Workouts By Horses Entered On Saturday

FORTUNE BOWL - 1,400m: Infantry * (R Curatolo) 35.2. Well Done (M Rodd) 42.4. Nova Strike * (T See) 36.7. Clarton Super * (I Azhar) canter/35.5. Golden Curl (G Boss) 37.9. Jupiter Gold (A Munro) 35.5. Good News (M Ewe) 35.6. Preditor * (M Kellady) 37.7. Maximus (See) gallop. Dee Dee D'Or 36.5.

Monday: Mr Fantastic * (B Vorster) canter/35.1. Majestic Moments * (N Juglall) canter/35.1. Iron Man * (Vorster) 35.6.

CLASS 3 (1) - 1,200m: Lim's Showcase * 35.7. Siam Sapphire * (S Shafrizal) 37.6. Classified * (C Grylls) 38.4. Sun Dream * (CC Wong) canter/40.2. Northern Knight (N Hanafi) barrier/38.1. Buenos Aires * 40.1. Storm Trooper (CK Ng) barrier/38.9. Dusseldorf (J Powell) 44.6.

CLASS 3 (2) - 1,200m: Queen Roulette * (Curatolo) 36.8. Turquoise King (Hanafi) barrier/36.5. Wijaya * canter/36.1. Ancient Warrior (Hanafi) barrier/34.5. Justice First canter/35.9. Augustano * (Boss) 34.8. Really Capable (Boss) 37.8. Humdinger 42.2. Smart Racer (See) 39.5. Lim's Ripple (K A'Isisuhairi) pace work.

Monday: Terms Of Reference (Vorster) canter/36.6.

CLASS 4 PREMIER - 1,200m: Best Wishes * (Wong) 38.2. Country Warrior 38.7. Ladrone (M Kellady) 38.4. Urashima Taro (A'Isisuhairi) pace work. Rock Eagle 42.6. Copacabana * 38.8. Master Miner (E Aslam) 38.2. King Of War * 43.1.

CLASS 4 PREMIER - 1,100m: Curvature (Grylls) 35.1. Glorious Sun (Wong) canter/39.1. Speedy Phoenix (Curatolo) 38.3. Special Rain gallop. My Horse gallop. Flash One 40.7.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,800m: Panache (R Iskandar) 36.7. Muscle Beach (Azhar) canter/35.5. Billy Britain * 37.8. Arr Flair (Aslam) 41.1. Big Banker (See) gallop. Neo's Classic (Y Salim) 42.9. Danger Zone 35.4. Matsuribayashi 36.1.

Monday: Ace Harbour * (Vorster) 38.5.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,200m: Royal Guard (J Powell) 37.5. Ben Gunn (MM Firdaus) barrier/36.2. Lim's Force 38.8. Paperback Trooper (Aslam) 40.1. Prince Ferdinand pace work. Typhon (Ewe) pace work.In Bocca Al Lupo gallop.

Monday: The Wind pace work.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,100m: Infermo * (See) 37.7. Mettlesome 40.8. Q Nine Million 42.4. Rich Fortune (M Zaki) barrier/40.6. Mastermind 38.7. Sugartime Jazz 37.6.

OPEN MAIDEN - 1,600m: Introit * (Rodd) 36.9. Mr Hopkins * (Vorster) 36.9. Anghiari (Ewe) canter/36.4. Battle Plan 38.8. Shabbat canter/38.4. Roman Wells 38.1. Yulong Holy Flying (Grylls) 38.8. Keep Winning (Curatolo) 36.8. My Money 36.8. Bangkok Boy * (Curatolo) 35.7. Foresto (Boss) 36.9. Imdragon * (Duric) 37.6. Brimstone (I Azhar) canter/41.1. Nicator (See) 38.9.

CLASS 5 - 1,400m: Land Below D Wind pace work. Muscular Dragon (Powell) 41.1. Any Rumour (See) 41.8. Hephaestus (Ewe) pace work. Mongolian Chief canter/37.6. Red Rackham 39.5. Pop Gems (Azhar) 36.4. Zahir 38.7. Toobigtofail (Woodworth) canter/38.4. Peregrine Falcon (Z Zuriman) canter/37.7.

Monday: Super Big 41.8.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200m: Kiss Your Song * (Kellady) 37.7. Bounceback Ability 36.5. Imperium 42.8. Larson 39.9. Macho Man 42.4. Cracking Tottie * (Rodd) 37.2. David's Sling (Curatolo) 39.2. Gold Company 38.6.

Monday: Lucky Red * (Grylls) 35.1.