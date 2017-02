YESTERDAY'S SINGAPORE (SHORT COURSE B) RESULTS

E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Race 1 C5 (SC) 1400m

2 MOZART ECLIPSE 57 (28-6) K A'isisuhairi (9) 4 1 1 (513) -

8 PERFECT CURIOSITY 56 c 55 (88-25) TH Koh (13) 2 2 2 (477) 0.75

1 ASPEN 57 (13-9) R Shafiq (10) 10 6 3 (511) Nk

14 GOOD LUCKY 52 (54-14) S John (4) 3 5 4 (501) 2.25

6 LAND BELOW D WIND 56 (65-17) J Powell (12) 12 10 5 (464) Shd

3 RACE FOR FAME 57 (90-25) G Boss (5) 5 4 6 (460) 1

10 RORY 55 (65-19) S Sam (1) 7 8 7 (516) 1.75

13 TENMA 53 c 53.5 (74-21) D Beasley (7) 8 12 8 (485) 1

5 COOL CAT 56 c 55 (85-26) S Anandan (3) 9 9 9 (497) 0.5

7 LUCKY BOY 56 (42-15) I Azhar (11) 11 13 10 (503) Ns

4 EAGLESHAM 56.5 c 54.5 (91-26) I Amirul* (8) 13 11 11 (532) 1.25

12 JOE 53 c 52 (241-50) CC Wong* (2) 6 7 12 (473) 6.25

9 SATELLITE POWER 56 c 55 (209-62) T See* (6) 1 3 13 (545) 2.75

Winning stable: Eclipse. Trainer: S Burridge. Time: 1min 23.01sec (Going:good).

Forecast: $152. Tierce: $557. Quartet: $6650. P Forecast: $45 (2-8), $15 (8-1), $5 (2-1). Trio: $89. Quadro: $179. Course scratchings: 11:Powerful As Wind 15:Natural Nice 16:Super Red

Race 2 RM (SC) 1400m

9 SOUTHERN GLORY 57 (22-8) N Juglall (11) 7 6 1 (498) -

2 REDOUBT 57 (10-5.10) G Boss (1) 1 1 2 (515) Nk

4 STAR INVINCIBLE 57 (34-9) O Placais (5) 2 2 3 (536) 1

1 PARAGON STAR 57 (25-6) B Woodworth (10) 4 3 4 (482) 1

6 BIG REGARDS 57 (180-34) M Nunes (4) 5 5 5 (455) Nk

5 SUPER G 57 c 55 (65-18) I Amirul* (6) 8 8 6 (513) 0.5

11 ISTANA 52.5 (175-32) D David (8) 9 9 7 (476) 1

8 CONFOUND 57 c 56 (364-63) E Aslam (3) 3 4 8 (474) Hd

3 HEPHAESTUS 57 (132-26) A Munro (9) 10 10 9 (437) 0.5

10 DREAM BIG 52.5 (561-78) R Shafiq (2) 6 7 10 (504) 0.5

7 ALAMAK BOY 57 c 55 (421-64) R Zawari* (7) 11 11 11 (490) 8.25

Winning stable: TTS. Trainer: RB Marsh. Time: 1min 23.47sec (good). Forecast: $10. Tierce: $82. Quartet: $222. P Forecast: $4 (9-2), $7 (2-4), $11 (9-4). Trio: $15. Quadro: $11.

Race 3 Open Maiden (SC) 1200m

6 COUNTRY QUACK 57.5 (17-5.10) D Beasley (2) 3 3 1 (502) -

13 GREY FALCON 54.5 (28-13) N Juglall (10) 1 1 2 (474) 0.75

3 ALPHANOVA 57.5 (42-13) A Munro (11) 6 5 3 (500) 4.5

1 QINGDAO 57.5 (72-23) R Shafiq (6) 8 7 4 (497) Ns

7 ELITE WARRIOR 57.5 (61-21) G Mosse (8) 12 11 5 (485) 0.5

4 MAJOR GREEN 57.5 (179-45) J Powell (1) 5 4 6 (488) Ns

11 VOLKS TREASURE 57.5 c 56.5 (23-7) CC Wong* (3) 4 6 7 (528) 0.5

2 WINNING EXPRESS 57.5 (45-14) O Placais (12) 9 8 8 (517) Ns

9 GOLDEN VELOCITY 57.5 c 56.5 (38-16) T See* (13) 2 2 9 (532) Shd

14 SHE'S THE ONE 53 (384-81) I Azhar (14) 14 14 10 (492) 3.75

5 GOOD BET 57.5 (451-99) O Chavez (7) 11 13 11 (492) 5

8 GOLDEN CHOICE 57.5 c 56.5 (999-294) S Anandan (5) 10 9 12 (565) 3.25

12 TING A LING 56 c 55 (999-287) Z Zuriman* (4) 13 12 13 (481) 2.5

10 KING ROULETTE 57.5 (999-256) I Saifudin (9) 7 10 14 (442) 4.5

Winning stable: Lim's & Mark's. Trainer: S Burridge. Time: 1min 10.32sec (good).

