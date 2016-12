Yesterday's trial results

TRIAL 1 (TEST)

1 Ride Of Valkyries * (MM Firdaus) starting stall

2 My Horse (R Shafiq) 1,000m/blinkers

3 Golden Thunder (CK Ng) blinkers

4 Pint Sized Prince, stall

5 Anghiari (G Boss) stall

6 Mozart Eclipse, pacifiers off

7 Lim's Sparkle (S Burridge) stall

8 Happy Joy (E Aslam) 1,000m/vet

Margins and time: 3½, ¾, shd, 4½, ½, 4½, 4¾ (1min 00.79sec)

TRIAL 2 (TEST & PRACTICE)

1 Hero I Am * (M Kellady)

2 Aramco * (J Powell)

3 Quicksilver * (CC Wong)

4 Cadet (MM Firdaus)

5 D'Buffalo Man (S Shafrizal) pacifiers

6 Aussie Eagle (WS Chan) blinkers

7 Peach Bowl (Boss) blinkers

8 Wonderful Era

Margins and time: Nk, nk, 2¼, 3¼, ½, 1½, 1¼ (1:00.56)

TRIAL 3 (PRACTICE)

1 Super Winner ** (M Nunes)

2 Conflight * (O Chavez)

3 Perfect P * (Firdaus)

4 My Lucky Strike (Wong)

5 Kam's Comet (Z Syed)

6 Viviano (Shafiq)

7 Castor (Boss)

8 Mycaptainoblivious (Powell)

Margins and time: 4, 2¾, ½, ½, hd, 4½, 5 (59.40sec)

TRIAL 4 (PRACTICE)

1 Time Odyssey * (Chavez)

2 Jupiter Gold ** (M Zaki)

3 Hip Hip Hooray * (Boss)

4 Duke Of Normandy (Aslam)

5 Bring Money Home

6 Astrojet

7 Brahma Circus (Kellady)

8 Iking (Ng)

9 Cooptado (Wong)

Margins and time: 1¾, shd, 3, nk, ns, 1¼, ½, ¾ (1:00.62)

TRIAL 5 (PRACTICE)

1 Eatons Gold * (Ng)

2 Royal Ruler * (Wong)

3 Elite Star * (Kellady)

4 Friendship * (Saifudin)

5 The General (Firdaus)

6 Lim's Elusive * (Burridge)

7 I've Got A Feeling (Powell)

8 Keepitup (Y Salim)

9 Arr Flair (Boss)

Margins and time: ½, ½, nk, ¾, ½, ½, 1¾, 1 (1:01.35)

TRIAL 6 (PRACTICE)

1 Storm Trooper * (Firdaus)

2 Constant Justice * (Ng)

3 Macarthur * (Kellady)

4 Tales Of Summer (Powell)

5 Groenewegen

6 Hello Michelle (Shafiq)

7 Natural Impulse H (Saifudin)

8 Ares (Wong)

9 Rainbow Royal (Boss)

Margins and time: 1¼, ¾, ½, nk, hd, ½, 1, ns (1:00.60)

TRIAL 7 (PRACTICE)

1 Big Brother * (Firdaus)

2 Ghost * (Chan)

3 Smart Vintage * (Ng)

4 Satellite Boy (Saifudin)

5 En Civil (R Zawari)

6 Certainly (Shafrizal)

7 Toliman (Wong)

8 Rock Eagle

Margins and time: Nk, ½, ¾, ½, shd, ¾, 5¼ (1:00.84)

TRIAL 8 (PRACTICE)

1 Elite Beast * (Shafrizal)

2 Zeus (Wong)

3 Creamy Custard H (Kellady)

4 Southern Dragon (Firdaus)

5 Singsurat

6 Asprey (Boss)

7 Astrospeed

8 Whatt Iff (Aslam)

9 Paperback Trooper (Burridge)

Margins and time: ½, hd, 1¾, ¾, shd, 3¼, ½, nk (1:02.33)

TRIAL 9 (PRACTICE)

1 Imperial March (Firdaus)

2 A Lot In Hand (Ng)

3 Racing Talent (Boss)

4 Silver Spoon (Saifudin)

5 Mongolian Chief (Chan)

6 Petite Victoire

7 Three Lions (Salim)

8 Archer Company (Kellady)

Margins and time: ½, 1¾, 2¾, 1½, ¾, 2, 4½ (1:01.50)

TRIAL 10 (PRACTICE)

1 Barnato (Firdaus)

2 Unsurpassed (Zawari)

3 Good Lucky

4 Believe It Or Not (Aslam)

5 Rosegold

6 Super Missile (Saifudin)

7 Manmadhan (Kellady)

8 Lucky Come

9 Jet Striker (Ng)

Margins and time: 3½, 5, 2½, shd, 10¼, ¾, 35¾, 39 (1:01.44)

TRIAL 11 (PRACTICE)

1 Think Pretty * (Ng)

2 Matoaka

4 China Falcon (Aslam)

3 Shuying Xiaoxiao (Chan)

5 Jimtown

6 Lucky Coin (N Nurshahril)

7 Commodore Lincoln (Kellady)

8 Captain Royal (Boss)

Margins and time: 1¾, 3, 1¾, nk, shd, shd, 1¼ (1:02.39)

TRIAL 12 (PRACTICE)

1 One O Nine * (Ng)

2 Major Advancement * (Boss)

3 Super Dan (Aslam)

4 King Kong

5 Majulah (Wong)

6 Tannhauser (Shafrizal)

7 Bastion

8 Winning Good (Nurshahril)

9 Yue Yuan (Syed)

Margins and time: ¾, 1½, nk, 5¼, ¾, 7¼, hd, ¾ (1:01.58)