Workouts at Kranji by horses engaged on Friday

Wimbledon (in red) looked good during trackwork yesterday.

KRANJI STAKES A - 1,200M:

Wimbledon * (V Duric) 38.1. Nova Strike * (M Nunes) 39.4. Faaltless * (M Kellady) 37.5. Lincoln Road * (J Powell) 37.5. A La Victory (Duric) barrier practice/36.1.

MONDAY: Super Winner (G Boss) 36.7. Rafaello * (N Juglall) canter/36.6. Knight Wager 39.4.

OPEN BENCHMARK 74 - 1,400M:

Ares 38.1. Nazir (R Zawari) * canter/43.9. Aramco * (Powell) 38.9. Macarthur * (K A'Isisuhairi) 38.1. Jubilation (Kellady) 43.9.

MONDAY: Ode To Joy * (B Vorster) canter/35.2. Iron Man * (Vorster) canter/36.6.

OPEN BENCHMARK 67 - 1,200M:

Brahma Circus * (Duric) 38.1. Crazy Times (D David) canter/pace work. Mystic Master 44.2. Elite Star * (M Nunes) 37.1. Longhu * (Powell) 37.5. Northern Boss 43.3. En Civil (G Mosse) 40.9. Hero I Am (Kellady) 42.8. Smart Lad (S Shafrizal) 36.7. Sun Seeker canter/38.9.

MONDAY: Elusive Emperor (Vorster) canter/36.6. Lim's Sprint * (D Beasley) 39.6. Terms Of Reference * (Juglall) 37.5. Board Walk canter/36.6.

CLASS 4 (1) - 1,400M:

Sun Empire * (CC Wong) canter/37.9. Turquoise King (R Shafiq) canter/pace work. O'What A Feeling * (Powell) 37.2. Billy Mojo (Z Zuriman) canter/37. O'Reilly Bay (Zuriman) 39.1. Lake Huka (Vorster) barrier practice/36.4. Elise (B Woodworth) 35.

MONDAY: Astrojet 39.5. Whose Else's * (Boss) 36.1. Quicksilver (Juglall) canter/35.9. Gold Reserve 40.3.

CLASS 4 (2) - 1,400M:

Supernova * (Duric) canter/36.8. Gold Crown 38.1. Savage Storm 41.9. The Jeuneyman * 41. Sun Scraper * (Wong )canter/37.1. Rum N Raisins 40.4. Any Rumour (I Azhar) 38.1. Star Strike (Shafiq) barrier practice/36.3. Joyous 38.1. Sing Roulette 35. Heavenly Hand 38.7. Red Rackham (S Sam) 39.8.

MONDAY: Lim's Elusive 38.9. Ace King * (Boss) 35.9. Get Going (K Toh) pace work/37.8.

CLASS 5 - 1,700M:

Big Guardian * (Boss) 38.8. Golden Coin canter/42.6. Land Below D Wind * (H Syafiq) 36.8. Powerful As Wind 37.1. Hakamgong * (Woodworth) canter/37.1. Nova Power (Nunes) 36.7. Sun Hancock (S Anandan) 39.8.

CLASS 5 - 1,200M:

Vraad (Zawari) canter/43.9. The One (Syafiq) 42.7. Cheetah King (Anandan) 36.1. Super Red 36.5. Super Eight (O Chavez) canter/35.8. Joy And Happy * (Wong) canter/38.8. Loyalty's Angel 45.

MONDAY: Genius 40.9. Born A Fighter * (Toh) 38.4.

MAIDEN - 1,000M:

Ollie Eagle/pace work. Bristol Diamond (Beasley) 42.8. Elhaame 41.8. Nova Ranger (WS Chan) 36.1. Knight Harlook (Wong) 36.4.

MONDAY: What Iff * (O Placais) 39.2. Astrocandy 35.1. Roger 38.3. Believe It Or Not (D David) 42.7.

RESTRICTED MAIDEN - 1,400M:

Paragon Star (I Saifudin) 41.8. Elite Emperor (Saifudin) barrier practice/36.4. Star Invincible (Placais) 36.5. Hephaestus 39.9. Major Tom * (Shafiq) canter/45. Tarzan 39.9. Military Might 37.2. Makanani (David) 36.6.

MONDAY: Super Dan * (Beasley) 41.1. Mozart Eclipse (A'isisuhairi) 38.7. Super G 35.8.