Forecast: $109. Tierce: $1313. Quartet: No winner ($11436 jackpot carried forward to next race). P Forecast: $37 (6-13), $13 (13-3), $51 (6-3). Trio: $263. Quadro: $415.

Race 4 OB 83 (SC) 1600m

1 FORTUNE WINNER 58 c 57 (44-21) M Ewe (1) 4 4 1 (516) -

5 BRING MONEY HOME 53.5 (36-13) O Chavez (4) 1 1 2 (569) Hd

4 ARES 53.5 (16-10) G Boss (2) 3 3 3 (465) 1

2 ODE TO JOY 57.5 (13-8) B Vorster (3) 5 5 4 (480) 1.5

6 CASING ROYAL 53.5 (27-14) A Munro (6) 2 2 5 (481) 0.5

3 EXCELLENCY 55 (34-11) N Juglall (5) 6 6 6 (496) 1

Winning stable: Kim. Trainer: L Dragon. Time: 1min 36.11sec (good). Forecast: $49. Tierce: $552. Quartet: $1033. Trio: $36. Quadro: $17.

Race 5 C4 D1 (SC) 1600m

6 O'WHAT A FEELING 55.5 (24-12) J Powell (12) 1 1 1 (526) -

5 TURQUOISE KING 56 (41-13) R Shafiq (3) 7 4 2 (493) 0.5

4 TALES OF SUMMER 56 (26-8) A Munro (9) 2 2 3 (561) 0.5

10 SPECIAL FORCE 52 (47-14) O Chavez (5) 6 5 4 (535) 0.5

3 LITTLE BIG MAN 56 (28-11) M Nunes (4) 3 3 5 (430) 0.5

1 KEEP SPINNING 58.5 c 57.5 (33-9) CC Wong* (2) 9 8 6 (510) 1

9 O'REILLY BAY 52.5 c 51.5 (195-43) Z Zuriman* (8) 5 6 7 (485) 0.5

8 HAPPY SAGA 53 (60-21) O Placais (1) 8 9 8 (544) Shd

2 GANNET 58 (185-41) G Mosse (6) 10 10 9 (513) 1.25

7 HIGHER SOUL 55 (35-13) D David (7) 11 11 10 (447) 1.5

11 DRAGON G 51 c 50 (432-79) N Nurshahril* (10) 12 12 11 (500) 2.25

12 MR MIURA 50 c 50.5 (296-64) I Saifudin (11) 4 7 12 (499) 1.75

Winning stable: GPI Racing. Trainer: S Baertschiger. Time: 1min 35.83sec (good). Forecast: $43. Tierce: $397.

Quartet: $934. P Forecast: $16 (6-5), $18 (5-4), $11 (6-4). Trio: $79. Quadro: $157.

Race 6 C5 (SC) 2000m

7 ABOVE THE HORIZON 56 c 55 (22-5.10) CC Wong* (4) 6 4 1 (538) -

2 QUETZAL 59 c 57 (26-9) I Amirul* (1) 4 3 2 (472) 1

3 SUPER BUFFALO 59 (37-12) G Boss (6) 2 1 3 (529) 1.25

10 CLERMONT CLUB 51.5 c 48.5 (43-17) CK Ng* (10) 1 2 4 (527) 2.75

6 CLUTHA LAD 57.5 (43-15) G Mosse (5) 5 6 5 (519) Hd

9 Q NINE MAXIM 54 (28-13) R Shafiq (2) 8 7 6 (498) 2.5

5 RAMZES 58 c 57 (81-22) T See* (3) 9 9 7 (490) 0.5

4 GALAXY EXPRESS 58.5 (29-11) A Munro (9) 7 8 8 (497) 1.5

8 BOHEMIAN 54 c 53 (205-46) M Zaki (7) 3 5 9 (441) 8

11 GRAND PARIS 50 c 50.5 (135-35) I Saifudin (8) 10 10 10 (549) 11.5

Winning stable: KK. Trainer: Desmond Koh. Time: 2min 02.68sec (good).

Forecast: $17. Tierce: $240. Quartet: $623. P Forecast: $6 (7-2), $10 (2-3), $11 (7-3).

