Workouts by horses engaged on Friday

OPEN HANDICAP - 2,000m: Order Of The Sun * (CC Wong) barrier/34.4. Guru-Guru * (I Azhar) canter/36.3.

Monday: Perfect P * canter/35. Song To The Moon canter/35.

KRANJI STAKES C - 1,400m: Mighty Warrior (M Nunes) 41.3. Absolute Miracle * (D Beasley) 40.5. Shanghai Bund (R Shafiq) 45. Solaris Spectrum (H Syafiq) 44.1. Battle Of Troy (CC Wong) canter/35.3. D'Buffalo Man * 37.3. First Precinct * gallop. Oxbow Sun * (B Woodworth) canter/34.3. Supernova * (Z Zuriman) canter/37.8. Dance In The Wind * (D David) 38.5. Golden Diamond (T See) 37.8.

Monday: Kirks Ryker (B Vorster) 36.2. Winning Cause (N Juglall) 36.2. Terms Of Reference * (Vorster) 35.1.

CLASS 4 (1) - 1,200m: Power Lin (O Placais) 39.7. Duty First (J Powell) 37.3. Redmayne * (G Boss) canter/36.6. Kevin Eleven pace work/38.4. Could Be Pearls * (M Rodd) 38.3. Iconnic (I Saifudin) 37.3. Arion 36.4. Pratt Street * 37.7. Ocean Master (TH Koh) 35.8. Lim's Stardom 37.7.

Monday: Starshine (K Toh) pace work/36.5. Darc Bounty * (V Duric) 36.7. Paperback Trooper * 36.4.

CLASS 4 (2) - 1,200m: Waipakihi * (Powell) barrier/35.1. Clarton Super (Azhar) canter/42.6. Heracles * 36.4. Dicaprio (Nunes) barrier/35.5.

Monday: Keltic Karma 38.5. Zippy General (K A'Isisuhairi) 36.8. Knight Chen Bay * (Toh) 37.5. Swinglowsweetjacky 37.3. The Dodger (Duric) 41.1.

GRADUATION - 1,200m: Flying Shadow (A Munro) 39.4. Nova Missile * (Placais) 39.4. Deimos * (Rodd) 37.3. Maximus * (T See) 41.7. Lim's Sparkle (Beasley) barrier/38.6.

Monday: Ground Control 41.6.

CLASS 5 - 1,400m: In Bocca Al Lupo * 38.7. Dominy * 36.1. Magic Paint * 34.8. Natural Nice (Nunes) canter/38.8. Lucky Come (Placais) 38. Aladdin 38.4.

Monday: Astro Man * (Beasley) 40. Hot Gold * 36.8. Mai Darko (Duric) 41.4. Aureus canter/36.2.

CLASS 5 - 1,200m: Elhaame * (Shafiq) 37.9. Prince Ferdinand 37.2. Sing Roulette pace work. Great Warrior (S John) 42.1. Kubera's Chief * 34.8. Joy And Happy * (N Alfian) canter/36.3.

Monday: Lim's Battle * 45. Dragon Steed 37.3.

OPEN MAIDEN - 1,400m: Laughing Buffalo * 38.4. Untapped * 40.4. Hydrant (Woodworth) canter/35.3. Sacred Army * (Powell) 39.9. Galileo's Approach * (M Kellady) 39.3. Herecomesmymoney (Y Salim) canter/38.5. Super Red (O Chavez) 41.1. Military Might 36.8.

Monday: Libeccio * (Duric) 42.4. Chalaza 39.2.

INITIATION - 1,200m: Secret Squirrel * (T See) 36.3. Happy Baby (John) 38.5. Double Win (Munro) barrier/35.9. Happy Buffalo * 39.3. Rajawali (Azhar) canter/35.3. Happy Dayz (M Zaki) 39.3. Success Come True (Shafiq) canter/43.5. Golden Spark * 36.4.

Monday: Bayu * (Beasley) 39. Leon * 37.8. Stay With Me * 33.9. Super Dragon 36.6.