 12 (5ireg J Peters-T & T)

12 61899- Longhu 50* (62) H Syafiq* c3 2 (5nzg S Baertschiger-Middle Kingdom No 2)E.A13 791249 Pioneer Seven 51 (80) A Munro 10 (8ag ZL Mok-TS Chionh)

14 262112 Mighty Conqueror 50* (77) Unfixed 13 (5nzg M Walker-Synthetic)

RACE 8 KS-D D1 4.15 -1600m (LC) (Turf) Stakes: $38,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 -3--41 Galileo's Approach 58 (55) M Kellady 14 (5ag S Baertschiger-Galileo's Approach)

2 336424 Tales Of Summer 58 (55) M Rodd 11 (6ag C Brown-Divided House)

3 446 Fuego 58 (54) V Duric 13 (5jpng David Kok-Green Wood Horse)

4 -4-194 Moment Of Justice 58 (54) R Zawari* c2 3 (5ag M Walker-Lucky)

5 000 Letitgo 58 (53) C Grylls 9 (4ireg S Gray-Maple Stars)

6 021372 Big Banker 58 (52) O Placais 2 (5ag HW Tan-Eight Eight One)

7 532633 Khudawand 56.5 (50) A Munro 8 (4ag M Clements-Khudawand)

8 513985 Military Might 56.5 (50) M Nunes 4 (3amg HW Tan-Kajorn Petch Racing No 5)9 61-039 Golden Thunder 56.5 (48) CK Ng* c3 12 (3ireg CT Kuah-MY Man)

10 13166- Flying Winner 56.5 (47) D David 6 (6ag T Kieser-Evertop)

11 086431 Hongchen 55 (45) Z Zuriman* c1 5 (7nzg J Saimee-Phan Nee No 3)

12 -97908 Ausone55 (44) E Aslam c1 10 (5ag S Burridge-Premier Racing & Moneros)13 123478 Marea Negro 55 (43) O Chavez 1 (6jpnm H Takaoka-Big Valley)

14 956-85 Murdoch 55 (42) N Juglall 7 (5ag RB Marsh-Tudor Lodge Racing)

RACE 9 SG3 Jumbo Jet Trophy 4.50 -1400m (LC) (Turf) Stakes: $200,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 431754 War Affair 58 (114) C Grylls 11 (7nzg RB Marsh-Warplan Racing)

2 852364 Super Winner 58 (108) D David 3 (6ag T Kieser-SL Soh)

3 113946 Debt Collector 58 (107) M Rodd 7 (5nzg C Brown-Barree)

4 512114 Alibi 58 (105) M Nunes 6 (5nzh M Clements-Alibi)

5 111346 Lim's Cruiser 58 (101) V Duric 12 (5ag S Gray-Lim's)

6 65---1 Faaltless 58 (98) J Powell 5 (7ag S Baertschiger-Ma Racing)

7 223662 Majestic Moments 58 (98) N Juglall 10 (6nzg R Le Grange-Tmen)

8 72-944 Emperor's Banquet 58 (96) B Vorster 4 (8ag R Le Grange-Tmen)

9 611475 Poseidon 58 (95) O Chavez 9 (6nzg C Brown-Olympian)

10 260127 Elite Excalibur 58 (91) D Browne 2 (5ag C Brown-Elite Performance)

11 014006 Affleck 58 (90) M Kellady 1 (6nzg D Freedman-Oscar Racing)

12 14057- Good News 58 (87) B Woodworth 8 (7ag HK Tan-CK Wong)

13 111131 Countofmontecristo 57.5 (87) A Munro 13 (4nzg M Clements-Giovanni)

RACE 10 KS-D D2 5.25 -1600m (LC) (Turf) Stakes: $38,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 203128 El Camino 58 (55) P Dellorto* c3 8 (5nzg J Saimee-ATL)

2 40 Sacred Galaxy 58 (55) R Zawari* c2 4 (5ag M Walker-Raffles Racing)

3 -22213 Happy Baby 58 (54) C Grylls 7 (5ag HW Tan-Hwa Yi)

4 89851- Eclair Shadow 58 (53) B Woodworth 12 (5nzg Desmond Koh-Li Chu Kwan)

5 6-8170 Laughing Buffalo 58 (51) D Browne 3 (6nzg C Brown-Buffalo)

6 71756 Lim's Ripple 58 (51) M Rodd 6 (4nzg S Burridge-Lim's)

7 96774- Fighting Warrior 56.5 (50) T See* c1 9 (6ag D Meagher-Billion Dollars)

8 98888 Pioneer Step 56.5 (50) V Duric 14 (5jpng David Kok-Green Wood Horse)

9 -04713 Hee's A Maverick 56.5 (49) O Placais 2 (6nzg M Yusof-SC Koh)

10 212385 Chairman Wind 56.5 (48) A Munro 13 (5ag S Burridge-Anthony Fung)

11 64-850 Brilliant One 56.5 (47) D David 5 (4nzg S Gray-RSTC)

12 055743 Justice Lass 56.5 (47) M Nunes 10 (4irem M Clements-Lucky)

13 7344-1 Neo's Classic 55 (44) CC Wong* c1 11 (4ag David Kok-Neo's Spirit)

14 7--5-9 Zahir 49 (22) K A'isisuhairi 1 (6nzg RB Marsh-Tudor Lodge Racing & Regency)

RACE 11 OB 67 6.00 -1600m (LC) (Turf) Stakes: $60,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 011572 Awatere 57 (68) R Shafiq 1 (4ag M Walker-Forsyth Racing)

2 9-6141 Easter Mate 57 (68) M Rodd 16 (4ireg S Burridge-Lucky)

3 196386 McGregor 56.5 (67) M Nunes 4 (7ag M Clements-Christopher G)

4 768077 Casing Royal 55.5 (65) O Chavez 13 (5nzg HW Tan-Royal)

5 -9-816 Mark Eclipse 55.5 (65) K A'isisuhairi 12 (5ag S Burridge-Eclipse)

6 411928 Bandido 55 (64) N Juglall 6 (5ag J O'Hara-Toast Trust No 17)

7 152-31 Bear Witness 55 (64) A Munro 15 (4ag S Gray-Bear Witness)

8 332146 Lim's Reform 55 (64) R Zawari* c2 11 (6nzg M Walker-Lim's)

9 10-803 Sun Hoplites 55 (64) CC Wong* c1 3 (5ag Desmond Koh-TK Cheng)

10 5124-6 Supernova 55 (64) V Duric 10 (9nzg RB Marsh-Tudor Lodge Racing)

11 569582 Chase 54.5 (63) O Placais 2 (6ag HW Tan-Eight Eight One)

12 5310-5 Life Is Gamble 54.5 (63) S John 5 (5ag HW Tan-WY Chen)

13 239034 Keepitup 53.5 (61) B Vorster 14 (5ag David Kok-Tivic)

14 375231 Golazo 52.5 (59) D David 9 (4jpng H Takaoka-Big Valley No 3)

E.A15 010309 Billy Britain 54.5 (63) I Amirul* c2 7 (8nzg S Gray-St George No 2)

16 061235 Show Far Show Good 54 (62) Unfixed 8 (5nzg M Walker-Magus Equine)