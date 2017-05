Tuesday's Kranji barrier trial results

Trial 1

1 Evil roadster (Y Salim)

2 Gallopy Swift (K’aisisuhairi)

3 Glamour Eclipse (G Boss)

Margins and time: 3¼, 12¼ (1min 01.01sec).

Trial 2

1 Zedkaar (M rodd)

2 Nova Storm (M Nunes)

3 Only Win (Boss)

4 Eatons Gold (r Shafiq)

5 Anghiari (Salim)

6 Toliman (r Zawari)

Margins and time: 1½, ½, 1, 7, 1¼ (1:02.79).

Trial 3

1 Hip Hip Hooray (Nunes)

2 Katagas

3 Pioneer Step (Salim)

4 B’Nevagivup (i amirul)

5 Arhat (a Munro)

6 Elite Excalibur (rodd)

7 Friendship

8 Super Warrior (M Ewe)

9 Fuego (Boss)

Margins and time: Ns, 2¾, ½, 1½, hd, ½, 4, 4¼ (1:00.29).

Trial 4

1 Major advancement (Boss)

2 Star King (Munro)

3 McGregor (Nunes)

4 Hussonator (rodd)

5 Run Cheetah run

6 All My Eye (Ewe)

7 High Blade (E aslam)

8 Ready To rock

Margins and time: Shd, 1¼, 1¼, ½, 1½, ¾, 1¼ (1:01.26).