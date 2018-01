TUESDAY’S SINGAPORE (LONG COURSE E/POLYTRACK) RACE CARD

The consistent Captain Jamie looks set to avenge his last-start defeat in Race 5 at Kranji tonight. TNP FILE PHOTO

RACE 1 C5 6.50 -1100m (Polytrack) Stakes: $20,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 5603-7 Obstacles Free 58 (43) MM Firdaus* c1 3 (4nzg M Walker-C & N)

2 3736-- Rory 57.5 (42) M Rodd 7 (8nzg D Meagher-PS Chua)

3 734733 Any Rumour 56.5 (40) T See* c1 2 (7nzg KY Young-Any Rumour)

4 423355 Cool Cat 56.5 (40) B Vorster 8 (12ireg D Hill-Ace-In-The-Hole)

5 080-00 Always There 54 (35) Z Zuriman* c1 1 (4nzg Leslie Khoo-Leslie & Pentagon)

6 958--1 Simpang 54 (35) TH Koh c1 9 (9nzg D Hill-Regina Suzanne Hill)

7 -51997 Bonjour Bob 52.5 (32) N Juglall 6 (7ireg CT Kuah-Chin Heng)

8 454-42 Petite Victoire 51 (29) O Placais 5 (8ag L Dragon-Mdm Li Feng)

9 730-2- Secondwave 50 (27) CC Wong* c1 4 (9nzg D Hill-Secondtonone)

RACE 2 RM 7.20 -1400m (LC) (Turf) Stakes: $85,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 342 Kranji Gold 57 (53) M Rodd 3 (3ag C Brown-Gold)

2 3420-- Parador 57 (53) R Curatolo 2 (3ag D Hill-The Godfather Racing)

3 504 My Money 57 (52) M Zaki c1 6 (3nzg Leslie Khoo-St Resources)

4 4-9596 Elite Kingdom 57 (49) A Munro 9 (3ag M Walker-Elite Performance)

5 -08 Avengers Hero 57 (-) T See* c1 4 (3ac HW Tan-Hero)

6 3 Ayutthaya 57 (-) G Boss 8 (3ac D Freedman-King Power)

7 80- Eddie Gray 57 (-) N Juglall 5 (3ag S Gray-Hatherley Racing)

8 42- Zulu Warrior 57 (-) C Grylls 1 (3ag S Gray-Gray & Bacher)

9Ma You Cai 53 (-) B Vorster 7 (3amg CT Kuah-CT Kuah)

RACE 3 C4 7.50 -1600m (LC) (Turf) Stakes: $45,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 634123 Amazing Man 57 (61) S Noh* c2 9 (5nzg J Saimee-ATL)

2 0 Dalgety 57 (61) G Boss 1 (4ag S Burridge-Lucky)

3 0 Keep The Justice 57 (61) WH Kok c4 6 (5ag S Burridge-Lucky)

4 1237 Marvel Hero 57 (61) R Curatolo 8 (4eg D Freedman-SP Ong)

5 1808-3 Higher Soul 56.5 (60) O Placais 2 (7jpnm H Takaoka-Big Valley)

6 075307 Billy Britain 56 (59) A Munro 5 (8nzg S Gray-St George No 2)

7 451650 Spur Me On 54 (55) S Shafrizal* c2 3 (5ag M Clements-Spur Me On)

8 222130 Jacks Secret 53.5 (54) SCRATCHED - (5nzg M Walker-Fortuna NZ Racing)

9 567664 Military Might 51.5 (50) M Zaki c1 7 (4amg HW Tan-Kajorn Petch Racing No 5)10 185907 Masurao 50.5 (48) N Juglall 4 (6nzg H Takaoka-Big Valley)

RACE 4 Open Maiden 8.20 -1200m (Polytrack) Stakes: $20,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 0-0477 Bring Me Joy 57.5 (47) S Shafrizal* c2 5 (5nzg Leslie Khoo-Happiness)

2 568560 El Tordillo 57.5 (46) B Woodworth 3 (4nzg D Meagher-Water Tower)

3 2840-0 King Stead 57.5 (40) SCRATCHED - (4ag T Kieser-King Stead)

4 6-3 D'Great Pride 57.5 (-) CS Chin* c3 8 (4ag D Meagher-TP Tang)

5 06 Dragonite 57.5 (-) O Placais 4 (4ag HW Tan-GG Tan)

6 -70 Dune Saga 57.5 (-) N Juglall 6 (4ag D Meagher-Heran & Lelio)

7 2 Key Success 57.5 (-) C Grylls 2 (4nzg CT Kuah-Successful)

8 7- Prince Alexander 57.5 (-) B Vorster 1 (4nzg D Hill-All Star No 3)

9 23 Pure Spark 57.5 (-) SCRATCHED - (4ag S Burridge-Lim's & Mark's)

10 0 Vesontio 57.5 (-) M Rodd 7 (4ag HW Tan-Lucky Unicorn)

RACE 5 C3 D1 8.50 -1100m (Polytrack) Stakes: $80,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 -11398 Justice Light 57 (70) R Zawari* c2 3 (4nzg M Walker-Lucky)

2 211922 Captain Jamie 56 (68) N Juglall 7 (3ag R Le Grange-Shirtliff)

3 347325 Himalaya Dragon 56 (68) CC Wong* c1 5 (7am KS Tan-FL Chan)

