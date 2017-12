Tuesday's Kranji barrier trials results

E-mail this article

TRIAL 1 (ORT)

1 Lim's Zoom (M Firdaus)

2 Key Success (CK Ng)

3 Imperium (C Grylls)

4 Ayutthaya (D Moor)

5 Sparkle Lot (O Placais)

6 Looks Good (D Beasley)

7 Marilah (I Azhar)

Margins and time: 1¼, ¾, ½, 5½, 2 (1 min 02.43sec)

TRIAL 2 (ORT)

1 Less Is More (A Munro)

2 Most Favorite (M Kellady)

3 Sonny Bill (R Zawari)

4 Ma You Cai (Ng)

5 Dragon High (Beasley)

Margins and time: Shd, 2¼, ½, 2 (1:03.32)

TRIAL 3

1 Natural Impulse (I Saifudin)

2 First Choice (Kellady)

3 Alamosa Express (Zawari)

4 Provocateur (N Juglall)

5 Sorbeta (Moor)

6 Yulong Honor (B Vorster)

7 Lady Counsel (S Noh)

8 Mexborough Boy (Placais)

Margins and time: ½, 1¼, 1¾, 7¾, 2, 6, 2½ (1:01.37)

TRIAL 4

1 Lim's Shot (Kellady)

2 Elusive Emperor (Juglall)

3 Nova Swiss (B Woodworth)

4 Mr Fantastic (Vorster)

5 Absolute Miracle (Placais)

6 Sebas (Azhar)

7 Speedy Dragon (Y Salim)

8 Forever Young (Ng)

9 Mr Luck (CC Wong)

Margins and time: Hd, nk, 3¼, nk, shd, 1, shd, 4½ (1:00.20)

TRIAL 5

1 Captain Jamie (Juglall)

2 Splinter (Vorster)

3 Barnato (T Krisna)

4 Baffert (K Nuh)

5 Good News (Woodworth)

6 Colchester (S Shafrizal)

7 Mr Exchequer (Kellady)

8 Heracles (Ng)

9 All My Eye (Salim)

10 Mark Eclipse (K A'Isisuhairi)

Margins and time: 3¼, ½, ¾, 1¼, 2, 1, hd, 3½, ½ (1:00.52)

TRIAL 6

1 Tesoro Privado (Vorster)

2 Augustano (Moor)

3 Unconquered (Grylls)

4 Halo Bright (Krisna)

5 Keepitup (M Ewe)

6 Hidden Promise (N Hanafi)

7 Nova Classic (T See)

8 Royal Guard (Kellady)

9 Valbuena (WS Chan)

Margins and time: ½, 1½, 3, nk, ns, ¾, 6¼, 2¼ (1:01.22)

TRIAL 7

1 Magic Wand (Juglall)

2 Aotearoa (Moor)

3 Sattar (Vorster)

4 Safeer (Krisna)

5 Glamorous (Salim)

6 Secret Mission (E Aslam)

7 Lim's Regard (Firdaus)

8 Kings Ryker (Chan)

9 Classic (Placais)

10 Smart Fortune (TH Koh)

Margins and time: 1½, ¼, hd, 2¾, 2½, ¾, ½, 1½, 3 (1:01.21)

TRIAL 8

1 Wijaya (Azhar)

2 Super Six (A Munro)

3 Panache (Moor)

4 Dontlookdownonme (Salim)

5 Wonderful Era (J Powell)

6 First Light (Grylls)

7 Winterfell (Kellady)

8 Rich Fortune (M Zaki)

9 Mount (V Duric)

10 Colorado Prince (Hanafi)

Margins and time: ½, ½, ¾, ¾, 1¼, ns, shd, 1, 3¼ (1:02.16)

TRIAL 9

1 Zac Ace (Zaki)

2 My Gold (Wong)

3 Sun Dream (Azhar)

4 En Civil (Firdaus)

5 Prince Darci (Aslam)

6 Crazy Times (Hanafi)

7 Jacks Secret (Placais)

8 Swift (Grylls)

Margins and time: Hd, ½, 3½, 1, 1¼, ½, 2¼ (1:01.49)

TRIAL 10

1 Charger (Juglall)

2 Bangkok Boy (R Syafiq)

3 Belt And Road (Wong)

4 Mr Clint (Chan)

5 Muscle Beach (Azhar)

6 Elite Kingdom (Firdaus)

7 Lim's Master (G Boss)

8 Crown Delight (Ewe)

Margins and time: Nk, hd, hd, ¾, 2¾, 2, 3½ (1:02.28)

TRIAL 11

1 Lucky Master (Chan Chee Wai)

2 Sugartime Jazz (Aslam)

3 Aeolus (Ng)

4 Amanzoe (Firdaus)

5 Battle Plan (Grylls)

6 Muscular Sprinter (Powell)

7 Kranji Gold (Nuh)

8 One O Nine (Koh)

9 Military Might (Woodworth)

10 Mr Colin (Moor)

Margins and time: Shd, 1½, 2, 2¼, 1, 1¼, hd, 1, 2½ (1:02.75)

TRIAL 12

1 Satellite Kingdom (Moor)

2 Dragonite (Placais)

3 Champion Team (Koh)

4 Lucky Victory (Chan Chee Wai)

5 Lucky Red (Ng)

6 Balkan Challenger (Munro)

7 Zahir (Grylls)

8 Sparkling Gold (Nuh)

Margins and time: Hd, ¾, 1, 5¼, hd, ½, 12¾ (1:03.13)