Trio: $77. Quadro: $127. Course scratching: 1:Knight Spirit

Race 7 C4 D1 (SC) 1200m

3 MORITZ ECLIPSE 55 (24-11) K A'isisuhairi (4) 7 6 1 (469) -

9 PANACHE 52 (88-27) A Munro (3) 3 3 2 (555) 0.5

5 GATO NEGRO 54.5 (13-5.10) O Chavez (7) 5 5 3 (490) 1

1 MCGREGOR 57 c 56 (68-20) Z Zuriman* (5) 8 7 4 (499) Ns

7 LIM'S SHOT 54 (19-6) D Beasley (9) 4 4 5 (513) 1

8 THIRD ROCK 54 (228-52) G Mosse (8) 11 11 6 (488) 0.5

6 OLIVER 54.5 (356-92) O Placais (11) 10 10 7 (496) 0.5

2 WINNING MAN 57 c 56 (71-21) TH Koh (6) 1 1 8 (527) Shd

12 RED GENERAL 50 (39-13) N Juglall (1) 2 2 9 (447) 2

4 SHOW FAR SHOW GOOD 55 (302-58) R Shafiq (10) 9 9 10 (485) 1

11 HUN YEANG VILLAGE 50 c 48 (331-70) I Amirul* (2) 6 8 11 (488) Shd

10 XZUBERANCE 52 c 52.5 (190-40) G Boss (12) 12 12 12 (540) 3

Winning stable: Eclipse. Trainer: S Burridge. Time: 1min 09.78sec (good).

Forecast: $43. Tierce: $779. Quartet: $6860. P Forecast: $18 (3-9), $35 (9-5), $7 (3-5). Trio: $83. Quadro: $221.

Race 8 C4 D2 (SC) 1600m

4 CLASSIFIED 55.5 (27-7) A Munro (4) 3 3 1 (530) -

5 MONGOLIAN CHIEF 55.5 (29-10) N Juglall (7) 5 5 2 (464) Shd

9 BIG GUARDIAN 52 c 52.5 (78-26) G Boss (8) 2 2 3 (481) 0.75

12 HONGCHEN 50 c 50.5 (93-27) Z Zuriman* (5) 1 1 4 (484) 0.5

7 MOON CHARM 53.5 c 54 (100-26) G Mosse (3) 9 7 5 (486) 2.25

1 IKING 58.5 c 54.5 (57-18) Z Syed* (11) 4 4 6 (493) Hd

2 DUKE OF NORMANDY 58 (21-7) D Beasley (6) 13 10 7 (523) Shd

3 STORM TROOPER 57.5 (99-29) R Shafiq (10) 7 8 8 (508) 0.75

13 MOON RIVER 50 (642-113) D David (12) 12 9 9 (463) 0.5

8 SUCCESSION 52.5 (20-10) M Nunes (2) 10 12 10 (476) Shd

10 ALFONSO 51 (106-31) B Vorster (13) 8 11 11 (519) 1

11 BIG BANKER 51 c 51.5 (153-44) O Placais (9) 11 13 12 (471) 0.5

6 SUN THUNDER 54 c 53 (238-59) CC Wong* (1) 6 6 13 (521) 5.5

Winning stable: Warplan Racing. Trainer: RB Marsh. Time: 1min 36.03sec (good).

Forecast: $60. Tierce: $479. Quartet: $8419. P Forecast: $15 (4-5), $30 (5-9), $32 (4-9). Trio: $175. Quadro: $428.

Race 9 C4 D2 (SC) 1200m

9 DRACO 55 (13-6) G Mosse (13) 13 10 1 (504) -

13 EL CAMINO 52.5 (484-110) S John (7) 5 4 2 (487) Hd

4 PALTROW 57 (50-17) M Nunes (9) 9 8 3 (464) 1.75

2 HERO I AM 58.5 (21-5.10) M Kellady (2) 8 6 4 (523) 0.5

12 DELFYNE 53.5 c 52.5 (307-73) Z Zuriman* (12) 3 1 5 (516) Hd

1 CHAMPAGNE REIN 58.5 c 56.5 (29-9) R Zawari* (4) 2 3 6 (567) 0.5

8 SOUTHERN CHIEF 55.5 (105-24) O Chavez (10) 10 12 7 (560) 0.75

11 MUSCULAR DRAGON 54 (183-47) O Placais (5) 7 9 8 (458) Dht

3 NATURAL IMPULSE 57 (330-67) I Saifudin (6) 1 2 9 (465) 0.5

7 EXCELLENT ONE 55.5 c 54.5 (209-58) TH Koh (14) 6 7 10 (486) 0.5

14 LET'S TALK NOW 50 c 48 (223-50) CK Ng* (8) 11 11 11 (525) 1.5

10 PHIDIAS 54.5 (152-38) B Woodworth (1) 12 13 12 (500) Ns

5 LIM'S CASINO 56.5 (36-17) D Beasley (3) 4 5 13 (496) Ns

6 RAINBOW ROYAL 56 (159-46) A Munro (11) 14 14 14 (562) 3.25

Winning stable: Olympian. Trainer: C Brown. Time: 1min 10.72sec (good). Forecast: $599. Tierce: $3017. Quartet: No winner ($13380 jackpot carried forward to tomorrow's Kranji meeting). P Forecast: $104 (9-13), $148 (13-4), $8 (9-4).

Trio: $578. Quadro: $1023.