4 514--- Lim's Racer 56 (68) G Boss 6 (4nzm S Burridge-Lim's)

5 293470 En Civil 55 (66) B Woodworth 9 (7ireg Desmond Koh-Tan Huat)

6 0-0891 Host The Nation 55 (66) E Aslam c1 10 (8ag ZL Mok-Bombaata)

7 45220- Montaigne 54.5 (65) M Kellady 1 (5nzg S Baertschiger-Al-Arabiya)

8 -00000 Crazy Times 54 (64) I Saifudin 4 (8ag L Dragon-L Dragon)

9 8-9-77 Elite General 53.5 (63) A Munro 8 (5ag M Walker-Elite Performance)

10 323666 The Cosmos 53.5 (63) MM Firdaus* c1 2 (6ag M Walker-Ian J Farrelly)

RACE 6 C5 9.20 -1600m (Polytrack) Stakes: $20,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 39-060 Satellite Prince 59 (43) SCRATCHED - (6ag J O'Hara-Spider)

2 2510-8 Fortune Spirit 58 (41) O Placais 1 (5ag L Dragon-Eight Eight One)

3 6635-2 Powerful As Wind 57 (39) G Boss 3 (5ag Leslie Khoo-I & U)

4 2-2-86 Military Alliance 54.5 (34) R Curatolo 8 (8ireg CT Kuah-Chin Heng)

5 7-68-2 Kashan 54 (33) CK Ng* c3 5 (6nzg M Walker-Al-Arabiya)

6 -5-4-4 Archer Company 53.5 (32) N Juglall 6 (5nzg RB Marsh-Red Hare Racing)

7 448874 Toobigtofail 53.5 (32) B Woodworth 9 (6ag KY Young-KY Young)

8 5974-7 King Cross 51.5 (28) B Vorster 4 (10ag M Yusof-Super Diamond)

9 9-2780 Pure White 51 (27) M Zaki c1 7 (8jpng H Takaoka-SKK)

10 083060 Shabbat 51 (27) CC Wong* c1 10 (7ag Desmond Koh-M & D)

11 8-40-0 Balkan Challenger 50 (25) I Saifudin 2 (5ag L Dragon-Mdm A Ruyters)

RACE 7 C3 D2 9.50 -1100m (Polytrack) Stakes: $80,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 411334 Siam Sapphire 57 (69) S Shafrizal* c2 5 (4nzg M Clements-Pupetch Racing)

2 720557 Unconquered 57 (69) S Noh* c2 2 (5ag S Gray-Graeme Rogerson)

3 2-- Elite Power 56.5 (68) G Boss 4 (4eg M Walker-Elite Performance)

4 8946-8 Grey Falcon 55.5 (66) O Placais 11 (4nzg HW Tan-Falcon Racing No 6)

5 352 Melting Point 55.5 (66) M Rodd 10 (4ag L Dragon-L Dragon)

6 --4101 Northern Sun 55.5 (66) CC Wong* c1 7 (4ag Desmond Koh-TK Cheng)

7 1142-3 Silkino 55.5 (66) B Vorster 8 (4ag D Hill-Ace-In-The-Hole)

8 4 Alamosa Express 55 (65) C Grylls 3 (4nzg M Walker-Te Akau Racing)

9 -0 White Chin 55 (65) N Juglall 9 (4ireg J Peters-Australian Bloodstock)10 1--405 Autumn Rush 54.5 (64) WH Kok c4 1 (5ag S Burridge-EZ)

11 6604-6 Pure Justice 54 (63) N Hanafi* c4 6 (5ag M Walker-Lucky)

RACE 8 C4 10.20 -1200m (LC) (Turf) Stakes: $45,000

No. Last 6 runs HORSE Wt Rating Jockey Barrier (Age/Origin/Sex, trainer-owner)

1 266454 Ladrone 57.5 (61) M Kellady 4 (6nzg S Baertschiger-S Baertschiger)

2 - Sunny Sky 57.5 (61) CC Wong* c1 1 (4ag Desmond Koh-TK Cheng)

3 339070 Rock Eagle 57 (60) WH Kok c4 2 (5ag S Burridge-Colin P Keane)

4So Called 57 (60) S Noh* c2 6 (4ag J Saimee-Champagne)

5 3180-5 Bayu 56.5 (59) G Boss 3 (5nzg S Gray-Kiwi's & Dago)

6 68-0 Third Rock 56.5 (59) O Placais 7 (5ireg M Yusof-Lucky)

7 0018-0 Flash One 56 (58) T See* c1 11 (6nzg J O'Hara-Flash One)

8 24-531 King Of War 56 (58) M Rodd 13 (4ag J Peters-China Horse Club)

9 -0081- Elise 55 (56) B Woodworth 8 (5nzg D Meagher-PS Chua)

10 59-0-0 Moonraker 55 (56) B Vorster 12 (5nzm D Hill-Full Moon)

11 0203-5 Dreamer Legend 53 (52) C Grylls 9 (6nzg RB Marsh-Joseph Cheng)

12 00-8-1 Magic Paint 50 (46) N Juglall 14 (5nzg Leslie Khoo-Paint)

E.A

13 708282 Perfect Commando 54 (54) Unfixed 5 (4nzg KY Young-KY Young)

14 -87-56 Soonbaby 54 (54) Unfixed 10 (4nzg D Meagher-SE Soo)